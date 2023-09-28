Rewrite this title: نصائح وحيل إبداعية موجزة لمزيد من مشاريع المحتوى الناجحة

ستساعدك المقالة التالية: نصائح وحيل إبداعية موجزة لمزيد من مشاريع المحتوى الناجحة

إن قضاء ساعات في أبحاث السوق، وتحليل المنافسين، ومقارنة لوحات الألوان لتطوير ملخص إبداعي قد يبدو أمرًا غريبًا، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة.

ولكن على الرغم من أن تجميع ملخص إبداعي قد يستغرق وقتًا طويلاً، إلا أنه ليس مساعدًا على الإطلاق. في الواقع، إنه أمر بالغ الأهمية لنجاح الحملة.

بالنسبة للمشاريع أو العقود التي تعتمد على المحتوى، يجب أن يشمل الموجز الإبداعي استراتيجية الحملة بأكملها.

إن الاستمرار بدون هذه الوثيقة يعرض فريقك لخطر فقدان التركيز، أو سوء فهم الجمهور المستهدف، أو مطاردة المقاييس الخاطئة.

علاوة على ذلك، فإن تخطي ملخص العميل يجعل سوء الفهم وعدم الاتساق محتملاً.

بدون تعليمات موحدة وشاملة لإنشاء المحتوى، يمكن أن تكون الأقسام المختلفة التي تعمل في نفس المشروع غير متوافقة، ومن المحتمل أن ترى تباينًا كبيرًا بين العمل المقدم من قبل أعضاء الفريق الفرديين أو المستقلين.

ما هي أكبر مخاطرة يمكن أن تتحملها إذا تخطيت الموجز الإبداعي لمصلحة الوقت؟

قد يغفل فريقك عن توجيهات العميل. وبدون استراتيجية إبداعية ملموسة، يمكن لأعضاء الفريق أن يخلطوا بين متطلبات العقد والقرارات الداخلية المرنة.

يستخدم العديد من قادة الفرق ومديري المشاريع القوالب لإنشاء ملخصات إبداعية. في حين أن القوالب القياسية قد تخدمك بشكل جيد بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمباشرة، إلا أن حدودها تصبح واضحة مع الحملات المتزايدة التعقيد.

يعد عملاؤك وتسليمات المحتوى الخاصة بك فريدة من نوعها، ويجب أن تعكس ملخصات المحتوى الخاصة بك ذلك.

بدلاً من التعامل مع ملخص المحتوى كمخطط تفصيلي لملءه، فكر في تطوير ملخص المحتوى كتمرين من خمس مراحل، كما هو موضح أدناه.

تجميع المعلومات

تبدأ جميع المشاريع الناجحة بالبحث، ولا تختلف الحملات الإبداعية عن ذلك.

يجب أن يكون النصف الأول من الموجز الإبداعي بمثابة ورقة حقائق للعميل ونظرة عامة على استراتيجية المشروع مع الأرقام والتفاصيل لدعم الخطة.

خلال مرحلة البحث، تحتاج إلى جمع وتوثيق المعلومات التالية:

الشركة أو العميل

ابدأ بنظرة عامة مختصرة على العميل أو المؤسسة التي تقوم بإنتاج المحتوى لها.

ما الذي تبيعه أو تفعله تلك الشركة، وما الذي تمثله؟ ما الذي يجعل الشركة مختلفة عن منافسيها؟

يجب أن تصف المقدمة الموجزة للمحتوى ما يجعل العميل فريدًا وتوضح القيمة المقترحة لأي عضو في الفريق يتلقى الوثيقة.

الحملة أو المشروع

انتقل الآن إلى تفاصيل المشروع أو العقد أو الحملة.

يجب أن يتضمن هذا القسم من الملخص الإبداعي نطاق المشروع وجميع المواعيد النهائية الرئيسية والأوصاف الأساسية لجميع التسليمات المتوقعة من قبل العميل.

الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية

إذا كان أعضاء فريقك لا يفهمون أهداف العميل، فكيف يمكنهم تحقيقها؟

اجعل جميع توقعات العملاء واضحة وأظهر لفريقك كيف سيتم قياس نجاح المشروع.

سواء كان الهدف هو تعزيز حركة مرور الصفحة، أو ترتيب البحث، أو المشاركة الاجتماعية، أو المبيعات، فأنت بحاجة إلى تحديد المقاييس التي سيتم قياس أداء الحملة وفقًا لها.

أبحاث السوق والجمهور

من هم العملاء الذين يخدمون عملائك أو يأملون في الوصول إليهم من خلال المحتوى الذي تقوم بإنشائه؟

إذا لم يقدم العميل معلومات ديموغرافية مستهدفة دقيقة، فالأمر متروك لفريقك لتحديد الجمهور المثالي ووضع استراتيجية للمحتوى حوله.

لإجراء أبحاث شاملة عن السوق والجمهور، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والموارد مثل Google Trends، وGoogle Analytics، وQuantcast، وAnserThePublic، وYouGov، وPew Research Center، والرؤى المضمنة من Twitter, Facebookو LinkedIn ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

تحليل المنافسين

قبل أن تبدأ حملة محتوى، عليك أن تعرف ما الذي تواجهه.

يمكن أن تساعدك أدوات تحليل المنافسين مثل Semrush وBuzzsumo وAhrefs وMoz والمزيد في تحديد محتوى المنافس والتعلم منه.

يمكن أن يخبرك هذا التحليل بالموضوعات وأصول المحتوى التي تتبعها وكيفية القيام بها بشكل مختلف (نأمل أن يكون أفضل) عن الآخرين في الصناعة.

أنشئ المسودة الأولى لموجزك الإبداعي

مع الانتهاء من هذا البحث الأولي، يمكنك أخيرًا وضع القلم على الورق وإنشاء مسودة كاملة.

كيفما قررت تنظيم الوثيقة، يجب أن تتضمن ملخصات واضحة وموجزة لجميع نقاط البحث المذكورة أعلاه.

الآن يأتي الجانب الأكثر إبداعًا في الموجز؛ مع أخذ المعلومات التي جمعتها في المرحلة الأولى في الاعتبار، يمكنك الانتقال إلى إنشاء الأقسام التالية من ملخصك الإبداعي.

الشخصيات المستهدفة

استنادًا إلى المعلومات الديموغرافية التي تم جمعها خلال أبحاث السوق والجمهور، يمكنك إنشاء شخصيات تضفي الحيوية على جمهورك المستهدف.

يجب أن تتضمن الشخصية المستهدفة تفاصيل مثل العمر والجنس والموقع والتعليم والتوظيف والدخل وعادات الإنفاق واستخدام الإنترنت والاهتمامات والتحديات ونقاط الضعف والدوافع والمزيد.

إرشادات الكتابة

إن وجود إرشادات كتابية واضحة ومفصلة يضمن أن جميع منشئي المحتوى في المشروع ينتجون عملاً متطابقًا.

بدونها، سيقوم الكتّاب بإدخال أسلوبهم الخاص وخصائصهم في الكتابة، مما يجعل من الواضح أن العديد من الأشخاص كتبوا العمل.

لمواجهة التناقضات بين أعضاء الفريق أو المستقلين، قدم تعليمات ورؤى حول الأسلوب والنبرة والصوت والتنسيق وأي تفاصيل خاصة بالمشروع يحتاج الكتّاب إلى معرفتها.

اتجاه التصميم

لن يكون الموجز الإبداعي مكتملًا بدون نظرة عامة على العناصر الرسومية المرتبطة بالمشروع.

يجب أن يحدد الموجز الموضوع ولوحة الألوان والخطوط والإعجابات وعدم الإعجاب التي ذكرها العميل وأي معلومات أخرى ذات صلة بالعلامة التجارية.

افعل ولا تفعل، المزالق والتحديات

يجب أن يزيل الموجز الإبداعي أي تخمين للكتاب والمصممين.

تأكد من تضمين قائمة بالأمور التي يجب تجنبها (خاصة إذا تم تقديمها من قبل العميل) وتقديم عينات كتابية أو تصميمية لتجسيد هذه النقاط.

علاوة على ذلك، يحتاج الموجز الإبداعي إلى معالجة التحديات المحتملة بشكل مباشر.

حاول توقع العقبات التي قد يواجهها الكتاب والمصممون وقدم تعليمات حول كيفية التغلب على هذه المخاطر.

احصل على تعليقات وراجع ملخصك

العمل لا يتوقف بعد المسودة الأولى. قبل الانتهاء من الموجز، يجب عليك التأكد من أنه يتماشى مع أهداف عميلك ويتضمن مدخلات من قادة الفريق الداخلي.

يجب أن تكون هذه المرحلة من تطوير الموجز الإبداعي تعاونية وقد تتطلب تكرارات عديدة وتعليقات متبادلة.

لكن تذكر أن العميل وأي أصحاب مصلحة معنيين يجب أن يكون لهم القول الفصل في أي خلافات استراتيجية. تعد هذه المرحلة من التطوير أيضًا بمثابة تأكيد استراتيجي وموافقة العميل.

فكر في الموجز النهائي باعتباره اتفاقية إبداعية. إذا كانت هناك أية أسئلة أو مخاوف عالقة، فهذا هو الوقت المناسب لتوضيحها وتوضيح جميع القرارات والتوقعات.

أرسل إلى فرق المحتوى الخاصة بك

بمجرد حصولك على الضوء الأخضر من العميل، يمكنك توزيع الموجز الإبداعي على الأقسام أو الفرق المعنية.

لكن لا تتوقف عند هذا الحد – كقائد أو مدير للمشروع، تحتاج إلى تأكيد بأن كل من يعمل في المشروع يفهم التوقعات.

قبل البدء في أي أعمال تخطيط أو كتابة أو تصميم، التقِ بالفرق الفردية لمراجعة الموجز الإبداعي بالتفصيل.

سواء كان ذلك من خلال عرض تقديمي أو جلسة إستراتيجية تعاونية، قم بتغطية الموجز بالكامل مع كل قسم. ولضمان التفاهم بين أعضاء الفريق، اجعل هذه العملية تفاعلية قدر الإمكان.

5. التحسين المستمر

في كثير من الأحيان، يرى استراتيجيو الحملات ومنشئو المحتوى أن الملخصات الإبداعية هي اتفاقيات تعاقدية ثابتة.

في حين أنه من المهم إشراك العميل وإبلاغ جميع أعضاء الفريق بالتغييرات التي تطرأ على الإستراتيجية والوثيقة، إلا أنه لا ينبغي عليك التعامل مع الموجز الإبداعي كقانون.

بل انظر إليها كوثيقة حية وأداة اتصال.

مع تطور المشروع وظهور أفكار جديدة، يجب تحديث الموجز الإبداعي باستمرار ليعكس الإستراتيجية الجديدة والقرارات على مستوى المشروع.

فقط تأكد من أن جميع الأطراف المعنية على علم بالتغييرات التي تم إجراؤها.

الملخصات الإبداعية هي أساس للتعاون والتواصل

لن تتمكن من بناء منزل بدون مخطط أو تجربة وصفة جديدة دون البحث عن المكونات.

في عالم التسويق والإعلان ووسائل التواصل الاجتماعي وحملات تحسين محركات البحث، يعد الموجز الإبداعي بمثابة الوثيقة التأسيسية المكافئة التي تغطي نطاق المشروع بالكامل.

ومع ذلك، لا تقع في فخ التعامل مع الموجز الإبداعي كسجل ثابت – تطوير المحتوى هو عملية إبداعية، والحفاظ على الموجز الإبداعي يجب أن يعكس ذلك.

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