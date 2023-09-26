Rewrite this title: نصيحة Google لاستهداف مواقع متعددة بموقع ويب واحد

ستساعدك المقالة التالية: نصيحة Google لاستهداف مواقع متعددة بموقع ويب واحد

تقدم Google نصائح تفصيلية لمواقع الويب التي تحتاج إلى استهداف مواقع متعددة، مثل شركة لها مكاتب في ولايات مختلفة.

تمت مناقشة هذا الموضوع خلال جلسة Hangout الخاصة بساعات عمل مكتب Google Search Central SEO والتي تم تسجيلها في 14 كانون الثاني (يناير).

تسأل إحدى محترفات تحسين محركات البحث (SEO) التي تُدعى Gail (لم يتم تقديم الاسم الأخير) محامي بحث Google، جون مولر، عن فكرة لدى عميلها لتحسين موقع الويب الخاص به لعدة ولايات أمريكية.

تتمثل فكرتهم في إنشاء صفحات مقصودة لكل ولاية يعملون فيها، وإرسال الزائرين تلقائيًا من الصفحة الرئيسية إلى الصفحة المقصودة المناسبة عبر إعادة توجيه عنوان IP الجغرافي الديناميكي.

علاوة على ذلك، يخططون أيضًا لإضافة علامة noindex إلى كل صفحة من الصفحات المقصودة المنفصلة.

إذا سمعت أجراس الإنذار تدق، فإن غرائزك صحيحة. هذه ليست استراتيجية جيدة.

يشرح مولر الآثار المترتبة على تحسين محركات البحث (SEO) لمتابعة هذه الخطة، ويشرح الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها القيام بذلك بشكل أفضل.

انظر نصيحته في الأقسام أدناه.

الاعتبار الأول: يزحف Google من موقع واحد

أول شيء يجب مراعاته عند استهداف مدن أو ولايات متعددة بنفس موقع الويب هو أن Google يزحف من موقع واحد فقط.

وهذا يعني أن عمليات إعادة التوجيه الديناميكية لعنوان IP الجغرافي، كما يقترح عميل Gail، لن تساعد Googlebot في العثور على الصفحات المقصودة المختلفة.

يقول مولر:

“أعتقد أن هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار هناك. من ناحية… نحن عمومًا نزحف من موقع واحد فقط. وربما بالنسبة لمعظم الأنظمة، قد يعود ذلك إلى كاليفورنيا.

وما يعنيه ذلك بشكل أساسي هو أن المحتوى الذي يمكننا الاطلاع عليه سيكون المحتوى الخاص بكاليفورنيا، ولن نتمكن من الوصول إلى المحتوى الخاص بالولايات الأخرى، والذي يعتمد على نوع المحتوى الموجود لديك هناك، بالنسبة للولايات الأخرى الدول، قد يكون ذلك على ما يرام ولكن قد يكون مشكلة.

لذا فإن أول شيء يجب أن تضعه في الاعتبار هو أنه عندما تبحث عن شركتك، ستبدو كما لو كانت هذه في كاليفورنيا تمامًا، أو ربما حتى في سان فرانسيسكو، لا أعرف كيف سيتم تعيين عناوين IP هناك.

لذلك أعتقد أن هذا الأمر غالبًا ما ينفر الأشخاص، خاصة مع عمليات إعادة توجيه عنوان IP الجغرافي أو تبديل المحتوى ديناميكيًا.

على الرغم من أن إعادة توجيه الزائرين استنادًا إلى عنوان IP الخاص بهم قد ينجح عمليًا، إلا أنه ليس الحل الأمثل عندما يتعلق الأمر بزحف Googlebot.

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الاعتبار الثاني: لا تقم بإعادة التوجيه إلى صفحة غير مفهرسة

أما الاعتبار الثاني، والأكثر جدية، للخطة التي اقترحها عميل غيل، فهو ما يحدث عند إعادة التوجيه إلى صفحة غير مفهرسة.

يوضح مولر أن هذا قد يتسبب في خروج الصفحة الرئيسية للموقع من نتائج البحث:

“الشيء الآخر هو أنه إذا قمت بإلغاء فهرسة الصفحات المقصودة الفردية للولاية، فبالطبع، سيتم أيضًا عدم فهرسة الصفحة المقصودة للولاية التي سيذهب إليها شخص من كاليفورنيا، وهو ما يعني في الأساس أن صفحتك الرئيسية ستنسحب من نتائج البحث. لذلك سيكون هذا أمرًا سيئًا للغاية.”

مرة أخرى، ربما تكون هذه الخطة ناجحة مع الزائرين من البشر، ولكنها قد تسبب مشكلات كبيرة فيما يتعلق بتحسين محركات البحث.

إليك ما يوصي مولر بفعله بدلاً من ذلك.

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توصيات مولر لاستهداف مواقع متعددة

بدلاً من إعادة توجيه الزائرين إلى الصفحات بناءً على مكان تواجدهم، يقول مولر إنه من الأفضل أن تقدم للزائرين روابط إلى الصفحات ذات الصلة باستخدام لافتة ديناميكية.

“إن توصيتي العامة لمثل هذه المواقف، بدلاً من إعادة التوجيه تلقائيًا إلى موقع معين، هي جعل الأمر حتى يتمكن المستخدم من العثور على هذا المحتوى بشكل أسهل بكثير.

لذا، شيء يشبه اللافتة الديناميكية على الصفحة عندما ينتقل المستخدم إلى الصفحة الرئيسية، يوجد لافتة في الأعلى تقول: “أوه، يبدو أنك في تكساس، ولدينا مكتب في تكساس، وإليك المعلومات، وانقر على هذا الرابط لمعرفة المزيد.

وبهذه الطريقة يكون لدى المستخدم القدرة على الانتقال إلى هذه الصفحات الفردية. ومن الناحية المثالية، ستكون هذه الصفحات الفردية قابلة للفهرسة أيضًا، لأنه بهذه الطريقة إذا بحث شخص ما عن اسم شركتك بالإضافة إلى اسم الولاية، فسيكون قادرًا على العثور على تلك الصفحة المقصودة، والتي ستكون مثالية بشكل أساسي.

يقول مولر إن هناك طريقة أخرى للتعامل مع هذا الموقف وهي تبديل بعض النسخ الموجودة على الصفحة الرئيسية ديناميكيًا بناءً على موقع الزائر.

بدلاً من وجود صفحات مقصودة متعددة لحالات مختلفة، يمكنك تعيين الصفحة الرئيسية لعرض نص مختلف للزائرين يتعلق بمكان تواجدهم.

يوضح مولر:

“الأسلوب الآخر الذي يمكنك اتباعه هو تبديل بعض المحتوى ديناميكيًا على الصفحة الرئيسية. لذلك، بدلًا من وجود صفحات مقصودة منفصلة للحالة، لديك صفحتك الرئيسية العامة ويتم تبديل المعلومات الخاصة بالحالة ديناميكيًا.

الجزء المهم هنا هو التأكد من أن الصفحة الرئيسية بشكل عام لا تزال تحتوي على محتوى عام كافٍ بحيث لا تظهر كما لو أن كل شيء مخصص لكاليفورنيا، بل يبدو الأمر كما لو أن هذا يحتوي على الكثير من المعلومات حول عملك، وبما أنه يبدو كذلك أنت في كاليفورنيا، إليك معلومات محددة عن ولاية كاليفورنيا، أو أي ولاية تتواجد فيها.

لذا فإن هذين هما الاتجاهان اللذان نوصي بهما بشكل عام.”

يوضح مولر أنه لا حرج في إنشاء صفحات مقصودة لحالة فردية إذا اختار عميل Gail اتباع هذا المسار بدلاً من ذلك.

إنها ليست فكرة رائعة إنشاء صفحات مقصودة لكل مدينة في كل ولاية، ولكن لا بأس بوجود صفحات مقصودة لكل ولاية يقع فيها النشاط التجاري.

“فيما يتعلق بالصفحات المقصودة لكل حالة على حدة لعدد قليل من الإصدارات، فإننا لا نرى أن ذلك يمثل مشكلة حقًا. إذا كانت لديك صفحات مقصودة لكل مدينة في كل ولاية، فسيبدو ذلك مريبًا بعض الشيء بالنسبة لخوارزميات الويب غير المرغوب فيها.

ولكن إذا كنت تتحدث عن عدد قليل من الولايات، أو ربما حتى جميع الولايات، فهو شيء حيث يكون لديك 50 إصدارًا مختلفًا من الصفحة الرئيسية مع عنوانك المحلي وأرقام الهواتف وساعات العمل ونوع من المعلومات المحلية الإضافية عنها. من وجهة نظرنا، هذا جيد بشكل عام.”

استمع للمناقشة كاملة في الفيديو أدناه: