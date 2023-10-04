Rewrite this title: نظرة داخلية على SEJ: مكونات WordPress الإضافية التي نستخدمها

ستساعدك المقالة التالية: نظرة داخلية على SEJ: مكونات WordPress الإضافية التي نستخدمها

على مر السنين، شهدت مجلة محرك البحث العديد من التغييرات في سعيها لخدمة قرائنا بشكل أفضل. جزء مما يجعل هذا الموقع رائعًا هو الفريق الذي يعمل خلفه.

المفتاح الآخر لنجاحنا هو الأدوات والمكونات الإضافية العديدة التي نستخدمها للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة. قررنا مشاركة أدواتنا المفضلة معك.

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تابع القراءة للحصول على قائمة بمكونات WordPress الإضافية التي تساعدنا في جعل SEJ رائعًا:

الإضافات المجانية

أزرار المشاركة AddToAny

AddToAny هي منصة المشاركة العالمية التي تساعد على مشاركة منشوراتك وصفحاتك على أي خدمة، مثل Facebook, Twitter, PinterestوGoogle وWhatsApp وLinkedIn وTumblr وReddit وأكثر من 100 موقع وتطبيق آخر للمشاركة ووسائط التواصل الاجتماعي.

المطالبة اليكسا والتصديق

ال البرنامج المساعد الرسمي لـ Alexa WordPress يجعل من السهل المطالبة بموقع WordPress الخاص بك على Alexa.com. بمجرد المطالبة بموقعك، يمكنك الآن تعديل قائمة موقعك.

بلوبري باوربريس

ال بلوبري باور بريس هو مكون إضافي للبودكاست يتميز بخيارات متعددة لمشغلات الصوت/الفيديو وأدوات الاشتراك وتحسين محركات البحث للبودكاست والمزيد! يدعم هذا البرنامج الإضافي أدلة iTunes وGoogle Play وStitcher وBlubrry Podcasting وتطبيقات وعملاء البودكاست الآخرين.

شراء بيع الإعلانات

هذا البرنامج المساعد الرسمي لـ BuySellAds.com WordPress يسمح لك بإدراج رموز BSA، بما في ذلك الأدوات وإعلانات RSS/الجوال، على موقعك.

نموذج الاتصال 7 – مجاني

نموذج الاتصال 7 يمكنه إدارة نماذج ويب متعددة قابلة للتخصيص باستخدام رمز ترميز بسيط. يدعم البرنامج المساعد نماذج الإرسال التي تعمل بنظام Ajax، وCAPTCHA، وتصفية البريد العشوائي من Akismet

تتبع خريطة الحرارة Crazyegg

ال البرنامج المساعد الرسمي لـ Crazyegg.com WordPress تمكن تتبع خريطة الحرارة على موقعك. يتيح لك ذلك تتبع حركات أعين جمهورك، مما يمنحك نظرة ثاقبة على تصميم موقع الويب الخاص بك.

نظام التعليق Disqus

ال نظام التعليق Disqus يجعل التعليق أسهل وأكثر تفاعلية، مع ربط مواقع الويب ومستخدميها عبر مجتمع مناقشة مزدهر.

تحليلات جوجل بواسطة Yoast

تحليلات جوجل بواسطة Yoast يسمح لك بتتبع تحليلات موقعك بسهولة، كما يساعدك على البقاء على اطلاع بأحدث ميزات GA. يستخدم هذا المكون الإضافي شفرة تتبع Google Analytics العالمية أو غير المتزامنة، وهي شفرة التتبع الأسرع والأكثر موثوقية التي يقدمها GA.

jQuery Pin It زر للصور

ال jQuery Pin It زر للصور يعرض زر “تثبيته” في كل مرة يقوم فيها المستخدم بتمرير الماوس فوق صورة معينة. وهذا يجعل مشاركة الصور قيد التشغيل Pinterest أسهل!

اقتباس سحب بسيط

اقتباس سحب بسيط يضيف زر “سحب الاقتباس” سهل الاستخدام إلى كل من محرري HTML وTinyMCE في مكون WordPress الإضافي الخاص بك. اقتباسات السحب هي اقتباسات مأخوذة من المنشور الرئيسي ويتم تقديمها بخط مميز لجذب انتباه القارئ.

TinyMCE التدقيق الإملائي

ال TinyMCE التدقيق الإملائي هو مكون إضافي لـ WordPress يضيف مدققًا إملائيًا وأسلوبًا ونحويًا للسياق إلى موقع WordPress الخاص بك. هذه الوظيفة باستخدام زر أو من خلال محرر TinyMCE.

الفسفور الأبيض بت.لي

الفسفور الأبيض بت.لي يقوم بإنشاء روابط مختصرة تلقائيًا لجميع منشورات وصفحات WordPress الخاصة بك باستخدام خدمة اختصار الروابط Bit.ly.

ملحق آخر للمشاركات ذات الصلة

اعرض قائمة بالمشاركات ذات الصلة على موقعك باستخدام ملحق آخر للمشاركات ذات الصلة. في الواجهة الأمامية، يقدم المحتوى ذي الصلة لقرائك.

يوست سيو

قم بتحسين SEO الخاص بـ WordPress باستخدام البرنامج المساعد Yoast SEO! فهو يحلل المحتوى الخاص بك ويقدم توصيات حول كيفية تحسينه بشكل أفضل. كما يأتي مزودًا بوظائف أخرى مثل خرائط مواقع XML و.htaccess وملفات robots.txt والمزيد.

Freemium والإضافات المدفوعة

Advanced Custom Fields Pro (الترخيص الشخصي: 25 دولارًا)

الحقول المخصصة المتقدمة هو الحل لأي موقع WordPress يتطلب بيانات مرنة. يتيح لك إنشاء حقول مخصصة بشكل مرئي وتعيينها لصفحات تحرير متعددة. هذا البرنامج المساعد متاح أيضًا مجانًا، على الرغم من وجود بعض القيود.

صندوق المؤلف الأكثر روعة (18 دولارًا)

ال صندوق المؤلف الأكثر روعة يكون مفيدًا لمواقع WordPress التي تضم العديد من المساهمين الضيوف. وبصرف النظر عن صورة الملف الشخصي والسيرة الذاتية، فإنه يسمح لجمهورك بالتواصل معهم بسهولة على شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

لينك باترول (50 دولارًا)

لينك باترول هو مكون إضافي لبرنامج WordPress يقوم بتنظيف ملف تعريف الارتباط الصادر الخاص بك. فهو يتحكم في الروابط الموجودة على موقع الويب الخاص بك، وهو أسهل طريقة لتتبع الروابط ومراجعتها وتنظيفها في منشوراتك وصفحاتك. فهو يحمي موقعك من الروابط غير المرغوب فيها، ويحافظ على صحة موقعك.

(المحرر Note: تم إنشاء هذا البرنامج الإضافي بواسطة Alpha Brand Media، الشركة الأم لـ SEJ.)

PopUp Pro (19 دولارًا شهريًا)

المنبثقة برو يسمح لك بعرض نافذة منبثقة رائعة للزائرين، سواء على مستوى الموقع أو لكل منشور بالمدونة. كما أنه يأتي مزودًا بقائمة ضخمة من خيارات التصميم، مما يسمح لك بتخصيص كل التفاصيل الأخيرة حول كيفية ظهور النافذة المنبثقة وتصرفها.

محسن الصور ShortPixel

محسن الصور ShortPixel يعمل على تحسين الصور وملفات PDF المنشورة على موقعك من خلال معالجة تحميلات الملفات الجديدة على الفور. تتيح لك الخطط المجانية تحسين 100 صورة شهريًا، بينما تبلغ تكلفة 5000 صورة رصيدًا 4.99 دولارًا.

أخبار ووردبريس SEO (69 دولارًا)

ال البرنامج المساعد لأخبار ووردبريس SEO تحسين موقعك لأخبار Google. فهو يقوم بإنشاء خرائط مواقع أخبار XML ويساعدك على تحسين موقعك ليظهر كثيرًا – وبأفضل طريقة ممكنة – على أخبار Google وفي نتائج البحث العالمية.