Rewrite this title: نظرة سريعة على متجر Android Market الإلكتروني

ستساعدك المقالة التالية: نظرة سريعة على متجر Android Market الإلكتروني

لقد فاز iPhone في حرب التطبيقات مع Google. دعونا نحسب النقاط. 1) يعتبر هاتف iPhone أكثر انتقائية فيما يتعلق بالتطبيقات، مما يعني تجميدًا أقل وجودة أعلى. 2) يتمكن iPhone من الحصول على المزيد من التطبيقات. 3) يقول المطورون إنهم يفضلون جهاز iPhone، لأنه لا يتعين عليهم أن يأخذوا في الاعتبار جميع الاختلافات بين الأجهزة المتعددة. و4) أصبح من السهل فرز تطبيقات iPhone بفضل متجرهم الإلكتروني. لكن انتظر! لقد خطت Google خطوة إلى الأمام من خلال فتح الباب أمامها سوق أندرويدمتصل.

يستخدم السوق نفس الشكل والمظهر النظيف الذي نتوقعه من Google. إن البحث البسيط والفئات وبعض النتائج “المميزة” أو “الشائعة” على الصفحة الرئيسية هي كل ما يفصلك عن اكتشاف التطبيق. إليك ما يمكنك فعله من Android Market:

تصفح أو ابحث في قاعدة بيانات التطبيق بأكملها.

قم بمراجعة جميع تفاصيل التطبيقات، بما في ذلك تقييمات المستخدمين، وتفاصيل آخر تحديثات التطبيقات، ووصف المطور، وروابط التطبيقات الأخرى لنفس المنشئ، والأذونات المطلوبة، وما إلى ذلك.

تطبيقات الشراء.

دفع عمليات تثبيت التطبيقات المجانية أو المدفوعة إلى هاتفك. وهذا يعني أنه إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google المرتبط بهاتفك، فيمكنك تثبيت تطبيقات جديدة.

ابحث في التطبيقات التي قمت بتنزيلها، وابدأ في إعادة تنزيل تطبيق محدد مسبقًا.

إدارة العديد من الأجهزة المرتبطة (على سبيل المثال، المهم هنا هو “الهاتف والجهاز اللوحي”).

تعرف تلقائيًا على المحتوى المصمم خصيصًا للجهاز الذي تستخدمه بناءً على الأجهزة التي قمت بتوصيلها بحسابك في Google.

مشاركة الروابط إلى تطبيقاتك المفضلة بنقرة واحدة.

تحقق من الإضافات مثل ورق الحائط المباشر والأدوات المتخصصة والمزيد.

إن القدرة على التصفح بسلاسة، والتنزيل بسهولة، واستكشاف العديد من الميزات الأخرى تقودنا إلى استنتاج واحد: قم بالإشارة إلى Google.