Rewrite this title: نظرة متعمقة في Google Analytics: أهداف وجهة URL

ستساعدك المقالة التالية: نظرة متعمقة في Google Analytics: أهداف وجهة URL

يحتوي Google Analytics (GA) في الواقع على ميزات مفيدة أكثر بكثير مما قد تعتقد. تستخدم العديد من الشركات علامات التبويب القليلة وتضع الباقي على الموقد الخلفي. تعد أهداف URL المقصودة إحدى الميزات التي لا تمثل أولوية قصوى للعديد من الشركات، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة بشكل لا يصدق. إذا رأيت هذا الخيار ولكنك لم تأخذ الوقت الكافي لمعرفة سبب أهميته أو كيفية عمله، فهذا هو الوقت المناسب لمواجهة التحدي!

كيف تعمل أهداف URL المقصودة وكيفية إعدادها

يعد خيار أهداف URL المقصودة طريقة رائعة لمعرفة ما إذا كانت جهودك التسويقية عبر الإنترنت تحقق لك أي نتائج بالفعل. هناك العديد من أنواع الأهداف المختلفة التي يمكنك تضمينها، ولكن ربما يكون هدف URL المقصود هو الأسهل في الاستخدام. سيخبرك هذا الهدف المحدد متى قام شخص ما بزيارة صفحة معينة على موقعك. يقوم هذا بجمع البيانات التي يمكنك تتبعها لاحقًا وتحديد أي من جهودك التسويقية ناجحة وتلك التي تفشل.

من المحتمل أن يكون الفهم الكامل لكيفية عمل كل شيء أسهل إذا قمت بإعداد هدف. إليك الخطوات لتحقيق ذلك:

الخطوة 1: انتقل إلى GA الخاص بك وانقر على موقع الويب المستهدف. انقر على زر المسؤول.

الخطوة 2: انقر فوق الزر “إنشاء هدف” في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوه 3: ستتمكن بعد ذلك من الدخول في وصف الهدف حتى تتمكن من البقاء منظمًا في حالة رغبتك في الحصول على أكثر من هدف واحد. انقر على “الوجهة” ثم “الخطوة التالية”.

الخطوة رقم 4: القسم التالي هو تفاصيل الهدف، وسيطلب عنوان URL الذي سيصل إليه المستخدمون عندما ينتهون من الهدف (بالنسبة للكثيرين، هذه صفحة “شكرًا لك” بعد إجراء عملية شراء أو شيء مشابه). يجب عليك إدخال ما يأتي بعد اسم المجال الخاص بك في عنوان URL الكامل. توجد أيضًا قائمة منسدلة في نفس الصفحة حيث يجب عليك اختيار “يساوي”. إذا لم يكن لديك عنوان URL محدد، فاختر “يبدأ بـ” أو “التعبير العادي”.

الخطوة رقم 5 (اختياري): بمجرد الانتهاء من إنشاء هدفك، لديك خياران اختياريان. أولاً، يمكنك تغيير هدف وجهة URL الخاص بك إلى مسار تحويل، وهو ما يعمل بشكل رائع إذا كان لديك 3 أو 4 خطوات في عملية الدفع. يمكن أن يساعدك هذا في معرفة مكان فقد معظم تحويلاتك في العملية متعددة الخطوات. ثانيًا، يمكنك إضافة قيمة نقدية إلى هدفك حتى تتمكن من معرفة مقدار الأموال التي تربحها بالضبط مقابل كل تحويل (لاحظ في لقطة الشاشة أعلاه، تم النقر على “القيمة” و”مسار التحويل”):

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 4 مجموعات من الأهداف لكل مجال لديك في GA الخاص بك، ثم يمكنك إضافة 5 أهداف إلى كل مجموعة من هذه المجموعات (مما يجعلها 20 هدفًا). لا يمكنك حذف الهدف بمجرد أن يبدأ في جلب البيانات، ولكن من الممكن إلغاء تنشيطه. باختصار، اختر أهدافك بعناية!

ما يجب تتبعه باستخدام هدف وجهة URL

ما يجب عليك تتبعه مع الأهداف يعتمد على شركتك. أين تريد أن يقوم الأشخاص بالتحويل، وما هي الجوانب التسويقية المعنية؟ هل تخسر عملاء قبل أن يقوموا بالتحويل، ولكنك غير متأكد من أين؟ فيما يلي بعض المناطق الأكثر شعبية التي يجب تتبعها.





ترغب معظم الشركات في التأكد من أن الهدايا المجانية التي تقدمها تُحدث فرقًا. والأكثر من ذلك، ترغب الشركات في معرفة عدد الأشخاص الذين عادوا بالفعل وقاموا بالتحويل من خلال تجاربهم المجانية. إذا كانت لديك صفحة تشكر شخصًا ما على تنزيل كتاب إلكتروني مجاني أو نسخة تجريبية مجانية، ففكر في وضع عنوان URL هذا كهدف لك ثم مقارنة هذه الأرقام بعدد الأشخاص الذين يقومون بالتحويل بعد فترة 30 يومًا.

هذا هو واحد من الأهداف الأكثر شعبية. كما تمت مناقشته أعلاه عند إعداد أهدافك، لديك خياران: إنشاء مسار تحويل لتتبع عملائك خلال كل خطوة، أو ببساطة إضافة عنوان URL لصفحة الشكر (أو أي صفحة تستخدمها) التي يراها الأشخاص بعد قيامهم بذلك. قام بعملية شراء.

إذا كان عملك يدور حول جذب هؤلاء العملاء المحتملين، فقد ترغب في تتبع ما إذا كان شخص ما يملأ نموذجًا للحصول على مزيد من المعلومات حول شركتك. وهذا هدف شائع للشركات الموجهة نحو الخدمات. بمعنى آخر، لا يبيع موقعك فعليًا منتجًا أو خدمة، بل يقوم العملاء بملء نموذج لطلب عرض أسعار أو شيء مشابه.

قد تفكر شركتك أيضًا في تتبع عدد الأشخاص الذين يختارون الاشتراك في قائمتك البريدية، أو ملء نماذج الاشتراك أو التسجيل، أو عدد المعلقين لأول مرة على مدونتك. يمكنك معرفة المزيد في مقالة Kissmetrics هذه حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من صفحات التأكيد وصفحات “الشكر”.

التحقق من بيانات التحويل الخاصة بك: انتظر بضعة أيام قبل التحقق من بياناتك. قم بزيارة علامة التبويب Explorer في GA ثم انقر فوق مجموعة الأهداف التي قمت بإنشائها. سيظهر لك بعد ذلك جدول جميل يحتوي على جميع أرقام هدفك (معدل تحويل الهدف، الزيارات، قيمة الهدف لكل زيارة، وما إلى ذلك). تتبع هذه الأرقام على مدى بضعة أشهر قبل أن تبدأ في التوصل إلى استنتاجات حول الطريقة الأكثر قيمة في استراتيجية التسويق الخاصة بك وما يمكن تحقيقه.

هل سبق لك إعداد هدف URL المقصود في الماضي؟ هل وجدت أنه كان مفيدًا أو أعطاك أي نوع من المعرفة التي لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر؟ أخبرنا بقصتك وأفكارك في التعليقات أدناه.

مصدر الصورة: nepablogcon.com