Rewrite this title: نفاق جوجل: هذه المشاركة ليست برعاية جوجل

ستساعدك المقالة التالية: نفاق جوجل: هذه المشاركة ليست برعاية جوجل

خلال العطلات، “رعى” Google Chrome حملة دفعت لمئات من المدونين لكتابة تعليقات رائعة حول كيف يمكن لمتصفح Chrome مساعدة الشركات الصغيرة. تضمنت المنشورات الدعائية، والتي تم نشرها في المقام الأول من قبل “المدونين الأمهات” المؤثرين إلى حد ما، مقطع فيديو ترويجيًا لمتصفح Chrome وأهملت ذكر التفاصيل الواقعية حول كيف يمكن لمتصفح Chrome بالفعل مساعدة الشركات الصغيرة.

أظهر آرون وول من SEO Book، الذي اكتشف الحملة التسويقية في البداية، أن “”هذه المشاركة برعاية جوجليكشف استعلام البحث عن أكثر من 400 صفحة من المحتوى المتعلق بالحملة التسويقية “المدعومة”. على الرغم من أن كل منشور يشير بوضوح إلى أنه “برعاية Google Chrome”، إلا أن بعض المنشورات المدفوعة تتضمن روابط تمت متابعتها بدلاً من السمة nofollow المطلوبة من Google، وهو ما ينتهك قواعد Google الخاصة.

ال إرشادات مشرفي المواقع في Google من الواضح أن شراء الروابط التي تتجاوز نظام تصنيف الصفحات يعد انتهاكًا مباشرًا:

“ومع ذلك، ينخرط بعض مُحسّنات محرّكات البحث ومشرفي المواقع في ممارسة شراء وبيع الروابط التي تتجاوز نظام تصنيف الصفحات، متجاهلين جودة الروابط والمصادر والأثر طويل المدى الذي ستحدثه على مواقعهم. يعد شراء أو بيع الروابط التي تتجاوز نظام تصنيف الصفحات انتهاكًا لإرشادات مشرفي المواقع من Google ويمكن أن يؤثر سلبًا على تصنيف الموقع في نتائج البحث.

وبما أن Google تطلب من مستخدمي الويب إبلاغهم بالمواقع التي تحاول التلاعب بنتائج محركات البحث باستخدام روابط مدفوعة الأجر، فربما ينبغي علينا ذلك أعلمهم حول روابط شراء Google Chrome التي تتجاوز نظام تصنيف الصفحات. وبالنظر إلى أن Google عاقبت في العام الماضي JC Penney وForbes وOverstock بسبب انتهاكات مماثلة، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت Google ستعاقب متصفحهم الخاص!

منذ ظهور القصة، تمت إزالة بعض الروابط ولم تستجب جوجل لطلبات الحصول على مزيد من المعلومات.

[Sources Include: SEO Book & Image by Search Engine Land]