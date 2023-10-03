Rewrite this title: نقل موقع WordPress من HTTP إلى HTTPS: دليل كامل

ستساعدك المقالة التالية: نقل موقع WordPress من HTTP إلى HTTPS: دليل كامل

لفترة أطول، تم تشغيل موقع Search Engine Journal WordPress على اتصال HTTP. قررنا الانتقال إلى HTTPS بعد أن أكدت Google أن مواقع الويب لن تفقد تصنيفاتها عند الانتقال من HTTP إلى HTTPS.

في الآونة الأخيرة، حددت Google شهر يوليو 2018 كموعد نهائي لتنفيذ HTTPS. وحذرت الشركة الناشرين من أنه بالنسبة لأي نطاقات HTTP، سيعرض Chrome علامة “غير آمن” في شريط العناوين.

وهذا يعني أن الانتقال إلى HTTPS أصبح مهمًا الآن أكثر من أي وقت مضى.

في هذا المنشور، سأشارك تجربتي من ترحيل موقع SEJ إلى HTTPS والعديد من مواقع الويب الأخرى المستندة إلى WordPress التي عملت عليها.

سأفترض أن لديك مهارات ترميز WordPress الأساسية وقمت بالفعل بتثبيت شهادة SSL على الخادم الخاص بك، حيث أن معظم موفري الاستضافة يقدمون هذه الميزة بنقرة واحدة.

هيكل موقع ووردبريس: نظرة عامة

قبل البدء، إليك نظرة عامة أساسية حول كيفية تنظيم مواقع WordPress.

يحتوي كل موقع من مواقع WordPress على بنية الملفات التالية:

كما أن لديها قاعدة بيانات حيث يتم تخزين محتوى موقع الويب.

قبل الترحيل، يتعين عليك القيام بذلك عبر وظيفة النسخ الاحتياطي لدى موفر الاستضافة. من المهم أن يكون لديك نسخة احتياطية حتى تتمكن من استعادة موقع الويب الخاص بك في حالة حدوث خطأ ما.

ستحتاج أيضًا إلى تنزيل الملفات من النسخة الاحتياطية لإجراء عملية البحث والاستبدال على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

فيما يلي روابط مفيدة من عدد قليل من موفري الاستضافة المشهورين حول كيفية إجراء نسخة احتياطية:

ماذا يعني الترحيل من HTTP إلى HTTPS؟

الترحيل هو عملية استبدال أي مثيل واحد لارتباط مورد HTTP الذي يشير إلى موقع الويب الخاص بك أو المجالات الخارجية بما يعادل HTTPS.

عندما يحاول موقع ويب HTTPS تحميل مورد HTTP، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلة مختلطة في المحتوى. لتجنب ذلك، تحتاج إلى التأكد من أن الأنواع التالية من موارد موقع الويب تشير إلى نقطة نهاية HTTP:

الصور

ملفات جافا سكريبت

ملفات CSS

عناوين URL الداخلية المستخدمة في ملفات CSS/JavaScript

إطارات iframe

أشرطة فيديو

صوتي

إجراءات النموذج

الخطوط

مهم: ضع في اعتبارك أنك ستحتاج فقط إلى التحقق من المكونات الإضافية وملفات السمات. لا تلمس أبدًا الملفات الأساسية الموجودة في المجلدات والمجلدات. وهي متوافقة بالفعل مع HTTPS. تحريرها غير مسموح به منعا باتا. قد يؤدي أي تغيير في الملفات الموجودة في تلك المجلدات إلى حدوث أخطاء غير متوقعة.

لنبدأ عملية الترحيل. (لتنفيذ الخطوات أدناه، يمكنك استخدام نوتباد++, PHPStorm أو محرري الأكواد الآخرين الخاصين بك. أنا أستعمل ZendStudio.)

1. البحث والاستبدال في الملفات

للبدء، ابحث عن مثيلات المجال الخاص بك التي تشير إلى عناوين URL HTTP الخاصة بموقعك.

استخدم التعبير العادي لـ “شبكة الاتصالات العالمية” وبدون حالات عنوان URL “www” وابحث عن http:\/\/(www\.)?yourdomain\.com

(استبدل باسم المجال الفعلي الخاص بك.) بعد إجراء البحث من جهتي، رأيت أن هناك حالتين من الملفات المصدر تشير إلى نقطة نهاية HTTP الخاصة بنطاقي.

نظرًا لأن لديك بالفعل شهادة SSL مثبتة على استضافتك، فيمكنك استبدال جميع روابط النطاق الخاصة بك بأمان بما يعادلها من HTTPS.

يتعين عليك إجراء نفس الشيء في مجلد المكونات الإضافية الخاص بك إذا كان لديك مكونات إضافية مطورة خصيصًا ولا تتم استضافتها على wordpress.org/plugins.

أفضل الممارسات هي استخدام وظائف WordPress المضمنة للحصول على عنوان URL للمنزل – والذي، في حالتنا، سيكون get_home_url().”/some2.js”. سيضمن هذا عرض رابط المصدر الصحيح دائمًا.

أنا فقط أشير إلى السيناريو الأسوأ حيث قد يكون لديك سمات مخصصة أو مكونات إضافية ذات ترميز ثابت. إنها ليست طريقة موصى بها للبرمجة ولكنها تحدث بشكل متكرر.

بعد ذلك، سيتعين عليك أيضًا الاهتمام بموارد HTTP التي تشير إلى النطاقات الخارجية.

للقيام بذلك، سوف تحتاج إلى البحث عن السلسلة http:// في ملفات الإضافات ومجلدات السمات النشطة (في حالتنا “الإصلاح التلقائي”) ولكن كمطابقة كاملة للكلمات (انظر: الشكل 4).

إليك كيف يبدو الأمر في محرر الكود الخاص بي:

وهنا نتيجة البحث الخاص بي:

في القسم الأيمن من شجرة المتصفح، يمكننا رؤية جميع مثيلات موارد HTTP.

لا تقفز لاستبدالها جميعًا في HTTPS الآن! وذلك لأن مجال HTTP الخارجي، الذي يشير إليه المورد، قد لا يكون مثبتًا عليه شهادة SSL وقد لا يدعم اتصال HTTPS.

لحسن الحظ، في مثالنا، يشير الرابط إلى Flickr.com، الذي يحتوي على شهادة مثبتة ويدعم اتصالات HTTPS. في هذه الحالة، يمكننا فقط استبدال http:// مع https://.

بالنسبة للموارد الخارجية، تحتاج إلى مراجعة كل مثيل يدويًا.

لا تستبدل أبدًا بكميات كبيرة!

إذا قمت بالاستبدال المجمع دون التحقق مما إذا كان المجال الخارجي يدعم اتصال HTTPS، فقد تحصل على موارد معطلة أو مشكلات في الصورة على موقع الويب الخاص بك وسوف يؤدي ذلك إلى ظهور خطأ عند تحميل المورد الخارجي.

تظهر لقطة الشاشة أعلاه مشكلة حقيقية. يجب عليك التحقق من الوظيفة التي تستخدم هذا المورد وإعادة برمجته.

أفضل ما يمكنك فعله هو تنزيل هذا الملف على الخادم الخاص بك والارتباط به من جانبك، وهو الخيار الأفضل للصور.

ومع ذلك، فإن القيام بذلك ليس ممكنًا دائمًا. تحتاج إما إلى إعادة تطوير هذه الوظيفة أو التخلص منها فقط.

بجانب البرامج النصية أو الصور src السمات والصور التي تحتاج أيضًا إلى البحث عنها http:// حالات

إجراءات النماذج، على سبيل المثال:

التي يمكنك البحث عنها الإجراء = “http://

ملفات الخطوط/CSS، على سبيل المثال:

بافتراض أنك اطلعت على جميع ملفاتك، دعنا نمضي قدمًا ونصلح قاعدة البيانات الخاصة بنا.

2. البحث والاستبدال في قاعدة البيانات

أولاً، سيكون عليك التنزيل أداة البحث واستبدال قاعدة البيانات.

قم بتحميله إلى الخادم الخاص بك في اسم مجلد عشوائي طويل (على سبيل المثال، “replace879846513134984451”) لأنه إذا عثر عليه شخص ما عن طريق الخطأ، فهناك خطر أمني.

إذا انتقلت إلى yourdomain.com/replace879846513134984451 URL، سترى ما يلي:

في هذه الحالة، مرة أخرى، تحتاج إلى استبدال جميع مثيلات HTTP الخاصة بنطاقك بـ HTTPS نظرًا لأنه تم تثبيت شهادة SSL ويدعم نطاقك HTTPS.

أستخدم regexp http:\/\/(www\.)?yourdomain\.com لـ “شبكة الاتصالات العالمية” (http://www.yourdomain.com) وبدون حالات URL (http://yourdomain.com).

يعمل هذا على إصلاح جميع تكرارات HTTP لعناوين URL التي تشير إلى المجال الخاص بك فقط.

إذا كانت هناك صور لا تزال تشير إلى نطاق HTTP خارجي في محتوى منشورك، فيمكنك استخدام مكون إضافي يسمى استيراد الصور الخارجية للعثور عليهم وإصلاحهم.

سيؤدي النقر فوق الزر “استيراد” إلى بدء تنزيل الصور من موقع الويب الخارجي إلى الخادم الخاص بك واستبدال عناوين URL للصور الخارجية بعناوين HTTPS الخاصة بنطاقك.

هذه العملية تستهلك الكثير من الموارد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات في الشاشة الفارغة عند التحميل؛ يمكنه حتى إنزال الخادم الخاص بك.

في هذه الحالة، يمكنك زيادة الخادم الخاص بك max_exection_time و Memory_limit. تحدث هذه المشكلة عادةً مع مواقع الويب الكبيرة. في بعض الحالات، سوف تحتاج إلى مهارات ترميز متقدمة لحل هذه المشكلات.

كممارسة جيدة عامة، أوصي دائمًا بتحميل الصور الخارجية إلى الخادم الخاص بك عبر أداة تحميل الوسائط وتجنب استخدام عناوين URL الخارجية. أحيانًا تتعطل الصور الخارجية عند انتهاء صلاحية النطاق الذي يستضيفها أو عند حذف الملف.

بافتراض أنك تمكنت من إصلاح صورك، فلا يزال هناك إطارات iframe ومقاطع فيديو وصوت متبقية.

الخطوة الأولى والأسهل التي يمكنك القيام بها هي إجراء نفس عملية البحث والاستبدال (انظر: الشكل 10) لجميع استضافة الفيديو/الصوت المعروفة، مثل YouTube، فيميو، ساوند كلاود، الخ.

نظرًا لأنها تدعم HTTPS، يمكنك استبدال http:\/\/(www\.)?youtube\.com بأمان https://www.youtube.com، http:\/\/(www\.)?vimeo\.com مع https://www.vimeo.com إلخ.

بالنسبة للموارد الأخرى غير النطاقات المعروفة، لا توجد طريقة لاستيرادها تلقائيًا لأنها عادةً ما تكون ملفات كبيرة الحجم. تحتاج إلى البحث عن تلك الموجودة في قاعدة البيانات عن طريق إجراء استعلام SQL مخصص للعثور عليها وإصلاحها يدويًا.

فيما يلي مقتطف التعليمات البرمجية الذي يمكنك تشغيله لاستخراج جميع المنشورات التي تحتوي على سرك = “http://”.

عالمي $wpdb; $results = $wpdb->get_results( “SELECT ID FROM “.$wpdb->posts.” حيث ( post_content LIKE ‘%src=\”http://%’ أو post_content LIKE \”%src=”http:/ /%\” أو post_content LIKE “%src=http://%’ ) AND post_status=”publish” و post_type = IN(‘post’,’page’) الترتيب حسب تاريخ post_date desc”، OBJECT ); foreach ( $results كـ $post ) { echo get_permalink($post->ID).’

‘;}

بعد تشغيل هذا الاستعلام، ستحصل على قائمة بجميع المنشورات التي تحتوي على مصدر HTTP ومشكلة محتوى مختلط.

بشكل عام، بعد الانتهاء، من الجيد دائمًا التحقق من السلامة وتشغيل هذا الاستعلام للتأكد من أنك لم تترك أي مثيلات بموارد HTTP.

ومن الجيد دائمًا أيضًا تصفح موقع الويب يدويًا لفترة من الوقت والتحقق عبر وحدة تحكم Google Chrome مما إذا كان نظيفًا.

عندما تتأكد من أن كل شيء تم بشكل صحيح، فإن الخطوة الأخيرة هي إعداد عمليات إعادة التوجيه 301 من عناوين URL HTTP إلى HTTPS.

3. تنفيذ عمليات إعادة التوجيه

إذا كان خادمك يعمل على Apache، فإليك الرمز الذي يمكنك وضعه في ملف .htaccess الخاص بك.

كن حذرًا عند تنفيذ هذه الخطوة – أي خطأ في أحد الأوامر يمكن أن يؤدي إلى تعطيل موقع الويب.

ضع هذا الكود في الأعلى

RewriteEngine قيد إيقاف RewriteCond %{HTTPS} RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]



بدلا من ذلك، يمكنك استخدام إعادة توجيه HTTPS سهلة توصيل في.

4. تحديث CDN

إذا كنت تستخدم CDN، فيجب أن يكون هناك إعداد URL مشابه لبرنامج Google Analytics حيث يمكنك تحديث موقع الويب الخاص بك إلى إصدار HTTPS.

يختلف الترحيل لكل CDN وتحتاج إلى التحقق من مستندات موفر CDN الخاص بك أو الاتصال بالدعم للحصول على تفاصيل حول كيفية القيام بذلك.

5. تغيير عنوان URL في Google Analytics

تحتاج إلى تغيير إعدادات “عنوان URL لموقع الويب” في Google Analytics في و

6. إعادة إرسال موقع الويب في Search Console

منذ يعامل جوجل http://www.example.com و https://www.example.com كمواقع ويب مختلفة، يتعين عليك إعادة إرسال إصدار HTTPS لموقعك على الويب إلى Google Search Console والمطالبة بملكية هذا الموقع.

لا تنس إعادة إرسال خريطة الموقع الخاصة بك:

أو الخاص بك ملف التنصل:

خاتمة

لا يعد الانتقال إلى HTTPS خطوة سهلة كما قد يبدو في البداية.

بالنسبة لمواقع الويب الصغيرة، عادةً ما يستغرق الأمر بضع ساعات للانتهاء؛ بينما بالنسبة لمواقع الويب القديمة والكبيرة، قد يستغرق الأمر أيامًا لإنهاء عملية الترحيل بشكل صحيح.

إذا كان المحتوى الخاص بك قديمًا، فمن المرجح أنه يحتوي على تضمينات iframe/صوت قديمة مع عناوين URL HTTP وحتى محتوى فلاش.

كخطوة أخيرة بعد الترحيل مباشرة لمعرفة ما إذا كان كل شيء يسير بسلاسة وخاليًا من الأخطاء.

نأمل أن تساعدك هذه المقالة في عملية ترحيل HTTPS التي تستغرق وقتًا طويلاً.

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