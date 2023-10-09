Rewrite this title: نمو بنج: هل يمكنهم اللحاق بالركب؟

ستساعدك المقالة التالية: نمو بنج: هل يمكنهم اللحاق بالركب؟

بدت شركة مايكروسوفت أقل مرضًا في عام 2010 مما كانت عليه في السنوات العديدة السابقة. لقد أكسبتهم شراكتهم مع Yahoo حصة أكبر بكثير من حصة السوق – مع أرقام منخفضة تصل إلى 10% من حصة السوق أو تصل إلى 29%، اعتمادًا على التقرير والجزء الزمني الذي تنظر إليه. بالإضافة إلى ذلك، يعد Bing نفسه مجرد محرك بحث أكثر صحة من سابقه “Live” (وهو اسم مثير للسخرية إذا كان هناك واحد على الإطلاق).

ولكن يبقى سؤال واحد:

وفقًا لأحد المحللين تيم ألتوم من إيبج، هذا غير محتمل – ولكن قد لا يكون ذلك بسبب أن Bing هو في الواقع محرك بحث أسوأ. جزئيًا، قد يكون تاريخ محرك البحث هو السبب.

وعلى النقيض من Google، التي يصفها Altom بأنها “دخلت العالم بشكل كامل”، فإن Bing في المرحلة النهائية من العملية التي استغرقت أكثر من عقد من الزمن حتى الآن. في الواقع، حصل محرك البحث الأصلي الخاص بهم على نتائج من AltaVista – وهو الآن أحد منتجات Yahoo والذي لن يكون له قريبًا أي تصنيف آخر سوى “RIP”. أصبح الموقع أكثر شهرة وانسيابية بمرور الوقت، وفي النهاية غير اسمه إلى البحث “المباشر” المذكور آنفًا. بعد ذلك، في محاولة لاستقطاب جيل جديد من الباحثين واكتساب بعض الموطئ في المنطقة، أعادت Live تسمية نفسها باسم “Bing” وأضافت كومة كبيرة من الميزات وتحسين البحث.

يقول ألتوم إن نتائج البحث لكل من Google وBing قابلة للتطبيق بشكل متساوٍ، لكن الواجهات لها شخصيات مختلفة. فبينما يصف جوجل بالمتقشف، يقول إن مايكروسوفت تقول شيئًا أكثر تأثيرًا: “أليست صغار الفقمة لطيفة؟ إنه يوم عظيم للبحث، أليس كذلك؟ ” بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Bing على بعض الميزات التي تقدم مزايا كبيرة مقارنة بـ Google، مثل أداة خرائط Bing التي تديرها Silverlight. للأسف، من المحتمل أن يتأخروا في القدوم. يقول ألتوم: “الأمر كله يتعلق بالاستخدام المعتاد، ومن المؤكد أن جمهور البحث يركز اهتمامه على استخدام Google”.