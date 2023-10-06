Rewrite this title: هزة في Apple: مغادرة سكوت فورستال، وأخذ جوني إيف دورًا أكبر

ستساعدك المقالة التالية: هزة في Apple: مغادرة سكوت فورستال، وأخذ جوني إيف دورًا أكبر

في وقت متأخر من بعد ظهر أمس، Apple أعلنت عن إصلاح شامل لهيكل الإدارة العليا في كوبرتينو. بحسب ال Apple بيان صحفي، سكوت فورستال سوف يغادر Apple العام المقبل وسيعمل كمستشار شخصي للرئيس التنفيذي تيم كوك حتى رحيله. سيضيف جوني إيف الإشراف على Apple تطوير البرمجيات لواجباته الحالية مع تصميم الأجهزة. كما سيضيف كل من Bob Mansfield وEddy Cue وCraig Federighi المزيد من المسؤوليات إلى أدوارهم.

“نحن في واحدة من أكثر فترات الابتكار والمنتجات الجديدة غزارة في العالم Apple”تاريخها،” قال تيم كوك، Appleالرئيس التنفيذي. “إن المنتجات الرائعة التي قدمناها في سبتمبر وأكتوبر، مثل iPhone 5 وiOS 6 وiPad mini وiPad وiMac وMacBook Pro وiPod touch وiPod nano والعديد من تطبيقاتنا، لم يكن من الممكن إنشاؤها إلا في Apple وهي نتيجة مباشرة لتركيزنا المستمر على التكامل المحكم للأجهزة والبرامج والخدمات ذات المستوى العالمي.

على الرغم من محاولات كوك لإضفاء لمسة إيجابية على الأمور، يبدو أنه كان هناك الكثير من الاحتكاك من جانب فورستال. وفق مايك وينر الكتابة لغير الرسمية Apple Weblog (TUAW)، “على المستوى الأساسي، لا تتوافق فلسفة تصميم Forstall تمامًا مع بقية Apple. في حين يرى خبير الأجهزة جوني إيف خطوطًا أنيقة وبسيطة، يرى فورستال أرفف كتب افتراضية مزخرفة بشكل مفرط، ودفتر ملاحظات رقمي مفصل بشكل مثير للسخرية، وغيرها من اللمسات المجسمة التي كانت العلامة التجارية لعصر ستيف جوبز. في سعي كوك للقيام بذلك Apple ربما لم يكن إبقاء فورستال في الجوار يساعد الأمور.

هاري مكراكن يضيف of Time Tech:

إذا أردت تكليف شخص واحد بالتأكد من ذلك Appleكانت أجهزة s ممتعة قدر الإمكان، وكان Ive هو الخيار الأول الواضح، ولست متأكدًا مما إذا كان أي شخص مؤهلاً ليكون الوصيف القوي. وفي مرحلة ما، ينبغي أن يصبح واضحاً ما إذا كان دوره الموسع قد بدأ Apple البرمجيات في اتجاه جديد. التخمين المنطقي، نظرًا لاهتمامه بالتصميم الانسيابي والمتسق بلا هوادة، هو ذلك skeuomorphism– قد يصبح هذا النوع من محاكاة تفاصيل العالم الحقيقي مثل الجلود الفخمة والأسطح الخشبية اللامعة شيئًا من الماضي.

خلاصة القول: لقد كنت دائمًا واحدًا من أهم الأشخاص في الشركة Appleولكن مع هذا التعديل، حصل على الفرصة ليصبح الشخص الأكثر أهمية في Apple. وهذا يجعل هذا أهم شيء حدث في الشركة في عصر ما بعد الوظائف.