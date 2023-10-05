Rewrite this title: هل أصبح Google غير متوفر بنسبة 100% وبحث آمن؟

ستساعدك المقالة التالية: هل أصبح Google غير متوفر بنسبة 100% وبحث آمن؟

استيقظت هذا الصباح لتجد مُحسنات محركات البحث قيد التشغيل Facebook و Twitter نعارض تغيير Google لجميع طلبات البحث والاستخدام إلى إعدادات https://www.google.com الآمنة، مما يعني أنه في Analytics، تكون بيانات إحالة الكلمات الرئيسية من Google غير كاملة.

في جوهرها، أفادت مواقع مختلفة أن [NOT PROVIDED] قفزت نسبة إحالات الكلمات الرئيسية العضوية من 50-60% إلى 95% أو 99% أو 100%. يبدو أن التغيير قد حدث خلال المساء، لذا فإن المواقع غير قادرة على سحب الإحصائيات الدولية الكاملة حتى الآن، ولكن كل الدلائل تشير إلى عدم قدرة كبار المسئولين الاقتصاديين ومشرفي المواقع على سحب البيانات المتعلقة بحركة الكلمات الرئيسية المدفوعة من Google بعد الآن.

وهنا بعض الأفكار من حولها Twitter:

ومن المفارقات، القيادة [not provided] يجعلنا أكثر اعتمادا على تتبع الرتبة. ليست خطوة إيجابية حقًا بالنسبة لنا أو لشركة Google، على المدى الطويل.

– الدكتور بيتر جيه مايرز (dr_pete) 23 سبتمبر 2013

لقد قمت للتو بفحص حركة مرور العملاء الرئيسية. “لم يتم توفيرها” ارتفعت من 45% أمس إلى 70% اليوم.

– ريان جونز (@RyanJones) 23 سبتمبر 2013

(غير متوفر) هو لعبة الهوكي. هذا ليس جيدا – http://t.co/KPh2hawnyW

– جون دوهرتي (@ dohertyjf) 20 سبتمبر 2013

حسنًا، لدي موقع ويب بنسبة 90.67% “غير متوفر”.

– جينيفر سليج (@ jenstar) 13 سبتمبر 2013

وبالطبع، إذا قمت بالإعلان في AdWords، فسيتم توفير هذه البيانات…

هنا أ Facebook موضوع حول هذه القضية:

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