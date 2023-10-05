Rewrite this title: هل أصبح Google Analytics اجتماعيًا؟

ستساعدك المقالة التالية: هل أصبح Google Analytics اجتماعيًا؟

يبدو أن الجميع وكل شيء أصبح اجتماعيًا هذه الأيام، حتى تحليلات جوجل. في إعلان حديث، أخبرتنا Google المتحمسين للتحليلات أننا سنكون قادرين قريبًا على مشاركة و التعاون في لوحات تحكم Google Analytics!

بالنسبة لأولئك منا الذين يمتلكون مواقعنا الإلكترونية الخاصة أو يديرون التسويق عبر الإنترنت لعملائنا، فإننا نعلم مدى أهمية ذلك. توفر لي لوحات المعلومات نظرة عامة سريعة على أداء مواقعي. اعتمادًا على الموقع أو العميل، قد تكون لدي أهداف مختلفة وبالتالي قد يكون لدي إعداد مختلف.

باستخدام ميزة مشاركة لوحة المعلومات الجديدة، سأتمكن من مشاركة لوحات المعلومات الخاصة بي مع أي شخص يستخدم الحساب، وسيتمكن أعضاء فريقي من مراقبة المقاييس الرئيسية، حسب الحاجة. وكما يقول المثل، المزيد من الرؤوس أفضل من رأس واحد.

سيرى مستخدمو التحليلات قريبًا خيار “مشاركة لوحة المعلومات” الجديد المضاف إلى القائمة المنسدلة “مشاركة” وستتمكن من رؤية قائمة بلوحات المعلومات المشتركة والخاصة في الشريط الجانبي الأيسر كما هو موضح أدناه.

عضو فريق تحليلات جوجل مات ماتياس يخبرنا أن “هذا يمثل تحسينًا آخر في مشاركة أصول Google Analytics، مما يكمل إمكانات مشاركة الأصول مثل التعليقات التوضيحية والشرائح المتقدمة والتقارير المخصصة.”

ويقول إن ميزات المشاركة الإضافية موجودة على خريطة الطريق. لا أستطيع الانتظار لرؤية ما سيأتي بعد ذلك!

لكن انتظر، هناك المزيد.

في وقت سابق من هذا العام، قامت Google بتسهيل استخدام Analytics للأشخاص مثلي من خلال معرض الحلول الخاص بهم. يتيح لنا ذلك استخدام لوحات المعلومات والشرائح والتقارير المخصصة المعدة مسبقًا. يتم تنزيل لوحات المعلومات هذه بسهولة، وبمجرد تثبيتها، تقودك مباشرةً إلى حسابك في Google Analytics.

لماذا هذا مهم؟ دعونا نواجه الأمر، قد يمثل Google Analytics تحديًا للعديد من الأشخاص. الأداة قوية جدًا وتوفر لنا مجموعة متنوعة من التقارير والمرشحات والتخصيصات التي قد تكون مرهقة. بالنسبة للمستخدم الجديد الأقل خبرة، قد يكون من الصعب معرفة المكان الذي يجب أن يبحث فيه أولاً عن البيانات والرؤى التي ستساعدك على اتخاذ قرارات أفضل لنفسك أو لعملائك. حتى بالنسبة للمستخدمين الأكثر تقدمًا، قد يستغرق إنشاء أشكال مختلفة من التقارير ولوحات المعلومات وقتًا طويلاً لتتبع الأداء. ولكن ليس بعد الآن، شكرًا لك جوجل!

لوحات المعلومات والتقارير والشرائح المتقدمة المخصصة

لقد قامت Google بكل العمل الشاق لتلبية معظم احتياجات العمل. كل ما عليك فعله هو العثور على الحلول التي تريدها ببضع نقرات فقط ثم النقر فوق “تنزيل” ثم حفظ الحل على موقع الويب الذي تريد تتبعه. بكل بساطة!

لوحات المعلومات المشتركة

كما قلت، هناك لوحة تحكم لكل ما تحتاجه تقريبًا. على سبيل المثال، تم تصميم لوحة تحكم الناشر للمدونين. باستخدام لوحة التحكم هذه، يمكنني تتبع الزوار الفريدين لموقعنا مدونة المجموعة التفاعلية للمشورةومدة بقائها على موقعنا والبيانات الأخرى ذات الصلة. لذلك، إذا كنت مدونًا، فيمكنك استخدام هذا لوحة تحكم المدون لمراقبة المكان الذي يأتي منه القراء وما يفعلونه على موقعك.

ال لوحة تحكم أداء الموقع يتيح لك تتبع مقاييس السرعة المرتبطة بموقعك على الويب، وتتبع أي مشكلات قد تؤدي إلى إبطاء الأمور. تحتوي لوحة المعلومات هذه على مقاييس سرعة متنوعة للمساعدة في تحديد المشكلات المتعلقة بصفحاتك أو خوادمك.

تتوفر أيضًا لوحة تحكم متقدمة للناشر للتعمق في كيفية تفاعل المستخدمين مع محتوى موقع الويب الخاص بك أو مدونتك. هذا هو المفضل لدي جاستن كوتروني، محامي التحليلات في Google. إنها لوحة معلومات للعلاقات العامة تعرض كل ما أريد رؤيته في لمحة سريعة واحدة. تركز لوحة التحكم هذه على الزوار ومن أين أتوا وماذا يفعلون على موقعي. يمكنك قراءة المزيد عن لوحة التحكم هذه وتنزيلها هنا: لوحة معلومات العلاقات العامة.

تعد العمليات الفعالة ذات أهمية خاصة مع مواقع الويب المحسنة للجوال. ال لوحة تحكم التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول يسمح لك بتتبع كيفية تفاعل المستخدمين مع موقع الويب الخاص بك من خلال أجهزتهم المحمولة.

تسمح لك لوحة معلومات الوسائط الاجتماعية بمراقبة النشاط خارج الموقع وفي الموقع لمؤسستك، مما يسهل تتبع كيفية تفاعل الأشخاص مع منتجك أو خدمتك. هذا لوحة تحكم وسائل التواصل الاجتماعي من Dashboard Junkie هو المفضل لدي لهذا النوع من التقارير.

الأقسام المتقدمة

إن الكثير من قوة Google Analytics مستمدة من قدرته على تقسيم زوار موقعك إلى شرائح. يعمل برنامج Google Analytics على تسهيل تتبع خصائص زوار موقع الويب الخاص بك من خلال الشرائح المتقدمة. في معرض الحلول، تتوفر شرائح متقدمة لعمليات البحث عن الكلمات الرئيسية الطويلة لثلاث كلمات رئيسية، أو أربع كلمات رئيسية، أو خمس كلمات رئيسية، أو ست كلمات رئيسية أو أكثر. يمكنك أيضًا تقسيم حركة مرور الكلمات الرئيسية التي لا تحمل علامة تجارية للحصول على نظرة متعمقة لجهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. تعرض شرائح الزيارات المتفاعلة إحصائيات من الزوار الذين يعرضون ثلاث صفحات أو أكثر من موقع الويب الخاص بك ويستمرون لأكثر من ثلاث دقائق. يمكنك العثور على كل هذه الشرائح المتقدمة هنا في هذه الصفحة.

لا تنسى المشاركة

تذكر، إذا قمت بإنشاء شريحة متقدمة تعتقد أن الآخرين يرغبون في استخدامها، فسيتم مشاركتها بسهولة. كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الجزء الذي تخطط لمشاركته والنقر على “مشاركة”. فقط انسخ عنوان URL وشاركه!

هنا 11 قيمة الأقسام المتقدمة بقلم جراهام تشارلتون على موقع econsultancy.com أعتقد أنك ستجد الكثير منها مفيدًا لأي عمل تجاري تقريبًا.

تقارير مخصصة

تمثل التقارير المخصصة أيضًا أداة قوية في Google Analytics. باستخدام التقارير المخصصة، يمكنك إنشاء وحفظ وتحرير للحصول على عرض محدد لبياناتك. يمكنك اختيار المعلومات التي تريد رؤيتها، وتنظيمها بالطريقة التي تريد رؤيتها بها، وذلك باستخدام السحب والإفلات. يمكنك أيضًا إنشاء علامات تبويب إذا كنت تريد رؤية البيانات ذات الصلة.

ال تقرير المشاركة الاجتماعية هي أداة مهمة للمسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعرض التقرير المحتوى الذي يشاركه المستخدمون من موقع الويب الخاص بك وكيفية مشاركته. ال تقرير التجارة الإلكترونية اليومي يتيح لك عرض كل جانب من جوانب أنشطة التجارة الإلكترونية الخاصة بك في جدول واحد. يمكنك تتبع نشاط الدفع لكل نقرة باستخدام تقرير الاستعلام المطابق/الكلمة الرئيسية PPC، والذي يعرض طلبات البحث التي تمت مطابقتها مع الإعلانات الموجودة على موقعك. ال تقرير أداء قدرة شرائية (PPC). يوفر نظرة ثاقبة حول الإيرادات لكل نقرة والجوانب الأخرى لحملات الدفع لكل نقرة (PPC). يوضح تقرير البحث المدفوع مقابل البحث العضوي اختلافات استخدام الموقع بين الزائرين الذين استخدموا الكلمات الرئيسية المدفوعة للوصول إلى موقعك وأولئك الذين وصلوا إلى موقعك من خلال مصطلحات البحث العضوية أو المجانية.

خاتمة

مع إضافة هذه الأدوات سهلة الاستخدام والمتعددة الاستخدامات، ليس هناك أي عذر لتأجيل استخدام Google Analytics لتحليل البيانات المرتبطة بموقعك على الويب بعد الآن. إذا لم تكن على دراية ببرنامج Google Analytics، فابدأ بالأساسيات مثل لوحات المعلومات المعدة مسبقًا والتي تتميز بسهولة الاستخدام بشكل خاص. عندما تصبح أكثر راحة في استخدام Google Analytics، يمكنك التوسع في الأدوات الأكثر تقدمًا، بما في ذلك إنشاء لوحات التحكم الخاصة بك ولا تنس مشاركتها معي.

رصيد الصورة: صراع الأسهم