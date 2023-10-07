Rewrite this title: هل أعلنت جوجل الحرب على الشركات الصغيرة والناشرين؟

ستساعدك المقالة التالية: هل أعلنت جوجل الحرب على الشركات الصغيرة والناشرين؟

آرون وول، أحد كبار مُحسنات محركات البحث (SEO) ومؤسس كتاب تحسين محركات البحث، نشر أمس تدوينة إعلامية ومثيرة للجدل إلى حد ما فيما يتعلق بعرض الإعلانات وخصائص Google ضمن نتائج البحث. احتوى منشور المدونة على الصورة التالية لصفحة نتائج محرك بحث Google للاستعلام “HD Monitor”:

وعلى الرغم من أن آرون قال إنه كان يستخدم شاشة ضخمة، إلا أن إعلانات Google والروابط إلى صفحات Google الأخرى ظهرت فقط في الجزء المرئي من الصفحة.

خلال كل ربع سنة من عام 2010، كان نمو إيرادات Google مساويًا أو أقل من نمو إيرادات المواقع الشريكة لها. ومع ذلك، بدءًا من الربع الأول من عام 2011، شهدت Google تحولًا سريعًا ونما نمو إيراداتها بسرعة ليتجاوز نمو إيرادات المواقع الشريكة لها. هل نسبة إيرادات Google المتزايدة ترجع إلى SERPs مثل تلك المذكورة أعلاه؟

تقسيم الإيرادات لعام 2010:

نمت مواقع Google في الربع الأول بنسبة 20% ونمت مواقع الشركاء بنسبة 24%

نمت مواقع Google في الربع الثاني بنسبة 23% ونمت المواقع الشريكة بنسبة 23%

نمت مواقع Google في الربع الثالث بنسبة 22% ونمت المواقع الشريكة بنسبة 22%

نمت مواقع Google في الربع الرابع بنسبة 22% ونمت المواقع الشريكة بنسبة 24%

تقسيم الإيرادات لعام 2011:

نمت مواقع Google في الربع الأول بنسبة 32% ونمت مواقع الشركاء بنسبة 19%

نمت مواقع Google في الربع الثاني بنسبة 39% ونمت مواقع الشركاء بنسبة 20%

نمت مواقع Google في الربع الثالث بنسبة 39% ونمت المواقع الشريكة بنسبة 18%

تشير أرقام الإيرادات إلى أن Google بدأت في توجيه حركة المرور التي تتحكم فيها بشكل استراتيجي إلى المواقع التي يمكنها الاستفادة منها. على الرغم من أن جوجل استفادت بشكل جيد من هذا التغيير “البسيط” في الخوارزمية، إلا أن مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين الذين يكسبون عيشهم حاليًا من التسويق بالعمولة دفعوا ثمناً باهظاً.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت Google مؤخرًا مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) بالإعلان التالي:

“انس أمر تحسين محركات البحث. لكي تكون مرئيًا في Google اليوم، جرّب AdWords.”

في نوفمبر، أتيحت لي الفرصة لرؤية مات كاتس وأميت سينغال حاضرين في Pubcon. خلال تلك الجلسة، أخبر كاتس الجمهور أن تحسين محركات البحث هو نوع من التسويق الذي يروق للطبيعة البشرية. وقال إنه على الرغم من أن تحسين محركات البحث (SEO) سوف يتغير ويتطور، إلا أنه لن يختفي أبدًا. وشجع كاتس الجمهور على أن يكونوا استباقيين، وقال: “أنت لا تريد الذهاب إلى حيث توجد محركات البحث؛ تريد الذهاب إلى حيث ستكون محركات البحث.”

لذا، بناءً على محاولة “الذهاب إلى حيث ستكون محركات البحث”، أعتقد أن السؤال التالي عادل:

ومع الافتقار إلى “العقارات” للحصول على النتائج العضوية، والتفاوت في الدخل بين خصائص جوجل والمواقع الشريكة، وحملة AdWords الأخيرة التي تطلب من الناس “أن ينسوا تحسين محركات البحث”، فإلى أين تتجه جوجل على وجه التحديد؟

[Sources Include: SEOBook & ZDNet]