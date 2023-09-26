Rewrite this title: هل الروابط المدفوعة هي عامل تصنيف جوجل؟

ستساعدك المقالة التالية: هل الروابط المدفوعة هي عامل تصنيف جوجل؟

جوجل يخبرنا بشكل مسطح أن الروابط تساعدهم على تقييم سمعة الموقع، وأن تصنيفات البحث “تعتمد جزئيًا على تحليل تلك المواقع التي ترتبط به”.

نحن نعلم أن الروابط هي عامل الترتيب.

ونحن نعلم أنه قد يكون من الصعب الحصول على الروابط العضوية.

هل يمكنك فقط شراء الروابط والاستمتاع بنفس مزايا التصنيف التي تحصل عليها من خلال جودة المحتوى الخاص بك، وبناء سمعتك وسلطتك، ومشاركة الخبرات القيمة التي لا يمكن للأشخاص الحصول عليها في أي مكان آخر؟

بالتأكيد، يمكنك شرائها. لا يوجد نقص في الأشخاص المستعدين لبيع الروابط لك.

في هذه المقالة، سنستكشف ما إذا كانت هذه الروابط المدفوعة ستساعدك بالفعل في الحصول على تصنيف أعلى.

المطالبة: الروابط المدفوعة كعامل تصنيف

جوجل إرشادات مشرفي المواقع واضحة على الروابط المدفوعة. لا يريدون أن يؤثروا على تصنيفات البحث. جوجل يقول:

“ابذل جهدًا معقولًا للتأكد من أن روابط الإعلانات الموجودة على صفحاتك لا تؤثر على تصنيفات محرك البحث. على سبيل المثال، استخدم ملف robots.txtأو rel=”nofollow” أو rel=”برعاية” لمنع تتبع روابط الإعلانات بواسطة الزاحف.

هذا لا يعني أن الدفع مقابل الروابط أمر سيء بطبيعته. عليك فقط أن تكون صادقًا ومنفتحًا بشأن هذا الأمر.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك التسلل إلى رابط واحد (أو عدة) مدفوع من Google؟

من المؤكد أنهم لا يستطيعون اكتشاف جميع الروابط المدفوعة خوارزميًا، خاصة إذا كنت شديد الحذر. يمين؟

في هذه الحالة، إذا لم تكشف عن أنه رابط مدفوع وكنت حريصًا على عدم وجود أي أثر للحديث عنه، فإن هذا الرابط سيوفر نفس الفائدة مثل أي رابط عضوي.

هذا صحيح.

وهي أيضًا لعبة خطيرة.

هذا هو السبب.

الدليل على الروابط المدفوعة كعامل تصنيف

نحن نعلم أن الروابط تتجاوز نظام تصنيف الصفحات وتؤثر على تصنيفات البحث. هذا ليس حتى سؤال.

ومع ذلك، تطلب Google منك الإفصاح عندما تكون هناك علاقة ما خارج إطار “مرحبًا، هذه صفحة ذات قيمة كبيرة/حسنة السمعة/موثوقة وأريد حقًا مشاركتها مع جمهوري!” خلف الرابط.

الطريقة التي تشرح بها هذه العلاقة مع Google هي من خلال قيم سمات rel في علامة الرابط :

يقول rel=”رعاية”: “هذا إعلان وموضع مدفوع الأجر”. لن يجتاز نظام PageRank وسيتجاهله Google بشكل أساسي.

يقول rel=”ugc”، “هذا محتوى من إنشاء المستخدم ونحن لا نقدم أي تأييد فيما يتعلق بجودته أو دقته.”

يقول rel=”nofollow”، “هذا ليس موقعًا نريد أن نرتبط به، لذا يرجى عدم متابعة هذا والزحف إلى تلك الصفحة.”

(كان Nofollow بمثابة مقدمة لـ rel=”برعاية” ولا يزال ترميزًا مقبولاً للروابط المدفوعة. ومع ذلك، جوجل تفضل أنك تستخدم العلامة الدعائية لجميع الروابط المدفوعة.)

إذا اخترت عدم الكشف عن علاقة أو معاملة مدفوعة الأجر، فقد تستمتع ببعض مزايا التصنيف.

حتى يتم القبض عليك.

وعندما يحدث ذلك، فأنت محظوظ إذا تجاهل Google الرابط ببساطة.

الروابط المدفوعة يمكن أن تجعل من المستحيل التصنيف أيضًا

إذا اكتشف Google أنك تستخدم روابط مدفوعة للتلاعب بالخوارزمية، فقد تجد أن موقعك قد تمت إزالته من الفهرس.

لقد ظل الناس يحاولون التلاعب بالروابط وتحقيق الربح من بيعها – وكان جوجل يرد على ذلك – منذ الأيام الأولى للمحرك.

إحدى الدعاوى القضائية الكوميدية بشكل خاص من عام 2002 توضح موقف Google بشأن ممارسة بيع الروابط.

لقد كان الأمر كذلك شركة Search King Inc. ضد شركة Google Technology Inc.

رفعت شركة Search King دعوى قضائية ضد شركة Google بسبب قيامها “بشكل ضار” بإزالة نظام تصنيف الصفحات لنظام بيع الروابط الخاص بها، PRAN.

كان Search King يبيع الروابط على المواقع رفيعة المستوى. لقد حاول أن يجادل بأنه نظرًا لوصف نظام PageRank بأنه “صادق وموضوعي وميكانيكي” في ورقة أطروحة لاري بيج وفي مواد Google، فإن اتخاذ إجراء يدوي ضد نظام الارتباط الخاص به كان مخالفًا للمنافسة.

وفي رأيها، أوضحت قاضية المقاطعة فيكي مايلز لاغرانج:

“تؤكد شركة Search King أن تخفيض قيمة العملة حدث بعد ولأن علمت Google أن PRAN كانت تتنافس مع Google وأنها كانت تستفيد من بيع مساحات إعلانية على مواقع الويب التي تم تصنيفها بدرجة عالية بواسطة نظام PageRank من Google.”

تم رفض قضية Search King وكان الدرس الذي تعلمته الصناعة واضحًا: إذا تم القبض عليك أثناء مشاركتك في مخططات الارتباط المدفوعة، فسوف يتم صفعك.

وإذا حاولت مقاضاة جوجل بسبب إلغاء الفهرسة أو معاقبتك على ذلك، فسوف تخسر.

في منشور مدونة عام 2005، وأوضح مات كاتس أنه على الرغم من أن الخوارزمية اهتمت بمعظم مشكلات الروابط المدفوعة، إلا أن Google لم تكن تعارض التدخل يدويًا:

“نعم، لدى Google مجموعة متنوعة من الأساليب الخوارزمية لاكتشاف مثل هذه الروابط، وهي تعمل بشكل جيد. لكن هذه الروابط تجعل من الصعب على Google (ومحركات البحث الأخرى) تحديد مدى الثقة في كل رابط. يتم بذل الكثير من الجهد الذي يمكن إنفاقه على تحسين الجودة الأساسية (الملاءمة، والتغطية، والنضارة، وما إلى ذلك).

“عند النقطة التي يوصي فيها الأشخاص بطرق لجعل الروابط المدفوعة أقل قابلية للاكتشاف (على سبيل المثال، عن طريق إزالة أي تصنيفات أو إشارة إلى بيع الروابط)، لن أتفاجأ إذا بدأت محركات البحث في اتخاذ إجراءات أقوى ضد شراء الروابط في القريب العاجل. مستقبل.”

ومع ذلك، يعتقد محترفو تحسين محركات البحث (SEO) إلى حد كبير منذ عام 2010 تقريبًا أنه إذا قررت جوجل أن الرابط قد تم الدفع مقابله، فسوف تتجاهله.

لكن التدخلات اليدوية الأخيرة تظهر أن Google لا تعبث بأنظمة الروابط المدفوعة على نطاق واسع.

في عام 2019، قام Google Gary Illyes بتغريد امتنانه لشخص قدم جدول بيانات يحتوي على أكثر من 700 نطاق لبيع الروابط التي اجتازت نظام PageRank:

يبدو أيضًا أن Google قد اتخذت إجراءً يدويًا ضد شركة محاماة بسبب مخطط بناء روابط المنح الدراسية في ديسمبر 2020.

وفي هذه الحالة، لم يتم شراء الروابط أو بيعها بشكل مباشر.

ولكن كما أوضح روجر مونتي من مجلة محرك البحث في ذلك الوقت،

“… الروابط ليست ذات صلة بالسياق ولا تعتبر بمثابة اقتباس حقيقي أو “رابط تصويت” يضمن مكتب المحاماة.”

اليوم، محرك البحث الروابط المدفوعة يقول المورد،

“تعمل Google جاهدة للتأكد من أنها تخصم بشكل كامل الروابط التي تهدف إلى التلاعب بنتائج محرك البحث، مثل التبادل المفرط للروابط والروابط المشتراة التي تتجاوز نظام تصنيف الصفحات.”

ولكن من الواضح أنه حتى خارج نطاق الاكتشاف الخوارزمي، فإن Google تبحث عن روابط غير طبيعية. ويتضمن ذلك الروابط التي يتم تبادلها مقابل نوع ما من القيمة – نقدية أو غير ذلك.

جوجل لديها سأل منذ فترة طويلة صناعة تحسين محركات البحث (SEO) لمراقبة نفسها من خلال الإبلاغ عن الروابط المدفوعة ومخططات الارتباط الأخرى.

وهذا يعني أن ما قد تلتقطه خوارزمية Google ليس هو اهتمامك الوحيد.

إذا قام المنافسون (أو وكالاتهم) بالتعرف على الروابط المدفوعة الخاصة بك، فقد تجد نفسك في الطرف الخطأ من أحد هذه التقارير. والفعل الذي يترتب عليه.

الروابط المدفوعة: خطأ بجانب الحذر

لقد جادل محترفو تحسين محركات البحث منذ فترة طويلة حول ما يشكل رابطًا مدفوع الأجر وما إذا كان لشركة Google أي حق في مطالبة المسوقين بالكشف عن العلاقات الكامنة وراء الروابط.

انظر مقالة لورين بيكر عام 2006، على سبيل المثال.

اليوم، تحدد جوجل ما يلي على النحو التالي مخططات الارتباط التي يمكن أن تؤثر سلبًا على ترتيب بحث الموقع:

شراء أو بيع الروابط التي تتجاوز نظام تصنيف الصفحات. هذا يتضمن: تبادل الأموال مقابل روابط، أو منشورات تحتوي على روابط. تبادل السلع أو الخدمات للروابط. إرسال منتج “مجاني” لشخص ما مقابل كتابته وإدراج رابط فيه.

الإعلانات النصية التي تتجاوز نظام تصنيف الصفحات.

الإعلانات الدعائية أو الإعلانات الأصلية حيث يتم تلقي الدفع مقابل المقالات التي تتضمن روابط تتجاوز نظام تصنيف الصفحات.

تقول جوجل أن الروابط المدفوعة لا تعمل.

لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا.

تعمل الروابط المدفوعة بنفس طريقة عمل أي رابط آخر إلا إذا كانت:

تم وضع علامة عليها على أنها مدعومة أو nofollow باستخدام قيم سمة rel.

تم تحديده خوارزميًا أنه قد تم التلاعب به بطريقة ما.

تم الإبلاغ عنها يدويًا أو اكتشافها على أنها روابط مدفوعة لم يتم الكشف عنها.

سيؤدي اثنان من هذه الخيارات – الكشف عن الحالة المدفوعة بنفسك والكشف الخوارزمي – إلى تجاهل Google للرابط ببساطة. لا تزال تكتسب أي علامة تجارية أو إعلانات أو أي قيمة أخرى مرتبطة بها.

قد يؤدي الخيار الثالث إلى إيقاف فريق البريد العشوائي على الويب واتخاذ إجراء يدوي.

وفي هذه الحالة، فإنك لا تخاطر بخسارة قيمة الرابط فحسب، بل كل جهودك الأخرى في تحسين محركات البحث أيضًا.

الروابط المدفوعة كعامل تصنيف: حكمنا

تستخدم Google الروابط كإشارة تصنيف. ومع ذلك، فهم لا يريدون بشكل صريح احتساب الروابط المدفوعة.

نعم، يمكنك محاولة إخفاء ذلك عنهم.

لكنك تفعل ذلك على مسؤوليتك الخاصة، ويمكن أن تكون التداعيات مدمرة.

إن استخدام الروابط المدفوعة غير المعلنة لتحسين تصنيفات البحث هو ما يعادل ربط قنبلة على موقعك.

إذا كنت محظوظًا، فقد تم توصيله بشكل خاطئ ولن يحدث شيء.

ولكن في يوم من الأيام، قد تجد أن شخصًا ما قد ألقى المفجر على غاري إليس.

وسوف يقلب المفتاح بكل سرور، دون أن يخطئ.