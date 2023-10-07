Rewrite this title: هل الفحص هو الحل للرقابة دوليا؟

ستساعدك المقالة التالية: هل الفحص هو الحل للرقابة دوليا؟

الرقابة ليست موضوعا جديدا. لقد كان موجودًا بأشكال عديدة لفترة طويلة جدًا، ويبدو أنه لن يذهب إلى أي مكان قريبًا. يبدو الآن، أكثر من أي وقت مضى، في التاريخ القصير (نسبيًا) للإنترنت، أنه كان هناك الكثير من الاهتمام بالرقابة. مع جوجل بلس ابحث في عالمك وكون SOPA من القضايا الساخنة في الوقت الحالي، يبدو أن هناك عددًا لا نهاية له من القضايا للمناقشة والنقد.

إحدى قضايا الرقابة التي تراجعت في الآونة الأخيرة هي الرقابة في الأسواق الدولية. هذه الرقابة لها آثار محتملة على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) وصناعة تحسين محركات البحث (SEO) الدولية ككل، ولكن هذه الآثار تعتمد إلى حد كبير على نوع الرقابة التي يتم فرضها. ومع وجود رقابة أكثر اتساعًا وواسعة النطاق مثل تلك التي تشهدها الصين، هناك آثار أكبر على تحسين محركات البحث.

على سبيل المثال، قد لا يُسمح باستخدام بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مما يقلل من كمية المنصات والعناصر عبر الإنترنت التي يمكن تحسينها، مما يقلل من تأثير الحملة.

الصين، والآن الهند أيضاً؟

مؤخرا، جوجل مجددًا عادوا إلى الصين بعد سحب الكثير من عملياتهم قبل عامين بسبب الرقابة الموسعة التي فرضتها السلطات الصينية على الموقع. والآن، يبدو أن الهند قد تحذو حذو الصين. طلبت دعوى قضائية رفعها مواطن من نيودلهي من شركات الإنترنت فحص المواد التي يمكن أن تكون مسيئة دينيًا للهنود قبل نشرها على الإنترنت. جوجل و Facebook وقد قدموا منذ ذلك الحين طلبًا لرفض القضية في المحكمة العليا في نيودلهي. وفي قضية ذات صلة، اتُهمت 21 شركة بانتهاك القانون الهندي فيما يتعلق بإفساد المواد.

هذا ليس اتجاها عظيما. وأدلى القاضي في القضية الأولى ببيان قال فيه إن الهند قد تسلك بالفعل المسار الذي حددته الصين وتحجب المواقع ذات المحتوى المسيء. الجواب يقولون: الرقابة.

تتطلب الحالة المزيد من فحص المحتوى قبل نشره على الإنترنت. الشيء هو شركات الإنترنت مثل جوجل و Facebook لدينا بالفعل جيوش صغيرة من الموظفين الذين يعملون على إزالة المحتوى غير القانوني أو المسيء. فهل المزيد من الفحص يجيب؟ قد يكون الأمر كذلك، ولكن يا لها من فكرة شاقة مع كمية البيانات التي تحتاج إلى مراجعة. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، 48 ساعة من YouTube يتم تحميل الفيديو كل 60 ثانية ويتم تحميل 250 مليون صورة على Facebook كل يوم.

في النهاية، القرار في أيدي شركات الإنترنت إذا أرادت اللعب وفقًا لقواعد الأرض، أيًا كانت الدولة أو السوق الدولية. يمكنهم أن يقرروا البقاء ويتحملوا المزيد من التكاليف في تحسين عمليات الفحص والتكنولوجيا بالإضافة إلى توظيف المزيد من الأشخاص للقيام بالعمل الإضافي ولكنهم يظلون في السوق ويكسبون المال. ومن ناحية أخرى، يمكنهم أن يقرروا أن الأمر لا يستحق ذلك. سنرى ما الذي قرروا فعله، ومن خلال قراراتهم، سنرى بالضبط كيف سيتأثر تحسين محرك البحث في هذه الأسواق.