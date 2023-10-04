Rewrite this title: هل المقتطفات الغنية ضرورة لتحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: هل المقتطفات الغنية ضرورة لتحسين محركات البحث؟

في حالة عدم معرفتك، فإن المقتطفات المنسقة هي الإجابات المختصرة والمباشرة التي يتم عرضها بشكل بارز عند إجراء بحث يستدعيها. المصطلح الشامل لهذه الإدخالات هو “الإجابات الغنية”، والتي تتخذ أشكالًا عديدة، وقد زادت شعبية إدخالات محرك البحث هذه بشكل كبير على مدار الأعوام القليلة الماضية حيث أصبح الرسم البياني المعرفي لـ Google وخوارزمية البحث أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. في بعض النواحي، تشكل الإجابات الغنية تهديدًا لتحسين محركات البحث بشكل عام – فهي تحتكر مساحة SERP وتمنح المستخدمين سببًا لعدم النقر للوصول إلى موقعك – ​​ولكن يمكن أيضًا الاستفادة من وجودها، أو على الأقل التعويض عنه.

السؤال الذي أطرحه هو: هل من “الضروري” لاستراتيجية تحسين محركات البحث الحديثة استخدام المقتطفات الغنية للتخطيط والتكيف مع الإجابات الغنية؟

الانتشار المتزايد للإجابات الغنية

أولاً، دعونا نلقي نظرة على مدى شعبية الإجابات الغنية. لقد أظهر كل عام نموًا ثابتًا وقابلاً للقياس في تكرار الإجابات الغنية، حيث أظهر عام 2015 ارتفاعًا بنسبة 8.6 بالمائة. وهذا يعني أن Google توفر كل عام إجابات غنية لنسبة أكبر من استفسارات المستخدمين، ولا توجد علامات على تباطؤ هذا الزخم. وفقا لأحدث البيانات، تعرض جوجل إجابات غنية عن ما يقرب من ثلث جميع استعلامات بحث المستخدم.

من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أن الميزة ذات الصلة، “الأسئلة ذات الصلة”، التي توصي باستعلامات المتابعة، هي كما ترتفع بشكل كبير. من المنطقي أن تستثمر Google بشكل كبير في توفير المزيد من نتائج البحث ذات الإجابات المباشرة لتحسين تجربة المستخدم وربما تجاوز حاجة هؤلاء المستخدمين إلى النقر.

خلاصة القول هنا هي أن الإجابات الغنية منتشرة بشكل كبير، ومن المرجح أن يستمر تأثيرها في النمو.

الاستجابات الاستراتيجية

نظرًا لأن الإجابات الغنية تحصل تلقائيًا على المركز الأول لاستعلام معين (عادةً)، فلديك استجابتين استراتيجيتين محتملتين:

تجنب استهداف استعلامات الكلمات الرئيسية التي تولد إجابات غنية: هناك بعض المزايا لهذا؛ على سبيل المثال، يمكنك تجنب الكتابة عن المواضيع التي يمكن الإجابة عليها بإيجاز، أو تلك التي تعرفها بالتأكيد والتي تولد حاليًا إجابة غنية. فكر في هذا كنوع جديد من الأبحاث التنافسية، أي البحث بنشاط عن أفضل الفرص التي يمكنك تصنيفها. الجانب السلبي الرئيسي هو أن الإجابات الغنية سوف يتسع نطاقها، مما يؤدي في النهاية إلى تفكيك أهدافك الجديدة أيضًا.

هناك بعض المزايا لهذا؛ على سبيل المثال، يمكنك تجنب الكتابة عن المواضيع التي يمكن الإجابة عليها بإيجاز، أو تلك التي تعرفها بالتأكيد والتي تولد حاليًا إجابة غنية. فكر في هذا كنوع جديد من الأبحاث التنافسية، أي البحث بنشاط عن أفضل الفرص التي يمكنك تصنيفها. الجانب السلبي الرئيسي هو أن الإجابات الغنية سوف يتسع نطاقها، مما يؤدي في النهاية إلى تفكيك أهدافك الجديدة أيضًا. اجعل نفسك مميزًا: تتوافق هذه الإستراتيجية تمامًا مع سؤالي الأساسي – باستخدام المقتطفات المنسقة في جميع أنحاء موقعك، يمكنك زيادة فرصك في الظهور في إجابة غنية. كل ما يتطلبه الأمر هو التنسيق الدقيق المناسب ومجموعة من التغييرات الإستراتيجية على تنسيق المحتوى الخاص بك، بما في ذلك الإجابة على أسئلة المستخدم ذات الصلة بإيجاز بالقرب من بداية المقال الخاص بك. ستحصل على اسم علامتك التجارية ورابط لصفحتك الفردية المذكورة أعلاه، وبشكل أكثر بروزًا من منافسيك الرئيسيين.

هناك أيضًا استجابة ثالثة محتملة، على الرغم من أنني لا أستطيع اعتبارها من الناحية الفنية بمثابة نهج استراتيجي:

تجاهل الإجابات الغنية والمقتطفات الغنية بالكامل

بموجب هذا النهج، أنت تتظاهر أساسًا بعدم وجود إجابات غنية؛ لا تستخدم التنسيق المصغر لترميز موقعك، ولا تغير إستراتيجيتك على الإطلاق. هل هذه الاستراتيجية ممكنة؟ كل هذا يتوقف على ما هي أهدافك.

لا تؤدي الإجابات الغنية إلى تفكيك كل حركة مرور الويب الواردة. بالنسبة لمعظم المستخدمين، بضع جمل لا يكفي للإجابة على السؤال بشكل كامل، وربما لن يظل عدد قليل من المستخدمين الراضين عن هذه الإجابة على موقعك لفترة طويلة على أي حال. ومع ذلك، فإن ظهور الإجابات الغنية لثلث جميع الاستفسارات يعد تكرارًا كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن تجنب التفكير فيه، خاصة مع نمو هذه النسبة. وفي الوقت الحالي، لا توجد أيضًا عقوبة مباشرة لعدم استخدام المقتطفات المنسقة، ولكن هذا قد يتغير في المستقبل القريب.

باختصار، يمكنك تجاهل المقتطفات المنسقة تمامًا – على الأقل في الوقت الحاضر – ولكن لا تتوقع أن تبتعد سالمًا.

خلاصة القول: هل المقتطفات الغنية ضرورية؟

يمكن أن تتحول هذه المناقشة إلى حجة دلالية، لذلك اسمحوا لي أن أكون واضحا؛ بكلمة “الضرورة”، أعني أنها عنصر يجب تضمينه حتى تتمكن من رؤية زيادات تدريجية وذات مغزى في الترتيب والظهور بمرور الوقت. وهذا يعني أنه بدون “ضرورة”، لن تتمكن حملة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك من إحراز تقدم، وقد تنخفض فعليًا بمرور الوقت.

وبهذا التعريف، فإن المقتطفات الغنية ليست “ضرورية” لتحسين محركات البحث. بدونها، لن تتم معاقبتك، ولن تقوم بتخريب الجهود الأخرى التي بذلتها تمامًا. ومع ذلك، إذا كنت لا تستخدم المقتطفات المنسقة، أو على الأقل لا تعدل إستراتيجيتك للتعويض عن وجودها، فإنك تفتقد بعض إمكانات الرؤية الرئيسية. في الواقع، أنت تخنق نتائجك، لكنك لا تقضي عليها تمامًا.

من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن المقتطفات الغنية ليست “ضرورية” اليوم، إلا أنها ستزداد أهميتها. فقط لأنك تستطيع البقاء على قيد الحياة بدونها، لا يعني أنه يجب عليك القيام بالمحاولة؛ في رأيي، كلما بدأت في استخدام المقتطفات المنسقة مبكرًا، كلما كان ذلك أفضل.

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الصور عبر AudienceBloom.com