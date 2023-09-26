Rewrite this title: هل الملاءمة والمسافة والشهرة هي عوامل التصنيف على Google؟

ستساعدك المقالة التالية: هل الملاءمة والمسافة والشهرة هي عوامل التصنيف على Google؟

يجب على الشركات المحلية التي تريد المزيد من حركة المرور من البحث تحسين تصنيفاتها المحلية.

ولكن هل يمكن أن يؤثر الشهرة والمسافة والملاءمة على تصنيفات البحث العضوية الخاصة بك؟

تابع القراءة لمعرفة ما إذا كان هناك أي صلة بين الشهرة والمسافة والملاءمة وتحسين تصنيفات Google.

المطالبة: الملاءمة والمسافة والشهرة هي عوامل الترتيب

ما هي الملاءمة والمسافة والشهرة فيما يتعلق بالأعمال التجارية المحلية؟

ملاءمة يحدد مدى تطابق استعلام مستخدم البحث مع المعلومات المتعلقة بنشاط تجاري محلي.

على الرغم من أن Google يمكنها سحب المعلومات من جميع أنحاء الويب، فإن أفضل طريقة لضمان الملاءمة هي الملف التجاري المكتمل على Google.

فكر في الكلمات الرئيسية التي قمت بتحسين موقع الويب الخاص بك من أجلها – يجب أن تظهر هذه الكلمات الرئيسية نفسها للمنتجات والخدمات في قائمة الجنيه الإسترليني الخاصة بك.

مسافة يحدد مدى قرب مستخدم البحث من الشركات المحلية بناءً على معلومات متصفح المستخدم.

كلما كان مستخدم البحث أقرب إلى شركة محلية، زادت احتمالية ظهور هذه الشركة في نتائج الخرائط المحلية.

الاستثناء هو إذا كان هناك نشاط تجاري محلي آخر يتطابق بشكل أفضل مع أهمية استعلام البحث.

قد يكون لها ظهور أكبر في نتائج البحث مقارنة بالأنشطة التجارية الأقرب والأقل صلة.

الشهرة يحدد مدى شعبية الأعمال التجارية المحلية دون اتصال بالإنترنت.

“على سبيل المثال، من المرجح أيضًا أن تظهر المتاحف الشهيرة أو الفنادق الشهيرة أو العلامات التجارية للمتاجر المعروفة بشكل بارز في نتائج البحث المحلية.”

الدليل على الملاءمة والمسافة والشهرة كعوامل تصنيف

في الملف التجاري على Google مركز المساعدة، تقول Google على وجه التحديد:

“تعتمد النتائج المحلية في المقام الأول على مدى الصلة بالموضوع والمسافة والشهرة. تساعدنا مجموعة من هذه العوامل في العثور على أفضل تطابق لبحثك. على سبيل المثال، قد تقرر خوارزمياتنا أن النشاط التجاري البعيد عن موقعك من المرجح أن يحصل على ما تبحث عنه أكثر من النشاط التجاري الأقرب، وبالتالي ترتيبه أعلى في النتائج المحلية.

لتحسين كل من هذه العوامل لنشاطك التجاري، تقترح Google عليك إكمال تفاصيل نشاطك التجاري في الملف التجاري على Google.

تساعد هذه التفاصيل Google في تحديد مدى ملاءمة نشاطك التجاري لاستعلام بحث المستخدم والمسافة بينه وبين المستخدم.

من أجل البروز، “يمكن أن يؤدي المزيد من التعليقات والتقييمات الإيجابية إلى تحسين التصنيف المحلي لنشاطك التجاري”.

في 2018، أصدرت Moz دراستها للعوامل ذات التصنيف الأعلى.

أهم ثلاث إشارات كانت من الملف التجاري على Google والروابط والمراجعات.

يتماشى هذا مع توصيات Google لتحديث ملفك التجاري على Google والحصول على المزيد من التقييمات.

الصلة والمسافة والشهرة كعوامل تصنيف: حكمنا

تم تأكيد الشهرة والمسافة والملاءمة بواسطة Google عبر مركز مساعدة الملف التجاري على Google.

بالإضافة إلى إدخال تفاصيل عملك الكاملة في الملف التجاري على Google، تقترح Google أيضًا ما يلي لزيادة ظهورك في نتائج البحث المحلية.

تحقق من كل موقع من مواقع عملك لزيادة احتمالية أن يكون نشاطك التجاري قريبًا من مستخدمي البحث المناسبين.

لزيادة احتمالية أن يكون نشاطك التجاري قريبًا من مستخدمي البحث المناسبين. ابق ساعات العمل حتى الآن ودقيقة.

ودقيقة. إدارة والرد على جميع التقييمات ، الإيجابية والسلبية على حد سواء.

، الإيجابية والسلبية على حد سواء. أضف صورًا تعرض نشاطك التجاري، منتجات وخدمات.

للحصول على شهرة أفضل، ركز على زيادة الإشارات إلى نشاطك التجاري داخل مجتمعك المحلي وخارجه.

كلما زاد عدد مرات رؤية Google للإشارات والتقييمات والمراجعات الإيجابية لنشاطك التجاري، زاد احتمال ظهورك على Google.

تأكد أيضًا من قراءة الفصل الخاص بالاستشهادات المحلية وNAP (الاسم والعنوان ورقم الهاتف).