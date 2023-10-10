Rewrite this title: هل بدأ موقع ويكيليكس حرباً إلكترونية؟

ستساعدك المقالة التالية: هل بدأ موقع ويكيليكس حرباً إلكترونية؟

لقد وصل النضال من أجل حرية المعلومات على الإنترنت للتو إلى مستوى جديد، حيث وصل أنصار الموقع سيئ السمعة ويكيليكس أطلقت سلسلة من الهجمات السيبرانية أطلقوا عليها اسم “عملية الاسترداد”.

التقارير بواسطة رويترز، وكذلك كل المجموعات الإخبارية الأخرى التي تهتم اليوم، ذكرت أن عددًا كبيرًا من المواقع الإلكترونية تعرضت “للهجوم” من قبل مجموعة تحمل اسم “مجهول”. Anonymous هي مجموعة تتواصل في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي (في المقام الأول Twitter)، و IRCs حول الحملات على ويكيليكس، سواء من الحكومات أو الشركات. ومع ذلك، فإن Anonymous ليس مجرد مجموعة من المواطنين المعنيين. إنهم قراصنة – أو، إذا كنت تفضل، “نشطاء القرصنة”. تحمل Anonymous جهارا المسؤولية عن الهجمات السيبرانية.

تتألف هجمات مواقع الويب من “هجوم حجب الخدمة الموزع”، حيث يتم إرسال فيضانات من حركة المرور الافتراضية إلى المواقع، مما يتسبب في نقص عرض النطاق الترددي مما يؤدي إلى إبطاء المواقع أو إيقافها. وكان الموقع الأكثر استهدافا هو موقع ماستركارد، الذي سحب خدماته مؤخرا من ويكيليكس، مما منعها من قبول التبرعات عبر ماستركارد. وشملت المواقع الأخرى المستهدفة Amazon (الذين أنكروا خدمات استضافة ويكيليكس)، وموقع باي بال وموقع فيزا (الذين أنكروا معالجة التبرعات)، والموقع الإلكتروني لفرع المالية السويدي (الذي أغلق الحساب البنكي لمؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج)، والموقع الإلكتروني لسلطة الادعاء السويدية (التي تتابع تهم الاعتداء الجنسي ضد أسانج) وعدة آخرين.

تم إغلاق معظم هذه المواقع، مؤقتًا على الأقل. ومع ذلك، قد يكون الضرر أعمق مما كان متوقعًا في الأصل. وبينما أصدرت Mastercard بسرعة بيانًا مفاده أن جميع المعلومات لا تزال آمنة وأن حاملي البطاقات لن يتأثروا بالهجمات، إلا أن بعض الخدمات لا تزال لا تعمل بشكل صحيح – مع كون المعاملات الآمنة عبر الإنترنت باستخدام SecureCode واحدة منها.

والمهتمون بحرية المعلومات على الإنترنت أو الشفافية الحكومية يراقبون عن كثب؛ قد تكون هذه مجرد معركة واحدة في “الحرب السيبرانية” الأولى في العالم.