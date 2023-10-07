Rewrite this title: هل براءات الاختراع هي اللون الأسود الجديد لشركات التكنولوجيا؟

ستساعدك المقالة التالية: هل براءات الاختراع هي اللون الأسود الجديد لشركات التكنولوجيا؟

لقد تطلعت جوجل مؤخرًا إلى عدد كبير من براءات الاختراع الجديدة؛ لذلك، فمن المحتمل أن يحذو منافسوها حذوها، كما فعلت مايكروسوفت يوم الاثنين، حيث اشترت أكثر من 800 براءة اختراع من AOL. وكما يشير مقال صحيفة نيويورك تايمز، فإن السعي للحصول على براءات الاختراع مقابل 1.3 مليون دولار يبدو أمراً شائعاً وسط بيئة الويب الحديثة.

إن مطاردة براءات الاختراع التقنية والمطالبة بها هي أعمال ذكية هذه الأيام. فكر في الأمر. إلى أين يتجه الويب؟ من المؤكد أن تكنولوجيا الهواتف المحمولة والهواتف الذكية سوف تكتسب شعبية كبيرة؛ لقد كانت تفعل ذلك لبعض الوقت، خاصة في العام ونصف العام الماضيين.

يقول أحد خبراء براءات الاختراع: “تعمل مايكروسوفت على زيادة ترسانتها، حتى لو كانت باهظة الثمن”. ما هي أنواع الأدوات التي تغطيها براءات الاختراع؟ تشتمل براءات اختراع شركة AOL (إحدى رواد الويب) على البحث والبريد الإلكتروني والمراسلة الفورية والإعلانات المخصصة عبر الإنترنت. ويلاحظ محلل خارجي أن هذه كلها تقنيات تنتظر العلامات التجارية الكبرى بفارغ الصبر أن تترسخ في تكنولوجيا الهواتف الذكية.

يعد الحصول على براءة الاختراع بمثابة مناورة لكسب المال لشركة Microsoft. إن مصنعي الهواتف الذكية حريصون على تلبية الطلبات المتزايدة، ولكن يتعين عليهم دفع رسوم لحاملي براءات الاختراع. ما مدى ربحية براءات الاختراع والطلب عليها هذه الأيام؟ ودفعت جوجل 12.5 مليار دولار مقابل براءات اختراع لموتورولا الصيف الماضي. مايكروسوفت، Apple وغيرها، ودفعت 4.5 مليار دولار مقابل نحو 6000 براءة اختراع في العام الماضي، مما أدى إلى انتشالها من أيدي شركة نورتل نتوركس المفلسة. قام مؤلف التايمز بالحسابات؛ يصل السعر إلى 750 ألف دولار لكل براءة اختراع أو ربع ما كانت براءات الاختراع المماثلة “تستهدفه” قبل عام واحد.

لقد كانت معارك براءات الاختراع شائعة في التاريخ؛ ولا يبدو أن التاريخ يحتاج إلى درس، حيث واجهت شركة Yahoo مشكلات مؤخرًا Facebook بشأن انتهاكات براءات الاختراع. من المحتمل أن نرى الكثير من الاختلافات في براءات الاختراع في المستقبل القريب. لقد ظهرت براءات الاختراع المتعلقة بالمحرك البخاري، والطائرة، والسيارات عبر التاريخ؛ ولكن معارك براءات الاختراع في العصر الحديث يجب أن تحافظ على سرعتها مع التكنولوجيات المتطورة بلا هوادة.

في هذه الأيام براءات الاختراع هي النفوذ. «تستخدم الشركات الكبرى براءات الاختراع للحصول على ميزة تنافسية بدلاً من مجرد النظر إلى براءات الاختراع كأصول مالية،» يلاحظ أحد أساتذة كلية الحقوق. هل تمهد براءات الاختراع الطريق في الاتجاه الصحيح لشركة مايكروسوفت؟ من المقدر أن تستفيد العلامة التجارية من كل هاتف Android يتم بيعه أكثر من الهواتف التي تعمل عليها Windows برامج الهاتف.

هل قامت Microsoft بوضع نفسها بشكل أفضل عند الشراء؟ وبصرف النظر عن تلك المعلقة، تمتلك العلامة التجارية الآن حوالي 20000 براءة اختراع (4 أضعاف براءة اختراع 20000 براءة اختراع). Apple). بحثت دراسة أجرتها كلية الحقوق بجامعة بوسطن في فوائد براءات الاختراع، واستنبطت بيانات تشير إلى أن براءات الاختراع مفيدة للغاية في قطاعين: المجال الكيميائي والصيدلاني. “في الصناعة الدوائية والكيميائية، يتم تحديد حدود براءة التركيب الكيميائي بشكل جيد. “ولكن في مجالات مثل البرمجيات والاتصالات، غالبًا ما تكون المطالبات واسعة جدًا وغامضة لدرجة أنه لا يمكن التنبؤ تمامًا بما تغطيه براءات الاختراع وما لا تغطيه،” كما ينصح أستاذ القانون بالكلية.