Rewrite this title: هل بناء الروابط يستحق وقتك؟

ستساعدك المقالة التالية: هل بناء الروابط يستحق وقتك؟

لديك مقترحات للكتابة، واجتماعات للحضور، واستراتيجيات للتصميم ومشاركات للمدونة – أين يعمل بناء الروابط في روتينك اليومي؟ أريد أن أعرف.

إذا كان أسبوع عملك يشبه أسبوعي، فمن المحتمل أنك لا تقضي وقتًا في بناء علاقات مع مسؤولي العلاقات العامة والصحفيين والمدونين ومشرفي المواقع عبر مجموعة مذهلة من الصناعات على أمل أن تؤدي هذه العلاقة يومًا ما إلى رابط لـ عميل. العديد من منشورات مدونة بناء الروابط التي قرأتها تعمل على تعزيز بناء العلاقات في العالم الحقيقي لتسهيل بناء العلاقات الموجهة نحو الارتباط عبر الإنترنت، وهي استراتيجية منطقية.

ولكن ما لم تكن منشئ الروابط بدوام كامل، فلا أستطيع أن أرى أين يتوفر لمستشاري تحسين محركات البحث الوقت الكافي للقيام بذلك. الإجابة الواضحة هي أن تطلب من شخص لديه معرفة ببناء الروابط أن يقوم بالعمل نيابةً عنك.

طابور “اللحظات! شراء وصلات؟!”، نظرة صدمة، وهز الرأس. لقد اشتريت روابط وأعرف العديد من مُحسنات محركات البحث (الذين سيشعرون بالرعب عند ذكر أسمائهم) الذين فعلوا الشيء نفسه. ما لا أستطيع أن أتفق معه هو هذا الموقف القائل بأن بناء الروابط المدفوعة مخصص للغشاشين ومُحسنات محركات البحث غير المرغوب فيها.

إن المفهوم المسبق بأن شراء الروابط أمر غير أمين و”غش” هو السائد في النظام، وهو متأصل لدى قادة الصناعة ومدونات تحسين محركات البحث (SEO) بأن الروابط العضوية الحقيقية هي الحل الوحيد للحصول على “نتائج طويلة المدى” قوية (هل هناك أي شيء طويل المدى في تحسين محركات البحث؟). من خلال تجربتي، يمكن أن يساعد شراء الروابط في بدء حملة جديدة، لذا إذا كان استخدام وقتي في إنشاء رابط من شخص آخر مقابل رسوم هو استخدام فعال من حيث التكلفة – فلماذا لا؟

ولست الوحيد الذي يفعل ذلك، أشعر أنني الوحيد الذي سيعترف بذلك. لن تظهر الشركات الكبرى مثل Text Link Ads في الأحداث الصناعية إذا لم يستجيب جمهورها المستهدف مثلنا – لذلك دعونا نتخلص من هذه الواجهة الأكثر قدسية.

عندما يتعلق الأمر بتخفيض قيمة الروابط، أعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي تجنب الشركات الكبرى التي تبيع الروابط والانتقال مباشرة إلى مشرفي المواقع والمدونين. لا يزال هذا يستغرق وقتًا، ولكن إذا كان لديك موقع عميل لائق وتطلب مبلغًا صغيرًا من الجنيهات الاسترلينية، فإن فرص قيام مشرف الموقع بإرجاع بريدك الإلكتروني تتحسن بشكل كبير.

الخطر الكبير هو شراء روابط غير مرغوب فيها، غالبًا من وكالات أجنبية. لكنني عملت مع بعض المستشارين الصغار في بناء الروابط في أوروبا الشرقية والذين حصلوا على بعض الروابط الرائعة مع علاقات عامة عالية.

ما رأيك في شراء الروابط؟ سواء كان ذلك من خلال وكالة لديها عدد كبير من المواقع أو مستشار ارتباط مستقل – أعتقد أن النشاط يستحق سمعة أفضل مما يتمتع به. لذا، بدءًا مني، أشتري خدمات بناء الروابط؛ أنا فخور بذلك لأنه يعني أنني أفضل تحسين يومي للتركيز على الأنشطة الاستشارية الأكثر أهمية.