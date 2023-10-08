Rewrite this title: هل تؤثر صفقة Groupon على تقييمات Yelp؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تؤثر صفقة Groupon على تقييمات Yelp؟

في الآونة الأخيرة، تم إجراء دراسة لتحديد ما إذا كان عرض Groupon يرتبط بتقييمات Yelp المنخفضة. قامت الدراسة، التي أجراها ثلاثة من علماء الكمبيوتر الذين يدرسون في جامعة هارفارد وجامعة بوسطن، بتحليل مجموعة بيانات واسعة النطاق لتوفير نظرة ثاقبة لأعمال الصفقات اليومية.

درس الباحثون أكثر من 16000 صفقة في 20 مدينة وقاموا بجمع البيانات على فترات مدتها عشر دقائق بينما كانت كل صفقة نشطة. بالإضافة إلى جمع البيانات المتعلقة مباشرة بصفقات Groupon، قام الباحثون أيضًا بتحليل أكثر من 56000 مراجعة لموقع Yelp لـ 2332 من التجار الذين أجروا صفقات يومية. تشير البيانات الواردة من هذه الدراسة، والتي تعتبر أخبارًا سيئة لكل من الأعمال والتجار في الصفقات اليومية التي تبلغ قيمتها مليار دولار، إلى النتائج التالية: ترتبط عروض Groupon بعدد أكبر من إجمالي مراجعات Yelp، ولكن تقييمات Yelp الإجمالية أقل، بالنسبة للتاجر الذي يتميز صفقة يومية.

في حين أن الدراسة لم تدرس بشكل مباشر سبب انخفاض تصنيفات موقع Yelp، إلا أن هناك سببين محتملين يتضمنان إغراق التاجر بعملاء جدد تم إنشاؤهم من خلال الصفقة اليومية وظاهرة مراجعة الأعمال المعروفة باسم الاختيار السلبي.

الاختيار السلبي، وهو زيادة احتمال قيام الأشخاص بنشر تعليقات سلبية مقارنة بالمراجعات المحايدة، يمكن أن يكون مرتبطًا بشكل مباشر بالأعمال التجارية التي تغمرها العملاء الجدد. على سبيل المثال، قد يتلقى شخص ما خدمة سيئة في مطعم مثقل بالأعمال الجديدة من عرض Groupon ونتيجة لذلك ينشر مراجعة سلبية. ومع ذلك، فإن الأفراد الذين يتلقون خدمة متوسطة أو جيدة سيكونون أقل عرضة لنشر تعليقات إيجابية.

في حين أن الدراسة حددت أن عرض Groupon يرتبط بتصنيفات Yelp الأقل، إلا أنها لم تستنتج ما إذا كان التأثير الإجمالي للصفقة قد أدى إلى عائد استثمار إيجابي أو سلبي للتاجر. إذا تمكنت Groupon ومواقع الصفقات اليومية الأخرى من إنتاج عائد استثمار إيجابي طويل الأجل للتجار، فمن المرجح أن تكون الشركات على استعداد لقبول تصنيفات أقل قليلاً على Yelp والاستمرار في تقديم صفقات Groupon.

[Sources Include: Technology Review by MIT, The Independent, and Business Insider]