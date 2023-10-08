Rewrite this title: هل تبحث ياهو عن مدير تنفيذي جديد؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تبحث ياهو عن مدير تنفيذي جديد؟

حصلت كارول بارتز على لقب Yahoo! الرئيس التنفيذي في عام 2009. لقد كانت جزءًا رئيسيًا من الجهود المبذولة لتغيير موقف الشركة المتعثر، وكان صوتها على الأرجح من بين أقوى الأصوات في قرار الشراكة مع Microsoft وإلغاء عدد من شركات Yahoo! منتجات. لكن كارول بارتز، وفقًا للمعلومات الأخيرة، ربما ترى غروب الشمس الخاص بها في موقع Yahoo!.

وفقًا لكبار المستثمرين والخبراء الداخليين (الذين يفضلون عدم الكشف عن هويتهم)، فإن الثقة في قدرة بارتز على تغيير مسار الشركة وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. تشمل المخاوف الرئيسية المساهمة انخفاض النمو في Yahoo! والعقبة الرئيسية في علاقة ياهو! مع علي بابا، وقرارات التوظيف والترقية التي اتخذها بارتز (بما في ذلك ترقية ممثل أبحاث ياهو عديم الخبرة برابهاكار راغافان إلى منصب رئيس المكتب الاستراتيجي)، والنجاح المالي الإجمالي المنخفض للشركة.

إن ثقة المستثمرين منخفضة بما يكفي حتى أن أحد المستثمرين قال: “لقد قام المستثمرون بالفعل بتسعير أعمال ياهو الرئيسية إلى الصفر”. وناقش آخرون إجراء تغيير في مجلس الإدارة، وحتى إمكانية منح شركة ياهو! رئيس مجلس الإدارة روي بوستوك تصويت بحجب الثقة عن شركة Yahoo! اجتماع للمساهمين.

هل تعلم بارتز أنه قد يتم استبدالها؟ إذا كان الأمر كذلك، وفقًا لمطلعين على بواطن الأمور، فإنها لن تعرف ذلك إلا لأنها سمعت الأخبار من خلال شجرة العنب، وليس لأنها تلقت إشعارًا رسميًا. أما بالنسبة لمن قد يحل محلها، فيبدو أن جون ميلر من شركة Fox Digital هو من بين المرشحين الجدد لمنصب الرئيس التنفيذي. وفقًا لـ TechCrunch، أجرى ميلر بعض المحادثات “المبكرة وغير الرسمية” مع مجلس إدارة شركة Yahoo!. قد يشمل المرشحون الآخرون ديفيد كيني، المدير الحالي لشركة Yahoo! عضو مجلس الإدارة؛ وماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك؛ وجاك ما، مؤسس علي بابا.

[Sources include: Market Watch & TechCrunch]