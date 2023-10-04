Rewrite this title: هل تركز علامتك التجارية بشكل كافٍ على تطوير حملات طويلة المدى؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تركز علامتك التجارية بشكل كافٍ على تطوير حملات طويلة المدى؟

عند تطوير الحملات التسويقية، غالبًا ما نرغب في رؤية النتائج بأسرع ما يمكن وبفعالية قدر الإمكان. نشعر بالنمل والملل ونفاد الصبر. تكمن المشكلة في أن تحسين محركات البحث والتسويق عبر الإنترنت ليسا عادةً أهدافًا قصيرة المدى، وعلى هذا النحو، فإن تطوير حملات قصيرة المدى يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى تفويت العلامة التجارية للعديد من الفوائد التي يمكن أن تجلبها الحملات طويلة المدى.

الآن، إذا كنت في بداية القيام بالتسويق الخاص بك داخل الشركة، أو كنت قد بدأت للتو في البحث عن الحملات بشكل عام، فقد تبدو هذه مهمة شاقة. الحقيقة هي أن التسويق على المدى القصير والطويل مهم لتحقيق النجاح. في حين أن التسويق على المدى القصير قد يبدو أنه يدفع مبيعاتك الأخيرة، فإن التسويق على المدى الطويل لا يقل أهمية عن النمو.

دعونا نلقي نظرة سريعة على الفرق بين التسويق قصير المدى والتسويق طويل المدى:

التسويق قصير المدى يشمل:

الإشارات/المشاركة في المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.

موافقات المنتج

خصومات

الدفع بالنقرة/الإعلان

التسويق طويل المدى يشمل:

تحسين محرك البحث

تطوير محتوى جديد (مثل النشرات الإخبارية ومنشورات المدونات والنصائح)

تواصل

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وفقا لفوربستختلف الأبحاث حول التعرض وإجراءات المستخدم. تُظهر الدراسات المختلفة نطاقًا يتراوح بين 3 إلى 20 مرة من التعرض قبل أن يتم بيع منتجك للمستهلك. هذا النوع من الإعلان والتسويق هو ما تُبنى عليه الحملات طويلة المدى.

تضع الحملات طويلة المدى الأهداف طويلة المدى في الاعتبار، وبينما تكون الحملات قصيرة المدى غالبًا رائعة للأغراض الموسمية أو قصيرة المدى، إلا أنك تحتاج إلى إبقاء عينيك على الجائزة. فيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعل علامتك التجارية لا تركز بشكل كافٍ على تطوير حملات طويلة المدى (ويجب أن تكون كذلك):

تسويق المحتوى على المدى الطويل

لا يرى العديد من أصحاب الأعمال في البداية قيمة كتابة مدونة وتطوير محتوى جديد على مواقعهم بشكل منتظم؛ وذلك لأنها استراتيجية تسويق طويلة المدى، والتي لا تؤدي دائمًا إلى نتائج مبيعات/تحويل فورية. ستشهد العديد من الشركات نقصًا في عائد الاستثمار في أول شهرين من إنشاء مدونة، ثم تتخلى عنها على الفور. هذا هو أسوأ شيء يمكنك القيام به!

يتعلق تطوير المحتوى بالمشاركة والحصول على تدفق مستمر من المعلومات الجديدة للمستخدمين الذين يصلون إلى موقعك، بالإضافة إلى أولئك الذين يرغبون في الاستمرار في العودة إلى صفحتك مرارًا وتكرارًا لإلقاء نظرة على نوع المحتوى الذي تقوم بتطويره . قد يبدو أن كتابة المنشورات أسبوعًا تلو الآخر تضيع وقت الشركة إذا كنت تقوم بالتسويق عبر الإنترنت داخل الشركة، لكن ثق بي عندما أقول إن عائد الاستثمار ليس بعيدًا جدًا في المستقبل إذا واصلت ذلك.

Eat24 هي خدمة توصيل طعام تتمتع بحضور رائع عبر الإنترنت (ومدونة رائعة حقًا). ينشرون محتوى ذكيًا ومفيدًا في نفس الوقت. إنها نوع المدونات التي يعود المستخدمون إليها مرارًا وتكرارًا، حتى خارج نطاق استخدام خدماتهم. ويظهر أنه بغض النظر عن العمل الذي تعمل فيه، يمكنك الحصول على مدونة جذابة.

تذكر أن تسويق المحتوى على المدى الطويل يدور حول:

بناء الوعي بالعلامة التجارية

ولاء للعلامة التجارية

تثقيف عملائك وعملائك

إشراك العملاء

توظيف المواهب الجديدة

من خلال تسويق المحتوى على المدى الطويل، هدفك هو الحصول على حركة مرور عالية الجودة على المدى الطويل. يمكنك القيام بذلك من خلال التسويق الفريد عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية ومنشورات المدونات الجذابة. على الرغم من أنك قد لا ترى علاقة فورية مع المبيعات، إلا أن هذه الأنواع من الجهود تعزز تحسين محركات البحث (SEO) لديك والرؤية العامة، مما يساهم في زيادة الأعمال.

أهداف تحسين محركات البحث (SEO) طويلة المدى

بالنسبة للشركات الصغيرة، أحيانًا تبدو أهداف تحسين محركات البحث (SEO) بعيدة المنال قليلاً في البداية. لماذا التركيز على أن تكون البحث المحلي الأعلى تصنيفًا عندما يمكنك رؤية تأثير أسرع بكثير من الاستراتيجيات قصيرة المدى؟

قبل أن نتعمق في أهم أهداف تحسين محركات البحث (SEO) على المدى الطويل، دعنا ننتقل سريعًا إلى بعض أهداف التسويق على المدى القصير:

الإعلان على المدى القصير

يقنع

يذكر

يبلغ

يخلق الطلب الفوري

يظهر زيادة مباشرة في الربح

من الواضح أن هذه الأهداف مهمة (العمل جنبًا إلى جنب على المدى القصير والطويل)، ولكن أهداف تحسين محركات البحث هي أطول أجلا ولها مجموعة مختلفة تماما من الأهداف.

أهداف SEO طويلة المدى

قيادة حركة المرور الخام من خلال المحتوى الذي يستهدف الكلمات الرئيسية وبناء الروابط

زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية وحركة المتاجر

الاعتراف بالعلامة التجارية والسلطة

اكتساب الرصاص وتطوير المزيد من التسويق

إدارة السمعة والمراجعات

التأثير الأيديولوجي

ومع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، فمن الواضح أن تطويرها يستغرق وقتًا. وتتمثل فائدة كل هذه الأهداف في زيادة عدد الزيارات والتمثيل العام في عالم الإنترنت، ولكنها ليست شيئًا يمكن تحقيقه خلال حملة قصيرة المدى. دعنا نقسم بعض هذه الأهداف لنفهم بشكل أفضل لماذا يحتاج عملك إلى تنفيذ استراتيجية طويلة المدى لتحقيق هذه الأهداف:

زيادة حركة المرور الخام. يعد إنشاء الروابط والكلمات الرئيسية المستهدفة في المحتوى الخاص بك عبر الإنترنت أمرًا ذا قيمة كبيرة. ومع ذلك، يتطلب الأمر عدة أجزاء من المحتوى والاستخدام المتكرر للكلمات الرئيسية لروبوتات محرك البحث للبدء في التعرف على الجمهور الذي تبحث عنه والمكان الذي يجب أن يضعك فيه في النهاية في التصنيف العالمي. كلما قمت بتطوير محتوى جديد مع وضع الكلمات الرئيسية والروابط في الاعتبار، كلما أصبح موقعك يبدو حسن السمعة. سيؤدي هذا إلى وصول المزيد من الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك من خلال عمليات البحث العضوية.

قيادة مبيعات التجارة الإلكترونية. وبالمثل، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى صفحتك عند إجراء بحث (من خلال استراتيجية تحسين محركات البحث)، زادت التحويلات التي ستحصل عليها في متجر التجارة الإلكترونية. على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على جذب الأشخاص إلى متجرك عبر الإنترنت من خلال استراتيجيات قصيرة المدى، إلا أن السمعة والبحث العضوي كلاهما مهمان للغاية في الحفاظ على استدامة هذا النمو.

إعتراف بعلامة تجارية. لاستخدام عبارة مبتذلة للغاية، “روما لم يتم بناؤها في يوم واحد”. العلامات التجارية لا تصبح معروفة أو ذات سمعة طيبة بين عشية وضحاها. حتى عندما يتم بذل الكثير من الجهد والمال في استراتيجيات المبيعات قصيرة المدى، فليس من الضروري أن يتم التعرف على العلامة التجارية بشكل أسرع. ما تفعله استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) هو جعل علامتك التجارية معروفة على المدى الطويل. إذا كنت تحتل مرتبة عالية باستمرار في عمليات البحث، وكان ظهورك واضحًا بشكل واضح، فستكون الشركة المفضلة في مجال عملك.

السمعة والمراجعات. أحد أهم الأشياء التي تفعلها استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) طويلة المدى هو تشكيل السمعة العامة لشركتك من خلال المراجعات. إن إقناع العملاء السابقين بمراجعة موقعك على Google أو Yelp أو وسائل التواصل الاجتماعي يسمح للعملاء المستقبليين بالحصول على فهم أفضل لتجارب الآخرين مع علامتك التجارية ويساعدهم على اتخاذ قرار مستنير بشأن اختيار الذهاب معك. وبطبيعة الحال، لا يمكن جمع هذه المراجعات بين عشية وضحاها؛ يستغرق الأمر وقتًا للحصول على قدر كبير من المراجعات التي يمكن أن تعزز سمعتك عبر الإنترنت.

عندما يبحث الأشخاص عن نشاط تجاري في بحث محلي، فأنت تريد أن تكون من أوائل الأشخاص الذين يظهرون على SERP. المراكز الثلاثة الأولى هي هدف يجب أن تسعى كل علامة تجارية لتحقيقه. على سبيل المثال، عندما كتبت “Brunch Chicago”، كانت هذه المطاعم الثلاثة هي أول من ظهر. في تجربة معظم المستخدمين، سيختارون أحد الأماكن الثلاثة الأولى فقط بسبب عدد التقييمات والتصنيف. ضع في اعتبارك أن الحصول على أكثر من 80 تقييمًا مثل هذه الشركات يستغرق وقتًا، وهو أمر لا يمكن تحقيقه على المدى القصير!

الوجبات الجاهزة

كل من الحملات قصيرة المدى وطويلة المدى لها مكانها وهدفها في استراتيجية التسويق عبر الإنترنت. هناك احتمال كبير أنك تستمتع بالإشباع الفوري من التسويق قصير المدى وإهمال الحملات طويلة المدى. توضح هذه المقالة سبب أهمية التركيز على كليهما، ولكن بشكل خاص لماذا يمكن أن تكون الحملات طويلة المدى ناجحة جدًا لسمعة علامتك التجارية وزيادة إجمالية في المبيعات/التحويلات بمرور الوقت.

ما رأيك في الحملات طويلة المدى؟ هل واجهت صعوبة في التركيز عليها كعمل تجاري؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.