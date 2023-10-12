Rewrite this title: هل تريد أفكارًا جديدة وإلهامًا؟ ابدأ مشروعًا جديدًا

ستساعدك المقالة التالية: هل تريد أفكارًا جديدة وإلهامًا؟ ابدأ مشروعًا جديدًا

قبل بضعة أسابيع أعلنت لورين أننا بدأنا مشروعًا جديدًا – نصيحة يومية لتحسين محركات البحث، مدونة تحتوي على نصيحة واحدة لتحسين محركات البحث يوميًا. سألني أحد أصدقائي لماذا قررنا أن نبدأ مشروعًا جديدًا من الصفر بينما أنشأ كل منا مشاريع خاصة به حيث بذلنا الكثير من الوقت والجهد بالفعل.

حقًا، هل من الأفضل استثمار كل وقتك ومواردك في موقع واحد ثابت أم أن الأمر يستحق تجربة شيء جديد؟ وهنا نقاطي:

مشروع جديد يعني أ فكرة ومفهوم جديد . لقد ركزنا على فكرة أولاً: نصيحة قصيرة قابلة للتنفيذ يوميًا: لا يمكن تنفيذ ذلك على SEJ لأنها تحتوي على مقالات متعددة (أخبار وأدلة) يوميًا.

. لقد ركزنا على فكرة أولاً: نصيحة قصيرة قابلة للتنفيذ يوميًا: لا يمكن تنفيذ ذلك على SEJ لأنها تحتوي على مقالات متعددة (أخبار وأدلة) يوميًا. مشروع جديد يعني المحاولة تقنيات جديدة . يعد SEJ موردًا معروفًا يتمتع بسمعة وموقف راسخين. أردنا شيئًا أكثر تفاعلية واسترخاءً واجتماعيًا. أردنا تجربة المكونات الإضافية الجديدة، والتلاعب بأزرار المشاركة الاجتماعية، والأساليب المختلفة لمشاركة المستخدم والترويج الاجتماعي. يعد المشروع الجديد أسهل في اللعب والتجربة لأنك لا تخاطر بأي شيء ولا تحتاج أيضًا إلى تجاوز أي صور نمطية.

. يعد SEJ موردًا معروفًا يتمتع بسمعة وموقف راسخين. أردنا شيئًا أكثر تفاعلية واسترخاءً واجتماعيًا. أردنا تجربة المكونات الإضافية الجديدة، والتلاعب بأزرار المشاركة الاجتماعية، والأساليب المختلفة لمشاركة المستخدم والترويج الاجتماعي. يعد المشروع الجديد أسهل في اللعب والتجربة لأنك لا تخاطر بأي شيء ولا تحتاج أيضًا إلى تجاوز أي صور نمطية. مشروع جديد يعني الوصول جمهور جديد. أصبح الناس أكثر استعدادًا لمشاركة المواقع الجديدة. تعد المواقع التي تم إطلاقها حديثًا أكثر انتشارًا (وهذا سبب آخر يجعل إطلاق حملة فيروسية أفضل باستخدام موقع صغير جديد).

لذا، أعتقد بالتأكيد أن المشاريع الجديدة تستحق العناء. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الإلهام والأفكار والفرص، فابدأ موقعًا جديدًا…