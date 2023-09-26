Rewrite this title: هل تريد العمل في مجلة محرك البحث؟ قم الآن بتعيين محرر نسخ ماهر

ستساعدك المقالة التالية: هل تريد العمل في مجلة محرك البحث؟ قم الآن بتعيين محرر نسخ ماهر

هل تبحث عن فرصة لاستعراض مهاراتك في الكتابة والتحرير في دور عن بعد بنسبة 100% مع ناشر رائد في مجال B2B في مجال البحث؟

يعد Search Engine Journal مكانًا ممتازًا لمشاركة خبرتك ومواصلة تنمية معرفتك بتحسين محركات البحث أيضًا.

نحن نغطي صناعة البحث وعالم التسويق الرقمي منذ عام 2003 بأدلة ونصائح واتجاهات ورؤى متعمقة وقابلة للتنفيذ – بالإضافة إلى الأخبار العاجلة والتحليلات من فريق Search Engine Journal ومئات من ممارسي الصناعة الخبراء.

نحن نخدم 3 ملايين مشاهدة للصفحات شهريًا، و1.7 مليون زائر، ونصف مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونحن نبحث عن محرر نسخ ماهر ومحترف يتمتع بمستوى عالٍ من معرفة تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي للمساعدة في جعل المحتوى الخبير لدينا يتألق.

يعد محررو النسخ جزءًا لا يتجزأ من فريق التحرير، حيث يتعاملون مع كل جزء من المحتوى بعين ثاقبة لأفضل الممارسات التحريرية ويضمنون أفضل تجربة ممكنة للقراء.

ستعمل بشكل وثيق مع كتابنا ومحررينا ومؤلفينا الخبراء وأعضاء الفريق الآخرين على مجموعة متنوعة من تنسيقات المحتوى خلال عملية النشر لدينا.

إن بيئتنا هي بيئة تعاونية للغاية حيث يعد الذكاء العاطفي والموقف الإيجابي والقدرة على تلقي التعليقات البناءة والتعامل معها أمرًا ضروريًا.

المهارات والمؤهلات

أكثر من 3 سنوات من الخبرة في تحرير النسخ كجزء من فريق تحرير دار نشر أو مؤسسة إعلامية.

معرفة قوية بأسلوب AP.

الاهتمام الدقيق بالتفاصيل ومهارات تحرير النسخ المثبتة مع القدرة على الالتزام بالمواعيد النهائية.

لاعب فريق يتمتع بالقدرة على القيام بمهام متعددة ومهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين ومهارات الاتصال باللغة الإنجليزية، كتابيًا وشفهيًا.

الإلمام بإدارة المشاريع وأدوات التعاون عن بعد مثل Slack وGoogle Drive وAsana.

يفضل مهارات HTML الأساسية والخبرة في استخدام WordPress CMS.

درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو الصحافة أو التسويق أو الاتصالات (أو خبرة معادلة).

تجربة تحسين محركات البحث (SEO) أو التسويق الرقمي.

مهارات تنظيمية قوية لإدارة سير العمل والمهام المتعددة والوفاء بالمواعيد النهائية.

مسؤوليات محرر النسخ

انسخ تحرير/تدقيق الأخبار والمقالات الإعلامية والكتب الإلكترونية والأوراق البيضاء والتقارير.

استخدم الخبرة مع أدلة الأنماط وبناء جملة اللغة لإصلاح التناقضات والأخطاء في القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.

التحقق من صحة المعلومات مثل الأسماء والتواريخ والإحصائيات.

تحقق من النص للتأكد من الأسلوب وسهولة القراءة والالتزام بالسياسات التحريرية.

اعمل مع المحررين والكتاب الآخرين لإعادة كتابة النص لتحسين الوضوح وسهولة القراءة.

ركز على التفاصيل والصورة الكبيرة، وأصلح أصغر الأخطاء التي تم التغاضي عنها مع احترام الموضوع العام والهدف من المحتوى.

تقديم التوجيه والتعليقات للكتاب عند الحاجة لضمان توافق المحتوى النهائي مع أسلوب SEJ ورسالته.

تأكد من صحة جميع التنسيقات في المقالات الخاصة بالموقع.

اكتب تسميات توضيحية للصور والأوصاف التعريفية والنص البديل وما إلى ذلك.

المساهمة في إكمال المهام الإضافية المخصصة للإصدارات الأسبوعية والإصدارات الخاصة.

لماذا العمل في SEJ؟

هذا منصب بعيد بدوام كامل. ستعمل من المنزل، ومساحة العمل المشتركة الخاصة بك، وAirbnb – أينما تريد.

نحن ندير بالتنفيذ أو الأهداف. طالما أنجزت الكثير من العمل، فنحن سعداء بالمعسكر.

التوازن بين العمل والحياة أمر ضروري لنا جميعا. إذا كنت تعمل بشكل روتيني لأكثر من 45 ساعة، فسوف تحصل على محادثة ودية. نريد منك أن تعمل بكامل طاقتك بنسبة 100%، مما يعني أنك بحاجة إلى الراحة.

هناك فرص كبيرة للنمو الوظيفي مع SEJ، لأننا لا نحاول أن نكون شركة صغيرة. نقوم بالترويج بسرعة بمجرد تحديد المواهب. لا يهم ما هي مؤهلاتك – فالتزامك وموقفك وجودة عملك هي التي تحدد طريقك.

نحن أيضًا نعارض بقوة BS. يمكن لأي شخص في الشركة (ومن المتوقع أن يفعل ذلك) أن يخبر الرئيس التنفيذي عندما يكون مخطئًا. لا توجد قواعد بيروقراطية تعيق إنجاز العمل.

وهذا يعني عدم وجود إدارة تفصيلية أيضًا. بمجرد أن يتم تدريبك وإظهار أنك تعرف الأشياء الخاصة بك، فإننا لن نتدخل كثيرًا.

في الواقع، إذا كنت بحاجة إلى إدارة خارجية لمواصلة العمل والتحفيز، فمن المحتمل أننا لسنا المكان المناسب لك.

نحن لا نعمل في ظل ضغوط شديدة أو مواعيد نهائية غير معقولة من أعلى إلى أسفل. الجميع يريدك أن تكون ناجحًا؛ السياسة الداخلية هي في الحد الأدنى هنا.

نحن جادون عندما نقول أنه لا يسمح بوجود أشخاص سامين. تخيل ألا تضطر مطلقًا إلى التفاعل مع أشخاص سامين في العمل، فكم سيكون ذلك رائعًا؟

سوف نستثمر في تدريبك وتطويرك الوظيفي. نريد أن تتحسن أنت والجميع باستمرار.

ستتعلم أشياء جديدة طوال الوقت، ونشجعك بشدة على استثمار الوقت كل يوم للتعلم وتحسين نظامك/عملك، ومحاولة جعل حياتك أسهل بشكل عام.

مهتم؟ أرسل سيرتك الذاتية ومحفظتك والمراجع إلى [email protected] مع كتابة “نسخ تطبيق المحرر” في سطر الموضوع.

يرجى ملاحظة أنه سيتم الاتصال فقط بمن تم اختيارهم للمقابلة.