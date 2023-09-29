Rewrite this title: هل تريد كسب المزيد عبر الإنترنت؟ دعونا نتحدث عن التحويلات

ستساعدك المقالة التالية: هل تريد كسب المزيد عبر الإنترنت؟ دعونا نتحدث عن التحويلات

تركز محادثات تحسين محركات البحث بشكل عام على إنشاء المحتوى والترويج له. هناك شيء مهم نادرًا ما يُذكر وهو في رأيي أحد أهم الاعتبارات: التحويلات.

التحويل، في سياق التسويق عبر البحث، هو عندما يقوم شخص ما بإجراء يريد الناشر أن يتخذه.

بشكل عام، يتم التفكير في التحويلات في سياق المبيعات: عندما يشتري زائر الموقع منتجًا، وهذا ما يسمى التحويل، يتحول زائر الموقع من زائر إلى عميل.

تلعب الاعتبارات المتعلقة بالتحويلات دورًا خارج نطاق المبيعات أيضًا.

يمكن القول أن إجراءات التحويل تلعب دورًا في كل خطوة تقريبًا تتعلق بتحسين محركات البحث. بدءًا من علامات العنوان التي تكتبها وحتى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتواصل التي ترسلها، يساعدك تحليل التحويل على هندسة استجابات أكثر إيجابية لما تحاول تحقيقه.

إن التفكير فيما يتعلق بالتحويلات يتجاوز النطاق الضيق للمبيعات فقط. إنه يوسع النطاق ليشمل كل نقطة اتصال للعملاء حيث يتفاعلون مع علامتك التجارية.

في الأيام الأولى كنا نتحدث عن تحليل التحويل في سياق تقليل الاحتكاك بين زائر الموقع في الصفحة الرئيسية وزائر الموقع في صفحة الخروج.

وهذا يعني عادةً جعل الصفحة سريعة التنزيل والقيام بأشياء مثل جعل زر الشراء ضخمًا قدر الإمكان وبلون يتباين ويجعله بارزًا.

ساهمت كل هذه التحسينات في تحقيق تحسن تدريجي في المبيعات.

لكنني لاحظت في وقت مبكر أن تحليل التحويل كان مفيدًا في مجالات أخرى، مثل إنشاء الروابط، وكتابة علامة العنوان، وحتى في كيفية تسمية المقالة.

بناء الارتباط وتحليل التحويل

فيما يلي أمثلة لكيفية لعب التحويلات دورًا خلال عملية تحسين محركات البحث:

الحصول على الروابط هو مناقشة حول التحويلات.

إن حث الأشخاص على فتح البريد الإلكتروني الخاص ببناء الروابط يتعلق بالتحويلات

إن حث الأشخاص على قراءة البريد الإلكتروني الخاص ببناء الروابط يتعلق بتحسين التحويلات

تحسين محركات البحث وتحليل التحويل

إن كتابة علامات العنوان والأوصاف التعريفية حتى ينقر الأشخاص على موقعك تتعلق بالتحويلات

إن إقناع الأشخاص الذين يحتاجون إلى النقر فوق الرابط التابع الخاص بك هو مناقشة حول التحويلات.

إن جعل الأشخاص يثقون في موقعك، يتعلق بالتحويلات

تحسين محركات البحث والتسويق عبارة عن مناقشة حول التحويلات

يجب وضع كل مناقشة تقريبًا حول تحسين محركات البحث (SEO) والتصنيف في مرحلة ما في سياق التحويلات.

لا يمكنك إقناع شخص ما بالارتباط بموقعك دون إقناعه بما يلي:

موقعك مفيد

موقعك جدير بالثقة

موقعك مفيد

هذا كل شيء عن التحويلات.

النجاح عبر الإنترنت هو محادثة حول التحويلات

كل خطة تسويقية هي في الواقع مناقشة حول التحويلات، بدءًا من المحتوى.

المحتوى يؤدي إلى الروابط

“يسعد” المحتوى القراء الذين يقومون بعد ذلك بالارتباط بالمحتوى وإخبار الآخرين عنه. الروابط تؤدي إلى الترتيب

الروابط الناتجة عن الحماس للمحتوى الخاص بك تجعل Google تصنف الموقع أعلى. الترتيب يؤدي إلى زوار الموقع

يؤدي الترتيب إلى زوار الموقع الذين يجب الآن تحويلهم إلى الارتباط أو إخبار صديق أو الشراء. تحويل زوار الموقع

إن تحويل الزوار يتعلق بالثقة وإقناعهم بأن منتجك أو المحتوى الخاص بك يحل مشكلتهم المزيد من الأرباح

إن فهم حاجتهم إلى منتج يؤدي إلى النقرات على الإعلانات والمبيعات

كل خطوة على الطريق عبارة عن مناقشة حول التحويلات.

ما هو لون زر الشراء الخاص بك؟

كم عدد الكلمات التي تستخدمها على صفحة الويب الخاصة بك؟

ما هي الصور التي تختار عرضها على صفحة الويب الخاصة بك؟

هذه أسئلة حاسمة تحتاج إلى إجابة.

الصور تساعد على معدل التحويل

على سبيل المثال، يمكن لصورتك أن تعطي زائر موقعك صورة ذهنية عن النجاح الذي سيحققه باستخدام منتجك، ومدى شعبيته، وكيف سيكون شخصًا أفضل أو أكثر سعادة.

يمكن أن تعكس الصورة الموجودة في صفحة الويب الخاصة بك هوية هذا الشخص. إذا كان عميلك النموذجي امرأة شابة، فمن المناسب وضع صورة لامرأة شابة.

إذا كان المشتري النموذجي الخاص بك هو رجل يحب الهواء الطلق، فاستخدم شخصًا سعيدًا في الهواء الطلق في القمة يستمتع بالمنظر أو يصطاد سمكة أو يخيم.

تعد الصور وسيلة قوية لإيصال رسالة مفادها أن زائر الموقع سيكون سعيدًا بمنتجك. إنها طريقة لتمكينهم من رؤية أنفسهم وهم يستخدمون المنتج ويختبرون ما يريدون تحقيقه من خلال منتجك أو خدمتك.

لا ينبغي أبدًا استخدام الصور لتزيين الصفحة. يجب النظر إلى الصور من منظور كيف يمكن أن تساعد في تحويل زائر الموقع إلى مشتري.

ماذا عن الثقة؟

لن يشتري أحد من موقعك أو ينقر على رابط تابع إذا كان موقعك غير موثوق به. هذا أيضًا نقاش حول التحويلات. إن جعل الأشخاص يثقون في موقعك يعني تحويلهم من زائر موقع متشكك إلى زائر موقع واثق، وهو زائر لا يثق في موقعك فحسب، بل سيوصي به الأصدقاء والعائلة بالفعل.

بناء الثقة يمكن أن يحدث من تلقاء نفسه.

ولكن هذا يحدث في كثير من الأحيان إذا قمت بتصميمه.

يتضمن تحويل شخص ما من متشكك إلى زائر موثوق للموقع أن تظهر له أنك مثله (الصور)، وأن مؤسستك تشترك في نفس القيم، وتتبرع للمنظمات التي تدعمها، وترتبط بالمنظمات التي يعرفها، بل وتقدم شهادات من أقرانه .

تتم مناقشة كل ذلك عادةً على أنه “بناء الثقة”، ولكنه في الحقيقة يتعلق بالتحويل، وتحويل المتشكك إلى مؤمن.

كيف تم تحويلي لتقديم استشارة للعميل

اتصلت بي شركة صغيرة لم أسمع عنها من قبل. عندما زرت صفحتهم الرئيسية، رأيت لافتة تقول شيئًا مثل، “موثوق به من قبل أكثر من 300 من شركات Fortune 500” وكان رد فعلي الفوري هو أن آخذهم على محمل الجد.

لقد حولوني.

هذه محادثة حول التحويل.

قم بمراجعة موقعك من منظور التحويلات

لذا، في المرة القادمة التي تحاول فيها معرفة سبب عدم عمل صفحة الويب، تراجع وفكر فيما يتعلق بالتحويلات. ما هو الجزء من محادثة التحويل الذي تم استبعاده؟

يمكنني أن أضمن لك تقريبًا أنك ستبدأ في رؤية طرق جديدة لتحسين أرباحك.