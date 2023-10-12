Rewrite this title: هل تريد نتائج بحث أكثر تنظيمًا؟ جوجل سكوير إت

ستساعدك المقالة التالية: هل تريد نتائج بحث أكثر تنظيمًا؟ جوجل سكوير إت

لن أفترض أن إعلان Google المفاجئ عن Google Square له أي علاقة بـ Microsoft Bing. لا يهم إذا أعلنت Google عن قصد أو عن غير قصد عن Google Wave قبل لحظات قليلة من إعلان Microsoft عن إطلاق Bing. ما زلت لا أريد أن أعتقد أنه تم إطلاق Google Squared ليطغى مرة أخرى على توفر Bing عبر الإنترنت. على أي حال، وفقا لجوجلGoogle Squared هي أداة بحث تجريبية تجمع الحقائق من الويب وتقدمها في مجموعة منظمة تشبه جدول البيانات.

ما يفعله Google Squared هو تقديم نتائج البحث في صفوف وأعمدة. يمثل كل صف سمات/خصائص مرتبطة بمصطلح البحث، بينما يتم توفير عدة صفوف للصور والوصف ونتائج بحث السمات المتنوعة.

ولجعل الأمر أكثر فائدة، تسمح Google أيضًا للمستخدمين بإنشاء عمود إضافي يحتوي على سمات أخرى لمصطلح البحث. سيحاول Goole ملء العمود بالبيانات ذات الصلة اعتمادًا على ما يريد المستخدم رؤيته. يمكن للمستخدمين أيضًا اقتراح إزالة الأعمدة غير ذات الصلة على الإطلاق.

هناك نقطة أخرى يريد Google Squared تحقيقها وهي جعل نتائج البحث المربعة هي نتائج البحث الأكثر كفاءة لمصطلح بحث معين. لذلك، يمكن للمستخدمين حفظ بحث مربع معين ثم العودة إليه لاحقًا إذا فكروا في شيء يستحق إضافته إلى معايير البحث.

إليك مقطع فيديو لـ Google Squared أثناء العمل: