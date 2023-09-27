Rewrite this title: هل تستخدم ترجمة Google لإنشاء المحتوى تلقائيًا؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تستخدم ترجمة Google لإنشاء المحتوى تلقائيًا؟

تم طرح سؤال على مولر من Google حول استخدام خدمة الترجمة من Google لإنشاء محتوى بلغة أخرى. واقترح أنه قد تكون هناك مشكلة تتعلق بالجودة وقام بتوسيع إجابته لإعادة صياغة المشكلة على أنها تتعلق بالبريد العشوائي.

هل يعتبر المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام خدمة الترجمة من Google مكررًا؟

قال الشخص الذي طرح السؤال أولاً إنه يريد تحويل موقع باللغة الإنجليزية إلى الألمانية وسأل عما إذا كانت هناك أي مشاكل تتعلق بالمحتوى المكرر.

السؤال الأول:

“… لدي موقع باللغة الإنجليزية. والآن أريد إنشاء موقع ألماني. أريد أن أطرح هذا السؤال حول مشكلات المحتوى المكرر.

لذلك لدي محتوى ألماني. ثم… لنفترض أنك استخدمت مترجمًا مثل Google Translate للترجمة. فهل سيخبرني جوجل أنها نسخة مكررة؟

أجاب مولر:

“لا. إذا كان محتوى مترجمًا، فهو ليس محتوى مكررًا.

ثم تناول بعد ذلك مسألة استخدام خدمة الترجمة من Google لإنشاء المحتوى الألماني من المحتوى الإنجليزي.

جون مولر:

“أعتقد أن هذه مشكلة مختلفة إذن.

وبشكل عام، يعد المحتوى المترجم محتوى فريدًا. إنها كلمات مختلفة، وأحرف مختلفة على الصفحة، لذا فهي محتوى مختلف.

اعتمادًا على كيفية ترجمتها، ستكون هذه مشكلة تتعلق بالجودة.

لذا، إذا كنت تستخدم أداة ترجمة تلقائية وقمت فقط بترجمة موقع الويب الخاص بك بالكامل تلقائيًا إلى لغة مختلفة، فمن المحتمل أن نرى ذلك على أنه موقع ويب أقل جودة لأن الترجمات في كثير من الأحيان ليست بهذه الجودة.

ولكن إذا استخدمت أداة ترجمة ثم قمت بإعادة صياغتها مع مترجمين يعرفون اللغة وقمت بإنشاء نسخة أفضل من هذا المحتوى، فهذا جيد تمامًا.

يمكن أن يؤدي محتوى ترجمة Google إلى اتخاذ إجراءات يدوية

الأمر المثير للاهتمام هو كيف أعاد مولر صياغة الفكرة من وجهة نظر إنشاء المحتوى تلقائيًا.

يحول مولر هذا إلى شيء يدور حول أكثر من مجرد مفهوم غامض إلى حد ما لـ “محتوى عالي الجودة”، حيث أصبح الآن يتعلق بانتهاك إحدى قواعد البريد العشوائي الكبيرة، وهي حظر نشر المحتوى الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا.

من الواضح أن هذه محادثة تدور حول البريد العشوائي.

واصل جون مولر إجابته:

“وأتصور أنه بمرور الوقت، ستتحسن أدوات الترجمة بحيث تعمل بشكل أفضل قليلاً. لكن على الأقل في الوقت الحالي، إذا قمت بترجمتها تلقائيًا، من وجهة نظر الجودة، فسيكون ذلك مشكلة.

وحتى خطوة أبعد، إذا تم القيام بذلك على نطاق واسع، فقد يتدخل فريق البريد العشوائي على الويب ويقول، هذا محتوى يتم إنشاؤه تلقائيًا، ولا نريد فهرسته.

ثم اقترح الشخص الذي يطرح السؤال إجراء ترجمة والاستعانة بموظف مستقل لإعادة المحتوى.

رد مولر بمناقشة الجودة في المحتوى.

أجاب:

“أعتقد أن هذه بداية جيدة. لكن أعتقد أن عليك أن تفكر في جانب الجودة.

تمامًا مثل نوع المحتوى الذي تتوقعه بلغتك الأم.

مثلاً، إذا كنت تبحث بلغتك وعثرت على صفحة وقرأتها، فسيكون الأمر مثل…”

عند هذه النقطة، هز مولر رأسه لتصور استجابة المستخدم للمحتوى منخفض الجودة.

يوضح جون مولر من Google الاستجابة للمحتوى ذي الجودة الرديئة

يهز جون مولر رأسه لتوضيح استجابة المستخدم للمحتوى منخفض الجودة

وتابع مولر:

“لا أعرف من كتب هذا. هذا لا معنى له. إذًا لن تثق بتلك الصفحة، أليس كذلك؟

في الأساس هو نفس الشيء. أنت تنشئ محتوى للمستخدمين الألمان، وإذا نظروا إليه وقالوا: “أوه، هذا ليس له معنى كبير، فسوف يذهبون إلى مكان آخر”.

يمكن أن تؤدي ترجمة Google الخاصة بإنشاء المحتوى تلقائيًا إلى إجراء يدوي

لم يشجع جون مولر الشخص على استخدام خدمة الترجمة من Google لإنشاء محتوى بلغات مختلفة.

تعمل خدمة الترجمة من Google بشكل رائع لتوصيل معنى الصفحة ولكنها ليست ترجمة مثالية وتقرأ بشكل محرج حقًا.

من السهل أن نفهم أن استخدام الترجمة من Google لإنشاء المحتوى قد لا يكون فكرة جيدة فقط بسبب مشكلة جودة المحتوى.

أخذ جون مولر الإجابة خطوة أخرى إلى الأمام من خلال اقتراح أن استخدام خدمة الترجمة من Google على نطاق واسع يمكن أن يؤدي إلى إجراء يدوي للمحتوى الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا.

الاقتباس

شاهد إجابة مولر عن سؤال حول استخدام خدمة الترجمة من Google لإنشاء محتوى موقع الويب

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