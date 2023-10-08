Rewrite this title: هل تستقطب حملتك العملاء؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تستقطب حملتك العملاء؟

في عالم لا ينتهي من الشركات التي تحاول النقر مع عملائها الحاليين والمحتملين، هل توقفت للحظة لتحديد ما إذا كانت حملات الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بك تلقى صدى لدى الجمهور بالفعل؟

عندما يتعلق الأمر بالتحويلات وعائد الاستثمار (ROI)، فمن الأفضل أن تتأكد من أن جهود PPC الخاصة بك لن تمر مرور الكرام. إذا كان الأمر كذلك، فسوف يبدأ تدفق إيراداتك في الانخفاض وستكون المنافسة موجودة لجني الثمار.

لماذا قد تكون حملة PPC الخاصة بنا في ورطة

إذا كانت جهود الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بك لا تلقى آذانًا صماء، فتحقق مما يلي لمعرفة أين تكمن أوجه القصور:

جهد نصف القلب

تجربة مقاس واحد يناسب الجميع

الاختبار مخصص للطيور

اختيار سيء للكلمات الرئيسية

من أول الأشياء التي يجب عليك التحقق منها مع مُحسنات محركات البحث (SEO) و/أو مدير التسويق عند تشغيل حملة PPC، هو مدى التركيز الذي يتم التركيز عليه؟ إذا كانت الإجابة هي أننا لسنا متأكدين تمامًا، فمن الأفضل أن تعرف ذلك.

الكثير من الحملات لا تتلقى الإدارة المناسبة؛ وبالتالي، ينتهي بهم الأمر بالموت البطيء والمكلف للشركة. إما أن تخصص الوقت والموارد لحملة PPC الخاصة بك، أو قم بإلغائها في الوقت الحالي؛ الجهود الفاترة لن تصلك إلى أي مكان. التحويلات المنخفضة والنفقات المرتفعة ليست في قواعد اللعبة.

هناك عامل رئيسي آخر يجب تذكره وهو أنه تمامًا مثل اللغز، هناك قطع مختلفة لكل حملة PPC فردية. خلاصة القول، ما يصلح لمشروع واحد قد لا يكون فعالا للمشروع التالي، الذي يليه، وما إلى ذلك.

كيف يمكنك حل هذه المشكلة؟ عن طريق الاختبار. مع هذه الميزة يمكنك تحليل البيانات المختلفة وإجراء التعديلات المناسبة حتى لا تترك عجلاتك تدور حول المجهول.

ميزة أخرى لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون حملات PPC هي أنهم لا يستغرقون وقتًا طويلاً للكشف عنها؛ يمكنك إجراء التغييرات عند الحاجة أثناء المضي قدمًا، وكما ذكرنا سابقًا، فإن الاختبار ليس بهذه الصعوبة إذا كنت تعرف أين تبحث.

أيضًا، هل تركز على الكلمات الرئيسية لحملتك؟

هل السلبية شيء جيد؟

تعتبر الكلمات الرئيسية ذات أهمية قصوى، خاصة بعد وقت قصير من وصول الحملة إلى الإنترنت. لتحسين نسبة النقر إلى الظهور، قم بالإشارة إلى الكلمات الرئيسية السلبية بعد وقت قصير من تفعيل حساب الدفع لكل نقرة (PPC).

الكلمات الرئيسية السلبية، تقول؟

كما اتضح، يمكن أن تساعدك الكلمات الرئيسية السلبية في تجميع حركة المرور على الويب، لأنها تمثل قائمة مصطلحات البحث التي لا تريد أن ينتهي بك الأمر بها في استعلامات البحث. في حالة عدم وجود بيان بالكلمات الرئيسية السلبية لحسابات الدفع لكل نقرة (PPC)، هناك احتمال أن ينتهي بك الأمر إلى دفع ثمن تلك النقرات الضائعة.

إحدى الإستراتيجيات الجيدة التي يمكنك استخدامها هي تقسيم كلماتك الرئيسية من حيث مدى ملاءمتها، من الأعلى إلى الأدنى.

وأخيرًا، تأكد من عدم استخدام نسخة مماثلة لجميع المواقع في حالة احتواء حملتك على عدد من المناطق. لا يعني مجرد كون أداء شيء ما جيدًا أو سيئًا في منطقة ما أنك ستحصل على نفس النتائج في مواقع أخرى أو مواقع متعددة. اجعل الكتابة بارزة في مواقع محددة وتجنب التكرار.

إذا خصصت الوقت والطاقة والجهد في حملة الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بشركتك، فهناك فرصة جيدة جدًا لأن تسير الأمور لصالحك.