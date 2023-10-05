Rewrite this title: هل تشعر بالرضا تجاه تصنيف صفحتك المرتفع؟ – ربما حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: هل تشعر بالرضا تجاه تصنيف صفحتك المرتفع؟ – ربما حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك

هل تشعر بالرضا عن تصنيف صفحتك المرتفع؟ نعم، إنه أمر رائع – في الوقت الحالي. ولكن إليكم الأخبار: أجرت Google بعض الترقيات المهمة والتي تتضمن خوارزمية Google Hummingbird وتشفير جميع بيانات البحث. يتضمن كلا هذين التغييرين تغييرات كبيرة في التسويق عبر الإنترنت وتحسين محركات البحث (SEO).

مع الترقيات الجديدة تأتي نقاط محورية جديدة بما في ذلك استخدام اللغة الطبيعية للتحسين، وإنشاء محتوى مناسب للبحث عبر الهاتف المحمول، وتحويل التركيز بعيدًا عن الكلمات الرئيسية إلى نشر محتوى عالي الجودة على أساس منتظم. وبالتالي، سيتعين على الشركات الآن تعديل استراتيجيات تسويق المحتوى الخاصة بها وفقًا لذلك.

الطائر الطنان

أطلقت شركة جوجل على محرك البحث المعاد صياغته اسم “الطائر الطنان”. ووفقا للشركة، تم تسمية التحديث بهذا الاسم بسبب نتائج البحث “السريعة والدقيقة”. تقوم الترقية بعمل أفضل في فهم القصد من وراء استعلامات البحث الطويلة والاستعلامات التي يتم إدخالها باللغة المنطوقة أو الطبيعية.

على سبيل المثال، عندما يبحث أحد المستخدمين عن “ما هو أقرب مكان لشراء هاتف Android إلى منزلي؟”، سيركز محرك البحث القياسي على الكلمتين “شراء” و”Android”.

سوف يفهم الطائر الطنان الموقع الجغرافي لمنزل المستخدم بشكل أفضل، وسيتم فهم “المكان” على أنه متجر من الطوب والملاط. وبالتالي، فهو يتجاوز الاختصاص التقليدي المتمثل في تحديد موقع صفحات الويب التي تحتوي على كلمات تتطابق مع استعلام البحث. وبطبيعة الحال، لن يعمل هذا إلا إذا قام المستخدم بمشاركة موقعه مع Google.

ومن الواضح أن أهمية الجودة العالية والمحتوى الأصلي تظل كما هي، ولكن محرك البحث سيعطي الأفضلية الآن لمواقع الويب ذات المحتوى المثالي للهواتف المحمولة. مما يعني أنه يجب على الشركات الآن إنشاء ونشر محتوى الهاتف المحمول.

بحث تشفير البيانات

يقوم Google الآن بتشفير جميع بيانات استعلام البحث. وهذا يعني أن الكلمات الرئيسية التي تكتبها في استعلام Google محصنة بتشفير SSL. هذه الحماية صالحة حتى لو لم يقم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص به.

وفقًا لخبراء تحسين محركات البحث، تتخذ Google الآن خطوات لتقييد الوصول إلى البيانات المجانية التي تتضمن كلمات رئيسية وتشجيع محترفي تحسين محركات البحث على الاشتراك في حملات Adwords المدفوعة.

قبل تشفير بيانات البحث، كان Google Analytics يعرض عدد الزيارات التي حصلت عليها كلمة رئيسية أو عبارة بحث على موقع ما خلال فترة معينة، والنسبة المئوية للزيارات الأولى (أو الجديدة) الناتجة عن عبارة الكلمة الرئيسية، ومعدل الارتداد، و البيانات الأخرى ذات الصلة. ثم تم استخدام هذه المعلومات لتحديد الكلمات الرئيسية التي ستوفر الحد الأقصى من حركة المرور، وسيتم إنشاء المحتوى وفقًا لذلك. بمعنى آخر، يعد تشفير بيانات البحث بمثابة ضربة قوية لمشرفي المواقع ومحترفي تحسين محركات البحث (SEO) لأنه يدمر فعليًا المحتوى العضوي أو المجاني. بيانات الكلمات الرئيسية التي اعتمدوا عليها.

نعلم جميعًا أن Google يتغير باستمرار، وقد أصبحنا نتوقع ذلك. ومع ذلك، فإن هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات طفيفة. ماذا عن موقعك؟ كيف تعتقد أن تحديث Google Hummingbird وتشفير بيانات البحث سيؤثر على استراتيجيات تحسين محركات البحث لديك؟