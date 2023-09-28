Rewrite this title: هل تشير النطاقات المتعددة إلى موقع ويب واحد بشكل جيد لتحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تشير النطاقات المتعددة إلى موقع ويب واحد بشكل جيد لتحسين محركات البحث؟

هذا الأسبوع اسأل كبار المسئولين الاقتصاديين يأتي إلينا هذا السؤال من إليس في “أجزاء غير معروفة”. يسأل إليس:

“أود الحصول على رأيك بشأن وجود نطاقات متعددة تشير إلى موقع ويب واحد، وما إذا كان ذلك خطيرًا أو مفيدًا من منظور تحسين محركات البحث وGoogle. لدي عميل مصر على أنه يريد 10 نطاقات مختلفة تشير جميعها إلى موقع ويب واحد، ونحن مهتمون بمعرفة التأثيرات.”

كما هو الحال دائمًا، فإن الإجابة على سؤال تحسين محركات البحث هذا هي “الأمر يعتمد على ذلك”.

أولا، دعونا نحدد الوضع ونوضح بعض الأمور.

عندما تقول “قم بتوجيه نطاقات متعددة إلى موقع ويب واحد”، فسأفترض أنك تعني “301 أو أي نوع آخر من إعادة التوجيه من النطاقات الإضافية إلى موقع الويب الخاص بالعميل”.

وأنت لا يعني “جعل موقع الويب الخاص بالعميل متوافقًا مع جميع هذه النطاقات”.

أستطيع أن أخبرك الآن، أن الحصول على إجابة “موقع ويب” واحدة لمجالات متعددة يؤدي ببساطة إلى إنشاء مواقع ويب متعددة ذات محتوى مكرر وهذا أمر طبيعي تمامًا لا مفيد لكبار المسئولين الاقتصاديين و/أو جوجل.

متى يجب إعادة توجيه المجالات الأخرى إلى المجال الرئيسي الخاص بك

لذا، بافتراض أننا نتحدث عن إعادة توجيه هذه النطاقات الأخرى إلى النطاق الأساسي للعميل…

الأسئلة الأولى التي نحتاج للإجابة عليها في هذا السيناريو هي:

من أين أتت هذه المجالات في المقام الأول؟

هل كان هذا العميل يمتلكها دائمًا (على سبيل المثال، هل كان هو المسجل الأصلي)؟

هل كان لهذه النطاقات موقع ويب “خاص بها” (أو هل لديها حاليًا محتوى/موقع ويب خاص بها)؟

إذا كان أي من النطاقات عبارة عن مواقع ويب مستقلة (أي ذات محتوى خاص بها) أو إذا تم إدارتها من قبل أشخاص آخرين غير عميلك، فستحتاج إلى التحقق من تاريخ كل نطاق.

ستحتاج إلى سحب ملف تعريف ارتباط خلفي تاريخي يعود إلى أبعد ما يمكن، وستحتاج إلى ملف تعريف رابط خلفي جديد لكل مجال أيضًا.

في ملفات تعريف الارتباط الخلفي، ابحث عن أشياء مثل الروابط ذات الأصل المشكوك فيه.

هل كان الاستخدام السابق للنطاق يتضمن شراء روابط أم أن هناك روابط خلفية غير مرغوب فيها/غير مرغوب فيها؟

آخر شيء تريد القيام به هو 301 نطاقًا يحتوي على الآلاف من الروابط غير المرغوب فيها أو الروابط الإباحية إلى المجال الجيد (الصحي) الخاص بالعميل.

إذا كانت النطاقات بها أي نوع من البصمة التي تشير إلى وجود أنشطة شائنة في الماضي، فلن أفكر في إعادة توجيه 301 إلى النطاق النشط للعميل.

ومع ذلك، إذا كانت النطاقات المعنية قد تحتوي على قيمة كتابة، فيمكنك إعادة توجيهها إلى موقع العميل.

ستحتاج أيضًا إلى التحقق من Google لمعرفة ما إذا كانت هناك أي صفحات تصنيف نشطة في كل مجال من النطاقات.

إذا كان الأمر كذلك، فهل هذا المحتوى مشابه بشكل مباشر للمحتوى الحالي لعميلك؟

لا توجد قيمة في إعادة توجيه النطاق الذي يتم تصنيفه للمصطلحات المتعلقة بكلاب البودل إلى موقع ويب يحتوي على محتوى حول السيارات المستعملة (أو أي شيء مشابه… إذا لم يكن المحتوى هو نفسه، فلا قيمة لإعادة التوجيه).

منذ وقت طويل جدًا، حصلت على نطاق منافس مباشر وقام 301 بإعادة توجيه معظم صفحاته إلى صفحات خاصة بي تحتوي بشكل أساسي على نفس الشيء محتوى.

وهذا يعني أن المستخدمين ما زالوا يجدون بالضبط ما كانوا يبحثون عنه، وإن كان ذلك على موقعي وليس على موقع المنافس.

وجميع الروابط عالية القيمة التي كانت تشير إلى موقع المنافس تمت إعادة توجيهها الآن 301 إلى موقعي (وجلبت معها القيمة المرتبطة بالروابط).

فيما يتعلق بهذا، إذا كانت هناك تصنيفات على Google لأي من النطاقات والنقر فوق (أو محاولة النقر فوق) أي من هذه النتائج يؤدي إلى أي نوع من التحذير من البرامج الضارة أو المحتوى الضار، لا إعادة توجيه هذا المجال إلى موقع العميل الخاص بك.

إذا بدا أن هناك محتوى على النطاق، لكنه لا يبدو كما تعتقد أنت أو عميلك أنه يجب أن يكون موجودًا (على سبيل المثال، موقع يقدم كلابًا للتبني، ولكن جميع صفحات SERP تبدو وكأنها لعبة كرة قدم مخصصة) Jersey)، فمن المحتمل أن يكون النطاق/موقع الويب الحالي قد تم اختراقه.

إذا كان الموقع مخترقًا، فقد تتمكن من استخدامه ولكنك ستحتاج إلى مسح نظام الملفات بالكامل وأي قواعد بيانات متصلة بالموقع.

من المحتمل أن أقوم بنقل بيئة الاستضافة على أي حال، ولن أقوم بهذا الجهد إلا إذا كانت هناك ميزات أخرى ذات قيمة كبيرة مرتبطة بالمجال (مثل الروابط الخلفية المذهلة، أو المحتوى/النتائج ذات الصلة المباشرة).

ملخص

لا تجعل موقع الويب الخاص بالعميل يبحث ببساطة عن (الإجابة على) مجالات متعددة

يمكنك إعادة توجيه المجالات الأخرى إلى المجال/موقع الويب الأساسي للعميل، ولكن لا تقم بإنشاء عدد X من مواقع الويب ذات المحتوى المتطابق.

وهذا أمر سيء بالتأكيد.

لا “هذا يعتمد”.

انها سيئة.

قم بإجراء العناية الواجبة على النطاقات التي يريد العميل منك إعادة توجيهها إلى موقعه على الويب

تاريخ الروابط الخلفية: هل هي نظيفة؟ أي شيء جيد هناك؟ أي شيء مخيف؟ إذا بدا أن الموقع كان “غير مرغوب فيه” في حياة سابقة، ففكر في عدم إعادة توجيهه إلى موقع الويب الخاص بالعميل.

هل هي نظيفة؟ أي شيء جيد هناك؟ أي شيء مخيف؟ إذا بدا أن الموقع كان “غير مرغوب فيه” في حياة سابقة، ففكر في عدم إعادة توجيهه إلى موقع الويب الخاص بالعميل. المحتوى السابق: هل يرتبط بشكل مباشر (مماثل) بموقع الويب الحالي لعميلك؟ إذا لم يكن الأمر مرتبطًا بشكل مباشر، فمن المحتمل ألا تكون هناك قيمة هناك.

هل يرتبط بشكل مباشر (مماثل) بموقع الويب الحالي لعميلك؟ إذا لم يكن الأمر مرتبطًا بشكل مباشر، فمن المحتمل ألا تكون هناك قيمة هناك. أي أدلة على اختراق النطاقات أو اختراقها في الماضي (أو حاليا!)؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلا تقم بإعادة التوجيه!

هل هناك قيمة كتابة لأي من النطاقات المعنية؟

إذا كان النطاق غير المرغوب فيه (لأي من الأسباب المذكورة أعلاه) يتمتع بإمكانية مذهلة في الكتابة، فلا يزال بإمكانك إجراء إعادة التوجيه.

ولكن تأكد من عدم تمرير القيمة.

لذا فإن أي نوع من إعادة التوجيه معروف لا سوف تعمل قيمة التمرير – ولكن لا يزال لا اجعل موقع العميل يجيب فقط على هذا المجال الآخر.

لا يزال هذا يؤدي إلى إنشاء موقع محتوى مكرر ولا يزال سيئًا للغاية.

الآن، إذا كانت هذه مجرد حالة قيام العميل بتسجيل مجموعة من النطاقات المتشابهة، أو نطاقات TLD مختلفة بنفس الاسم، فليس هناك حاجة أو سبب مطلق لتوجيهها إلى موقع الويب الخاص بالعميل.

لا يزال بإمكان العميل الجلوس عليها دون إرفاق موقع ويب فقط لمنع الأشخاص الآخرين من التسجيل/استخدام النطاقات المماثلة.

في الختام، قد تكون هناك قيمة في هذه الاستراتيجية، ولكن تماما يعتمد على مجموعة النطاقات التي تبحث عنها ومدى ارتباطها بمحتوى عميلك.

إنها ليست ضربة قاضية في أي اتجاه.

كن مدروسًا بشأن القرار مع وضع الإرشادات المذكورة أعلاه في الاعتبار، وأنا متأكد من أن عميلك سيستفيد.

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