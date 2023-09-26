Rewrite this title: هل تعتبر كمية الصور الموجودة على صفحة الويب الخاصة بك أحد عوامل التصنيف على Google؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تعتبر كمية الصور الموجودة على صفحة الويب الخاصة بك أحد عوامل التصنيف على Google؟

يمكن أن تساعد إضافة الصور إلى المحتوى المكتوب في إضافة سياق للقراء وإبقائهم منخرطين لفترات أطول.

وفي المقابل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قضاء المزيد من الوقت في الموقع، مما يزيد من احتمالية زيادة عدد مشاهدات الصفحة لكل زيارة.

هناك فوائد تحسين محركات البحث (SEO) المرتبطة بالصور أيضًا، مثل القدرة على كسب الزيارات من المزيد من الأسطح في Google.

لكننا نعلم جميعًا أنه من الممكن أن يكون لدينا الكثير من الأشياء الجيدة عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث.

بعض الكلمات الرئيسية رائعة، والكثير منها يؤدي إلى حشو الكلمات الرئيسية. يعد استخدام بعض البيانات المنظمة أمرًا مفيدًا، ولكن المبالغة في ذلك قد يؤدي إلى انتهاك إرشادات Google.

هل هناك أي مخاطر تتعلق بتحسين محركات البحث (SEO) مرتبطة باستخدام عدد كبير جدًا من الصور؟

هذا هو الادعاء الذي سنتناوله في هذا الفصل عندما نجيب على ما إذا كان عدد الصور في جزء من المحتوى هو أحد عوامل التصنيف في Google.

المطالبة: عدد الصور الموجودة على صفحة الويب يمكن أن يؤثر على التصنيف

يقال إن عدد الصور في جزء من المحتوى يؤثر على التصنيف بعدة طرق.

يُزعم أن استخدام عدد كبير جدًا من الصور سيؤثر على التصنيف بطريقة سلبية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصور يمكن أن تؤثر على سرعة الصفحة، والصفحات الأبطأ لا تميل إلى التصنيف مثل الصفحات الأسرع.

هناك ادعاء آخر يشير إلى أن نقص الصور في محتوى الويب يمكن أن يعمل ضد تحسين محركات البحث للموقع، أو أن صفحة الويب تحتاج إلى صور حتى تحصل على تصنيف جيد.

هل هناك حقيقة لأي من تلك الادعاءات؟ وإليكم ما تقوله الأدلة.

الدليل: هل يؤثر عدد الصور الموجودة على صفحة الويب على التصنيف؟

من الناحية النظرية، يمكن أن يؤثر عدد الصور الموجودة على صفحة الويب سلبًا على التصنيف كما تشير الادعاءات.

ومع ذلك، هذه ليست قاعدة صارمة وسريعة، ولا يوجد حد محدد لتحديد عدد الصور “الكثيرة جدًا”.

يعتمد مدى تأثير الصور على تصنيفات البحث على المدة التي يستغرقها التحميل.

يمكن أن يؤدي تضمين الكثير من الصور ذات أحجام الملفات الكبيرة إلى جعل الصفحات أبطأ، مما قد يؤثر سلبًا على التصنيف حيث تكون سرعة الصفحة عامل تصنيف. هذا صحيح، سرعة الصفحة هي مؤكد عامل التصنيف، وإن كان “صغيرًا جدًا”.

من ناحية أخرى، إذا كان موقع الويب يستخدم تقنيات تسمح بتحميل الصور بسرعة، فيمكنه نشر معارض الصور دون مشكلة.

يحتوي الدليل الكامل لمجلة محرك البحث لتحسين محركات البحث على الصفحة على فصل عن الصور مع نصائح مثل استخدام الضغط أو التحميل البطيء لتحقيق سرعات مثالية للصفحة.

فيما يتعلق بالادعاء بأن الصور مطلوبة للحصول على تصنيفات عالية في Google – فلا صحة لذلك على الإطلاق.

للحصول على دليل على ذلك، انظر إلى الصفحة الأولى من أي SERP. من المؤكد تقريبًا أن تكون هناك صفحات بدون صور. تعد ويكيبيديا مثالًا رئيسيًا لموقع لا يواجه مشكلة في الحصول على تصنيفات عالية على الرغم من أن العديد من صفحاته لا تحتوي على صورة واحدة.

عدد الصور على صفحة الويب كعامل تصنيف: حكمنا

لا يوجد دليل يشير إلى أن عدد الصور الموجودة على صفحة الويب، سواء كانت كثيرة جدًا أو قليلة جدًا، يعد عاملاً بطبيعته في تصنيفات البحث.

لذلك لا تشعر أنك بحاجة إلى الحد من استخدامك للصور حتى تحصل على تصنيف جيد.

على الجانب الآخر، لا تشعر بأنك ملزم بإضافة صور على جميع صفحاتك لإرضاء خوارزميات Google. تمامًا مثل عدد الكلمات، لا يوجد عدد سحري من الصور سيساعدك على التصنيف بشكل أفضل.