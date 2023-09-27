Rewrite this title: هل تعطي Google الأفضلية للمحتوى الموجود أعلى Fold؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تعطي Google الأفضلية للمحتوى الموجود أعلى Fold؟

في جلسة Hangout بشأن تحسين محركات البحث خلال ساعات العمل، سُئل جون مولر من Google عما إذا كانت Google قد أعطت تفضيلًا للمحتوى الموجود في المكان المعروف باسم . أوضح مولر مقدار المحتوى الذي تتوقع Google رؤيته في منطقة الجزء العلوي من الصفحة.

ماذا يعني؟

“” هو إشارة إلى المحتوى الذي يمكن رؤيته دون التمرير عند تحميل صفحة ويب في المتصفح.

أصل العبارة يأتي من الطريقة التي يتم بها عرض الصحف داخل آلة بيع صناديق الأخبار.

سيكون الجزء العلوي من الصحيفة الذي كان أعلى مكان طي الصحيفة (فوق الطية) مرئيًا.

توضيح لأصل العبارة “”

الجزء العلوي من الصفحة اليوم يعني المحتوى الموجود في أعلى الصفحة والذي يمكن رؤيته دون الحاجة إلى التمرير لأسفل لرؤيته.

رسم توضيحي لمحتوى الويب “فوق Fold”

سؤال حول فوق Fold فائدة المحتوى والتصنيف

قال أحد الأشخاص لجون مولر إن أحد المنافسين قام بنقل المحتوى والروابط الخاصة به من أسفل الجزء المرئي من الصفحة إلى أعلى الجزء المرئي منها.

ولاحظوا بعد ذلك أن التصنيف تحسن “بشكل كبير” بعد تحديث موقعهم الإلكتروني بهذه الطريقة.

السؤال هو ما إذا كانت Google تعطي الأفضلية للمحتوى الموجود أعلى الجزء المرئي أكثر أو أسفل الجزء المرئي أكثر.

جون مولر يتحدث عن المحتوى الذي تتوقع Google رؤيته فوق Fold

لقطة شاشة لجون مولر وهو ينصح بمقدار المحتوى الذي تفضل Google رؤيته في الجزء المرئي من الصفحة

فوق ال Fold المحتوى والتصنيفات من قبل جوجل

إنه سؤال معقول تمامًا أن نسأل ما إذا كانت هناك فائدة في التصنيف لدفع المزيد من المحتوى إلى الجزء المرئي من الصفحة. تكون تجربة المستخدم أفضل عندما يكون هناك المزيد من المحتوى في الجزء المرئي من الصفحة.

علاوة على ذلك، اعتاد Google في الماضي على إعطاء الأفضلية للمحتوى الموجود بالقرب من أعلى صفحة الويب. كان هناك العديد من براءات الاختراع والأوراق البحثية والبيانات التي أكدت أن الكلمات الرئيسية والعناوين الموجودة بالقرب من أعلى الصفحة تعتبر أكثر أهمية من الناحية الحسابية من المحتوى الموجود في نهاية الصفحة.

توضح معظم المقالات المكتوبة بشكل جيد موضوعها في الفقرات الافتتاحية، وتعلن معظم صفحات المنتج عن موضوع المنتج أو الصفحة في أعلى الصفحة. لذلك كان من المنطقي إعطاء أهمية أكبر للمحتوى الأقرب إلى أعلى الصفحة.

ولكن تلك كانت الأيام التي سبقت بدء Google في استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لفهم المحتوى. يقوم Google الآن بتصنيف صفحات المحتوى الموجود في أعلى صفحة الويب وفي وسطها وبالقرب من أسفلها لأن Google يمكنه فهم المحتوى بشكل أفضل اليوم ودون الحاجة إلى التخمين بالطريقة التي اعتاد عليها.

هل يمنح Google الأفضلية لمحتوى أعلى الصفحة؟

أجاب مولر من Google عما إذا كان لدى Google تفضيل:

“لا أعتقد أن لدينا تفضيلات قوية في هذا الصدد.”

أتبع مولر هذا البيان بشرح حول ما تفضل Google رؤيته في الجزء المرئي من الصفحة.

هو قال:

“لذا فإن الشيء الرئيسي هو أننا نريد رؤية بعض المحتوى في الجزء المرئي من الصفحة.

مما يعني… أن جزءًا من صفحتك يجب أن يكون مرئيًا عندما يذهب المستخدم إلى هناك.

لذلك، على سبيل المثال، إذا ذهب أحد المستخدمين إلى موقع الويب الخاص بك ورأى فقط صورة كبيرة لعطلة وكان عليه التمرير لأسفل قليلاً للحصول على محتوى حول فندق ما، فسيكون ذلك مشكلة بالنسبة لنا.

ولكن إذا انتقلوا إلى صفحتك الرئيسية ورأوا صورة لقاعة المشاهير في الأعلى وأيضًا القليل من المعلومات حول الفندق، على سبيل المثال لموقع فندق، فسيكون ذلك جيدًا.

لذلك لا يقتصر الأمر على أن يكون المحتوى في الجزء المرئي من الصفحة. ولكن… بعض المحتوى يجب أن يكون كذلك.”

جوجل وموقف المحتوى

إنه سؤال مثير للاهتمام لأنه يساعد في إظهار المدى الذي وصلت إليه Google فيما يتعلق بخوارزمية التصنيف الخاصة بها. في مرحلة ما بعد تحديث Google Hummingbird، بدأت Google في الابتعاد عن استخدام الكلمات الرئيسية في العناوين والعناوين وبالقرب من أعلى الصفحة من أجل تخمين الكلمات المهمة من أجل تخمين محتوى المحتوى.

الآن يمكن لـ Google استخدام معالجة اللغة الطبيعية لفهم موضوع الصفحة وكيفية ارتباطه باستعلام بحث، حتى لو لم تكن الكلمات الرئيسية موجودة في استعلام بحث.

لذا، لفهم إجابة السؤال، يجب على المرء أن يفهم الفرق بين الخوارزمية القديمة التي أعطت الأفضلية للكلمات القريبة من أعلى الصفحة ولماذا لم تعد جوجل تفعل ذلك (الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية).

الاقتباس

شاهد إجابة جون مولر عن سؤال حول تفضيلات المحتوى في الجزء المرئي من Google، عند علامة 55:13 دقيقة تقريبًا.