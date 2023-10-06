Rewrite this title: هل تفقد حركة المرور (والنوم) بسبب وفاة Google Reader؟ إليك ما يمكنك فعله حيال ذلك

ستساعدك المقالة التالية: هل تفقد حركة المرور (والنوم) بسبب وفاة Google Reader؟ إليك ما يمكنك فعله حيال ذلك

الحداد على وفاة جوجل ريدر؟ انت لست وحدك.

عندما عملاق البحث أعلن أنه سيتم تقاعد مجمع الأخبار في الأول من يوليو، ولم يضيع العديد من مدمني الأخبار أي وقت في التعبير عن فزعهم وقام موقع interwebs بالفعل بدوره في نشر الكلمة؛ تم إنشاء التماسات لمنع Google من قتل الخدمة، وانفجرت Twitterverse بالتعليقات الغاضبة، وأعرب العديد من الصحفيين عن مخاوفهم.

بالإضافة إلى ذلك، ظهر (أو عاود الظهور) عدد من الخدمات التي تهدف إلى العمل كبدائل لبرنامج Google Reader لمساعدة المستخدمين على اجتياز عملية الحداد/الإرسال.

على سبيل المثال، أعلنت شركة Feedly أنها تعمل على Normandy، وهي نسخة من واجهة برمجة تطبيقات Reader التي ستسمح لمستخدمي Feedly بالانتقال بسلاسة من خدمة إلى أخرى. ثم هناك موقع يسمى القارئ القديم، وهو تقريبًا نسخة من Google Reader الموجود حاليًا في الوضع التجريبي. وأعلنت Digg أيضًا أنها ستعيد بناء “أفضل ميزات Google Reader” ولكنها ستجعله أكثر توافقًا مع عام 2013.

فقدان مصدر كبير من حركة المرور

بغض النظر عن فقدان مجمع أخبار موثوق به، ربما تكون أكبر مشكلة تم طرحها للمناقشة هي حقيقة أن وفاة Google Reader ستؤدي إلى خسارة كبيرة في عدد الزيارات للناشرين.

BuzzFeed لقد أوضح هذا جيدًا عندما أشار إلى أن Reader يجلب بالفعل عددًا أكبر من الزيارات (عدد الزيارات أكبر بكثير) من Google+. ردد MG Siegler هذا على TechCrunch عندما ذكر أنه على موقعه الخاص، يعد Google Reader “دائمًا بين الخمسة الأوائل من مُحيلي الزيارات يومًا بعد يوم.” الأمر نفسه ينطبق على TechCrunch الذي رأى على ما يبدو أن Reader كان المصدر الرابع لحركة المرور للموقع (على الأقل خلال الثلاثين يومًا الماضية).

وهذا لا يتعلق فقط بأي حركة مرور. يتعلق الأمر بالزائرين والقراء ذوي الجودة. على الرغم من أن Google Reader قد لا يكون لديه الكثير من المستخدمين كما كان من قبل، إلا أن المتابعين المخلصين للخدمة يتكونون من أشخاص مؤثرين يساعدون في نشر الأخبار وزيادة عدد الزيارات.

وكما قال سيجلر:

“القارئ هو الزهرة التي تسمح لنحل الأخبار بتلقيح شبكة التواصل الاجتماعي. أنت تعرف كل تلك الروابط التي تنقر عليها وتعيد مشاركتها Twitter و Facebook؟ يجب أولاً العثور عليهم في مكان ما بواسطة شخص ما. وأعتقد أن الكثير من هذا الاكتشاف يحدث عن طريق مدمني الأخبار الذين يستخدمون Reader.

ما تستطيع فعله

والحقيقة هي أنه ما لم يستسلم Google ويقرر الاحتفاظ بـ Reader على أي حال (وهو أمر مستبعد جدًا)، فليس هناك الكثير مما يمكن للناشرين فعله بشأن وفاته. من الأفضل الآن أن تقدم احترامك وأن تجد طرقًا لاستعادة مقدار حركة المرور التي قد تفقدها. وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمساعدتك في القيام بذلك:

1. قم بتوجيه المستخدمين في الاتجاه الصحيح

التذمر من وفاة القارئ Twitter أو على مدونتك عديمة الفائدة إلى حد كبير في هذه المرحلة، لذا اهدف إلى أن تكون استباقيًا بدلاً من ذلك. إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد، فاقترح بعض بدائل Google Reader للمستخدمين وشجعهم على نقل خلاصات RSS الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن. وكلما تمكنوا من التكيف مع الطريقة الجديدة لمراقبة علامات التبويب على موقعك بشكل أسرع، كان ذلك أفضل لهم ولك.

بصرف النظر عن Feedly وThe Old Reader المذكورين أعلاه، تشمل البدائل الشائعة Newsblur وBloglines. يمكنك أيضا التحقق من هذا جدول بيانات من مصادر جماعية لبدائل Google Reader للحصول على قائمة أكثر شمولاً من الحلول.

2. بذل المزيد من الجهد مع استراتيجيات مختلفة

انظر إلى موت Reader باعتباره دعوة للاستيقاظ لتكون أكثر عدوانية على الأنظمة الأساسية الأخرى. خذها كإشارة لتكثيف جهودك التسويقية على وسائل الإعلام الأخرى. للمساعدة في ملء الفراغ المروري الناجم عن زوال Google Reader، انتبه إلى الأنظمة الأساسية الأخرى التي يمكنها إرسال الزوار إلى موقعك.

كيف حال قائمة المشتركين في البريد الإلكتروني لديك؟ هل جعلت الناس يسجلون مؤخرًا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بنشر تذكير ودي لتشجيع المستخدمين على التسجيل لضمان عدم تفويت أي تحديثات مهمة. ربما تحتاج إلى تقديم حوافز أفضل لهم للقيام بذلك.

الأمر نفسه ينطبق على استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا لم تكن نشطًا جدًا في جذب المزيد من الأصدقاء والمعجبين والمتابعين، فابذل المزيد من الجهود الاجتماعية لجذب مستخدمين جدد وإقناع المعجبين الحاليين بأن يصبحوا مشتركين فعليين.

اغتنم الفرصة أيضًا للنظر في الاستراتيجيات التي لا تفعلها ولكن من المحتمل أن تفعلها. على سبيل المثال، هل حاولت النشر كضيف لجذب المزيد من الزيارات أو تحسين محركات البحث؟ ماذا عن استخدام Pinterest أو جوجل+؟ هذا لا يعني أنه يجب عليك القفز إلى كل هذه التكتيكات ورمي كل شيء فيها لمعرفة ما الذي سينجح. ولكن يجب عليك إعادة فحص الأشياء التي لا تفعلها لمعرفة ما يمكن أن ينجح.

3. لا تنسى الصحافة

من المهم ملاحظة أن القراء العاديين الجيدين ليسوا الأشخاص الوحيدين الذين قد تخسرهم عندما يموت Google Reader. يقضي الصحفيون أيضًا الكثير من الوقت في استخدام خدمات تجميع الأخبار في جهودهم للحصول على الميزات والأفكار المثيرة للاهتمام.

وعلى الرغم من أن أي مراسل جيد ومسؤول قد انتقل على الأرجح إلى مجمع أخبار آخر الآن، فلن يضر تحسين جهود العلاقات العامة الخاصة بك لضمان قدرة الصحفيين على الحصول على المحتوى الخاص بك.

إذا كنت قد ظهرت أنت أو موقعك في الأخبار من قبل، فتأكد من حصولك على معلومات الاتصال الخاصة بالصحفيين ووضعهم في قائمة الوسائط الخاصة بك (بعد إذنهم بالطبع) حتى تتمكن من إرسال أي مواد ذات صلة إليهم. يمكنك أيضًا التفكير في الاشتراك كمصدر على HARO حتى تتمكن من إرسال العروض التقديمية إلى المراسلين وربما الحصول على رابط مرة أخرى عندما تصبح مميزًا.

4. مضاعفة عدد الزيارات المُحيلة لديك

يبدو هذا واضحًا ولكنك ستفاجأ بعدد الأشخاص الذين يلقون نظرة على تحليلاتهم، ويرون مُحيلي حركة المرور الخاصة بهم ويقولون “حسنًا” دون أن يفعلوا أي شيء حقًا. مرة أخرى، اعتبر هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ لبذل المزيد من الجهد في توليد حركة المرور.

افعل هذا الآن. انتقل إلى لوحة التحكم التحليلية الخاصة بك ولاحظ أهم مُحيلي حركة المرور لديك حتى تتمكن من مضاعفة تلك المصادر. إذا كان الأمر يتعلق بالبحث، فقم بتكثيف جهود تحسين محركات البحث (SEO). إذا كان الأمر يتعلق بالنشر كضيف، فقم بصقل مهاراتك في الكتابة. إذا كان Twitter ثم اقض المزيد من الوقت في بناء العلاقات واكتساب جمهور أوسع للبث إليه.

وبالنسبة للصراخ بصوت عالٍ، لا تنتظر حتى الأول من يوليو قبل اتخاذ أي إجراء. افعل ذلك الآن، حتى عندما يتقاعد Reader أخيرًا، لن تنخفض حركة المرور على موقعك كثيرًا.