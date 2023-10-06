Rewrite this title: هل تمتلك امتيازًا؟ أهم 5 أشياء تجعل تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك مختلفًا (وكيفية التكيف)

ستساعدك المقالة التالية: هل تمتلك امتيازًا؟ أهم 5 أشياء تجعل تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك مختلفًا (وكيفية التكيف)

يدرك العديد من الأشخاص أن امتلاك حق الامتياز يختلف عن امتلاك أعمالك التجارية الخاصة؛ ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن هناك جوانب معينة لملكية الامتياز تتطلب منك اتخاذ قرار مختلف عما تتخذه عادةً. بمعنى آخر، الأشياء التي ربما لم تفكر فيها من قبل قد يتم طرحها على الطاولة ببساطة بسبب نوع العمل الذي تمتلكه. بكل بساطة وبساطة، هناك بعض الأشياء التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لشركة الامتياز عما لو كنت تبدأ مشروعك الخاص.

لسوء الحظ، لا يزال العديد من أصحاب الامتياز يفعلون الأشياء بطريقتهم الخاصة. على الرغم من أن هذا قد ينجح لفترة من الوقت أو لبعض الامتيازات، إلا أنها فكرة جيدة بالنسبة لمعظم الناس أن يأخذوا خطوة إلى الوراء ويفكروا في ما هو الأفضل لنوع أعمالهم. عليك أن تسأل نفسك: هل هذا حقًا هو القرار الصحيح للامتياز؟

كيفية تشغيل الامتياز ومراجعة خطط تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك

عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال الامتيازات تتطلب الأساسيات – بناء الروابط، وتحسين الصفحة المقصودة، والترويج الاجتماعي، وما إلى ذلك – ولكنها قد تتطلب إكمالها بطريقة مختلفة. فيما يلي بعض جوانب التسويق عبر الإنترنت والأشياء الخاصة بأصحاب الامتياز، بالإضافة إلى ما يمكنك القيام به للتأكد من قيامك بتعديل ومراجعة خططك وفقًا لذلك:

الصفحة المقصودة. وفق أولي جاردنر في Unbounce، هناك ثلاث فئات مختلفة من الصفحات المقصودة: الصفحات المستقلة، والمواقع المصغرة، وصفحات الموقع الداخلية. توجد ضمن هذه الفئات عوامل أخرى يمكن أن تلعب دورًا في الصفحة المقصودة، لذلك يجب على الشركة تحليل كل نوع وتحديد أي نوع يعمل بشكل أفضل.

كيفية التكيف. غالبًا ما تعمل المواقع المصغرة بشكل جيد مع الامتيازات لأنها تسمح لكل فرع أن يكون له قسم صغير خاص به حيث يمكنه نشر الصفقات والإعلانات. إذا كنت صاحب امتياز ولديك موقع ويب خاص بك، فقد ترغب في التفكير في موقع مصغر كوسيلة لإعادة المستخدمين إلى الموقع الرئيسي للحصول على مزيد من المعلومات الأساسية.

خدمات تحسين محركات البحث. يتطلب كل امتياز فردي نوعًا ما من خدمات تحسين محركات البحث (SEO)، وفي معظم الحالات يتضمن هذا نوعًا من خدمات تحسين محركات البحث (SEO). سواء كان ذلك خبيرًا داخليًا أو وكالة تحسين محركات البحث، فهناك عدد لا بأس به من القرارات التي يجب اتخاذها. الفرق هنا هو أن الامتياز الخاص بك ليس الامتياز الوحيد الذي يحتاج إلى تحسين محركات البحث – لديك مواقع أخرى وفرع وطني للتعامل معه. وهذا يطرح بعد ذلك سؤالاً حول ما إذا كانت مهمة مالك الامتياز أو الفرع الوطني هي اتخاذ قرارات تحسين محركات البحث أم لا.

كيفية التكيف. باعتبارك مالك شركة ناشئة، من المحتمل أن ترغب في اتخاذ قرارات تحسين محركات البحث لشركتك. ومع ذلك، هذا ليس دائمًا الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بملكية الامتياز (وغالبًا ما سيخبرك فرعك الوطني بذلك). لكي تظل العلامة التجارية متسقة طوال الوقت ولا تتنافس الفروع المختلفة مع بعضها البعض، ينصح معظم أصحاب الامتيازات بالسماح للفرع الوطني باتخاذ قرارات تحسين محركات البحث. إنها أكثر تنظيمًا بهذه الطريقة، ولا يزال بإمكانك البقاء على اطلاع دون أن تكون مسؤولاً.

الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو ترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أليس كذلك؟ لا يدرك معظم الناس أنه حتى هذه المهمة البسيطة تحتوي على الكثير من الطبقات المختلفة التي تختلف بناءً على ما إذا كنت تمتلك امتيازًا أو شركة ناشئة. يتمثل الاختلاف الأكبر في تحديد ما إذا كان يجب أن يكون لديك قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك أم لا أو مشاركتها مع الفروع الأخرى أم لا.

كيفية التكيف. هذا هو نفس الموقف تمامًا مثل قرارات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. لا تريد أن تتحكم الكثير من الأيدي في وسائل التواصل الاجتماعي لأن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة. قد تكون خطوة واحدة خاطئة أو كلمة خاطئة واحدة على قناة اجتماعية وامتيازك هو ما يضر بالعلامة التجارية في غمضة عين. ومرة أخرى، من المنطقي السماح للفرع الوطني بالسيطرة. ومع ذلك، هناك شيء واحد يمكنك القيام به للمساعدة وهو تقديم المساعدة. قد يمنحك الفرع الوطني كلمة المرور والإذن للنشر على أشياء خاصة بفرعك.

إذا لم تكن قد لاحظت، يبدو أن الموضوع هنا هو فكرة السيطرة. باعتبارك مالك امتياز، من المحتمل أن تضطر إلى التخلي عن القليل من السيطرة على عملك، الأمر الذي قد يكون صعبًا للغاية بالنسبة للبعض. في معظم الحالات التي تمت مناقشتها أعلاه، لا يعود الأمر إليك بقدر ما يعود إلى فرعك الوطني (لكن لا يزال من المهم فهمه!). ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هناك العديد من الفوائد لملكية الامتياز التي لا تحصل عليها عندما تبدأ شركة ناشئة تقليدية. يمكنك قراءة المزيد عن هذه الفوائد هنا.

هل وجدت أن أيًا من هذه الأشياء صحيح عندما حان الوقت لتشغيل الامتياز الخاص بك؟ هل هناك أي شيء لا توافق عليه؟ دعنا نعرف أفكارك في التعليقات بالأسفل.

مصدر الصورة: Princessofhashem.blogspot.com



