Rewrite this title: هل تم إلغاء نهاية العالم للحملة المحسّنة في AdWords؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تم إلغاء نهاية العالم للحملة المحسّنة في AdWords؟

منذ أن أعلنت جوجل عن التحول القادم إلى الحملات المحسنة في شهر فبراير الماضي، كان مسوقو البحث يتذمرون ويتأوهون بشأن فقدان السيطرة، وادعى النقاد ذلك إنها خطة كبيرة لزيادة متوسط ​​تكلفة النقرة (CPC).

في الأشهر القليلة الماضية، تكدس البائعون والوكالات في تقديم “دراسات” مثيرة خاصة بهم:

ومع ذلك، وفقًا لمكالمة أرباح Google أمس، لم تتحقق مخاوف النقاد. في الواقع، لقد فوجئت عندما علمت أن العكس تمامًا قد حدث: انخفض متوسط ​​تكلفة النقرة، على الرغم من حقيقة أن أكثر من نصف مستخدمي AdWords قد قاموا بالفعل تمت الترقية إلى الحملات المحسّنة.

وفيما يلي ملخص للنتائج:

النقرات المدفوعة للأعلى – إجمالي النقرات المدفوعة زاد حوالي 23% خلال الربع الثاني من عام 2012، وارتفعت بنسبة 4% تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2013.

– إجمالي النقرات المدفوعة خلال الربع الثاني من عام 2012، وارتفعت بنسبة 4% تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2013. انخفاض تكلفة النقرة – متوسط ​​تكلفة النقرة انخفض حوالي 6% خلال الربع الثاني من عام 2012 و انخفض حوالي 2% خلال الربع الأول من عام 2013.

إذن ما الذي يعطي؟

أخبار جيدة: نقرات AdWords معروضة للبيع (في المتوسط)!

ويبقى أن نرى ما إذا كانت تكلفة النقرة (CPC) سترتفع على المدى الطويل. ولكن في الوقت الحالي، انقر فوق الأسعار هي في الواقع تحت.

كما أرى، هناك بعض التفسيرات المحتملة لهذا الانخفاض:

المزيد من المعلنين يستخدمون الهاتف المحمول ، مما يؤدي إلى خفض متوسط ​​تكلفة النقرة نظرًا لأن النقرات عبر الأجهزة المحمولة أرخص

، مما يؤدي إلى خفض متوسط ​​تكلفة النقرة نظرًا لأن النقرات عبر الأجهزة المحمولة أرخص لقد انخفضت المنافسة لأن Google قامت بتوسيع مخزون الإعلانات بشكل أسرع مما يستطيع المعلنون مواكبته

لأن Google قامت بتوسيع مخزون الإعلانات بشكل أسرع مما يستطيع المعلنون مواكبته تعمل الحملات المحسّنة بشكل أفضل في الواقع – مهلا، فمن الممكن!

– مهلا، فمن الممكن! بدلا من ذلك، ربما هل يهرب المعلنون من AdWords ويحولون الميزانية إلى Bing؟ (الصراصير…)

بالطبع، نظرًا لقانون المتوسطات، فمن الممكن تمامًا أن ترتفع تكلفة النقرة في بعض القطاعات أو في بعض أنواع الأعمال. يتوقع زميلي المحترم، مارتي وينتراوب، أن المؤسسات الكبيرة، التي كانت تتبع بالفعل أفضل الممارسات وتعمل على تحسين حملاتها للجوال، قد تلقت ضربة قوية في عالم ما بعد المفوضية الأوروبية.

إذا كان هذا صحيحا، الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في وضع يمكنها من الاستفادة من البيع بأسعار منخفضة. لم يكن لدى معظم المسوقين للشركات الصغيرة والمتوسطة الوقت أو الصبر لتنفيذ إستراتيجية الهاتف المحمول قبل عصر الحملات المحسّنة؛ لقد كان الأمر معقدًا للغاية. تتيح EC إمكانية استهداف مستخدمي الهاتف المحمول بنفس الحملات التي أنشأتها بالفعل. معظم عملاء WordStream (الذين يميلون إلى أن يكونوا شركات صغيرة، وليس مؤسسات ضخمة مثل eBay وAdobe وما إلى ذلك) قاموا بالفعل بترحيل حملاتهم الإعلانية ويشهدون نتائج مبهرة.

هل تم إلغاء نهاية العالم في AdWords؟ كيفية تحقيق أقصى استفادة من الحملات المحسّنة

وبطبيعة الحال، بحلول يوم الاثنين، لن يكون أمامك أي خيار – ستتم ترقية جميع حملاتك تلقائيًا إلى حملات محسّنة. ولكنك لن ترى نتائج أفضل إلا إذا استفدت فعليًا من جميع الميزات والمزايا التي توفرها الحملات الجديدة.

اليوم نحن إلغاء نهاية العالم! (انقر للعب)

فيما يلي ثلاث نصائح لتحقيق أقصى استفادة من الحملات المحسّنة:

تنفيذ الميزات الجديدة: قدمت Google بعض الميزات والوظائف الجديدة الرائعة المتوفرة حديثًا في EC، مثل تلك روابط الموقع الضخمة وتتبع تحويل المكالمات. ابدأ في استخدام هذه الأدوات في أسرع وقت ممكن. توحيد حملاتك: إذا كنت تقضي في السابق الكثير من الوقت في إدارة حملات متعددة لاستهداف مجموعات مختلفة من الأجهزة والمواقع، فقم بدمجها وتحقيق أقصى استفادة من توفير وقتك لمتابعة أنشطة إدارة الدفع لكل نقرة (PPC) الأخرى. امنح الجوال فرصة: تقول الغالبية العظمى من عملائي إنهم يقدرون النقرات على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أكثر من النقرات على الأجهزة المحمولة. ولكن عندما يستخدمون الأدوات والعمليات المناسبة فعليًا قياس عائد الاستثمار للجوال حركة المرور، وجد الكثيرون أن مكالمات الهاتف المحمول يتم تحويلها أحسن (وبتكلفة أقل) من نقرات موقع الويب. مع EC، يمكنك اكتشاف قيمة الهاتف المحمول حقًا بالنسبة لك وتعديل ميزانياتك وفقًا لذلك.

هل تفاجأت بنتائج الأرباح؟ هل أنت مستعد للترقيات يوم الاثنين؟