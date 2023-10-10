Rewrite this title: هل تم توضيح استخدام الوصف التعريفي لـ Google؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تم توضيح استخدام الوصف التعريفي لـ Google؟

في صناعة التسويق عبر البحث، نود أن نعتقد أن لدينا قواعد صارمة وسريعة فيما يتعلق بما يدخل في تحسين محركات البحث (SEO) المناسب. بدءًا من الطريقة التي نختار بها الكلمات الرئيسية وحتى طول عناوين الصفحات، وحتى عدد المرات والمكان الأفضل لوضع الروابط من صفحة إلى أخرى وعبر مواقع الويب. ومع ذلك، فالحقيقة هي أننا لا نملك إمكانية الوصول المباشر إلى خوارزميات محرك البحث، لذلك نحتاج إلى الاعتماد على تجاربنا وتجارب الآخرين في الصناعة التي نثق بها. الجانب الذي نعتقد أنه ينطبق اليوم قد لا ينطبق غدًا. وكيف يمكن تطبيق هذا الجانب قد يكون مفتوحًا للنقاش، مثلما حدث في الوصف التعريفي، في بعض الأحيان، أو على الأقل، حتى الآن؟

في الأسبوع الماضي، قمت بنشر مقال ردًا على ادعاء قرأته حيث تم الإبلاغ عن أن Google تستخدم الآن أوصاف التعريف في صلة الصفحة. حصلنا على طوفان من المدخلات، على حد سواء Twitter وفي التعليقات على هذا المقال. شاركت فانيسا فوكس، كما فعلت جيل والين، وإدوارد لويس، وحوالي ستة آخرين. لذلك وافق عدد قليل من الأشخاص على الانضمام واختبار ذلك …

تنبيه قضائي

عندما يتعلق الأمر باختبار الأشياء التي نعتقد أنها قد تكون عوامل تصنيف، فليس من الممكن اختبارها بشكل كامل أو شامل كما نرغب ببساطة لأننا لا نملك إمكانية الوصول إلى خوارزميات محرك البحث، ولا نملك القدرة على الاختبار بموجبها. في جميع الظروف دون الوصول إلى موارد الخادم التي تمتلكها شركات مثل Google أو Microsoft.

بالنظر إلى هذا الواقع، نحتاج إلى وضع افتراضات وكسر القاعدة العلمية من خلال اتباع “أفضل تخمين لدينا”. في حياتي، أفضّل أن أسمي هذا بالبديهة. من المحتمل أن معظمكم يسميها غريزة، أو “شعورًا غريزيًا”. وبعد ذلك، مع ورود المزيد من البيانات، أو عندما أتمكن من دراسة ما يحدث بعد اتخاذ إجراء بناءً على ذلك، يمكنني أحيانًا اكتساب المزيد من المعرفة.

خلاصة القول هنا هي: لا تأخذوا أي شيء أقدمه هنا فيما يتعلق بالتوصيات كما لو كانت حقائق. تأكد دائمًا من إجراء الاختبار الخاص بك. وإذا وجدت نتائج مختلفة عن نتائجي، فلا تخف من التحدث.



الاختبار الأول – صفحة جديدة تمامًا

لقد بدأت بإنشاء صفحة جديدة تمامًا على موقع العمل القديم الخاص بي – وهو موقع كان يحتوي في السابق على تسع صفحات مفهرسة ولكني قمت مؤخرًا بإعداد عمليات إعادة التوجيه 301 على الجميع باستثناء الصفحة الرئيسية، حيث أنني لم أعد أقدم هذه الخدمات.

بالنسبة لهذا الاختبار، كانت الصفحة الجديدة تحمل عنوان “اختبار استخدام الوصف التعريفي لـ Google”، ووصف التعريف “هذه صفحة استخدام الوصف التعريفي تم إعدادها لمعرفة ما إذا كان Google يعبث بالأوصاف التعريفية أم لا…”

تم بعد ذلك زرع الصفحة بأشكال مختلفة كاملة وجزئية من عنوان الصفحة، ومع ذلك فقد تأكدت من عدم تكرار العبارة “Google تعبث بالأوصاف التعريفية” في المحتوى.

ثم قدمت بعد ذلك رابطًا للصفحة الجديدة من الصفحة الرئيسية، ورابطًا لها ضمن مقال مدونتي الأصلي حول هذه المشكلة.

وأخيرًا، أضفت الصفحة الجديدة إلى ملف sitemap.xml الخاص بي وأعدت إرساله إلى Google من خلال نظام GWT.

وفي غضون ساعة أو نحو ذلك تمت فهرسة الصفحة الجديدة وظهرت كما ينبغي للعبارة الأساسية.

لم يتم العثور على وصف التعريف الفريد

ثم أجريت بحثًا عن المطابقة التامة على “Google تعبث بأوصاف التعريف” ولم يتمكن Google من العثور على أي تطابق.

الاختبار الثاني – الصفحة الحالية – وليس النص الفريد



تحتوي الصفحة الرئيسية لموقع الويب الخاص بشركتي القديمة على مجموعة من العبارات “للعملاء في جميع أنحاء مارين ومنطقة الخليج”. أسفر البحث في Google عن سبع نتائج باستخدام بحث المطابقة التامة، ولم تكن أي منها هي تلك الصفحة الرئيسية. ستة من النتائج التي ظهرت تتضمن هذه العبارة في منطقة المحتوى الخاصة بها – وجميعها مواقع تدرج موقعي مع الوصف التعريفي الكامل. وكانت النتيجة الأخرى الوحيدة هي أن شركة إنشاء منطقة الخليج تحتوي على هذه العبارة في محتواها أيضًا، ولم تتضمن أي منها هذه العبارة في عنوانها. صفحتي لم تظهر في النتائج.

الاختبار الثالث- الصفحة الموجودة، النص الفريد



بالنسبة لهذا الاختبار، اخترت موقعًا ليس لدي فيه سوى قدر ضئيل من التحكم في المحتوى – يوجد حد أدنى من المحتوى في أفضل الأحوال على الصفحة التي استخدمتها. ولا توجد عبارة فريدة في الوصف التعريفي في أي مكان آخر على الويب. هذا هو موقع العميل الذي يحظى بعدد زيارات أكبر حتى من مدونتي (وهو أمر ليس من الصعب تحقيقه، صدقني!)

مرة أخرى، لا نرى أي نتائج في SERP لهذه العبارة بالضبط.

أود أن أشارككم الاختبارات الأخرى التي أجريتها، لكن الحقيقة هي أنهم جميعًا حصلوا على نفس النتائج.

البيانات الداعمة للأشخاص الآخرين

تم إجراء اختبارات أخرى بواسطة بعض العقول العظيمة في المجتمع بالتزامن مع اختباراتي.

دين كروداس وجدت نتائج مماثلة ووجد ريان جونز أيضًا نتائج مماثلة.

ثم أخبرني رايان بذلك مايلي أويي قدمت نفسها مزيدًا من التوضيح في الأسبوع الماضي ردًا على سؤال من @بروكليندان وريان:

لذا يبدو أن الأمر برمته بدأ مع قيام شخص ما بالخطأ في اقتباس مايلي. وهذا ليس بالأمر غير المألوف، كما أشارت فانيسا فوكس عندما تمت مناقشة مقالتي السابقة، كما دعمته دون وينتزيل التي كانت هي نفسها حاضرة في الكلمة الرئيسية لـ SES التي بدأت هذا النقاش برمته. ومع ذلك، كان رد فانيسا الأولي بأنها لم تكن على علم باستخدام Google للوصف التعريفي كعامل ذي صلة، هو ما دفع جيل والين إلى التناغم مع وجهة النظر المعاكسة تمامًا. إذا كنت مهتمًا بهذه المناقشة الأطول، فاطلع على سلسلة التعليقات على تلك المقالة الأصلية. سأقوم بنشرها هنا ولكن هذا المقال انتهى بـ 49 تعليقًا 🙂

الحد الأدنى

خلاصة القول، اعتبارًا من تاريخ هذه المقالة، أنه على الرغم من وجود اعتقاد لدى بعض الأشخاص بأن الوصف التعريفي يستخدم كإشارة حتى يومنا هذا، إلا أنه حتى الآن لم يتم إجراء أي من الاختبارات حول العالم بالتزامن مع هذا وقد تمكنت الأبحاث من التحقق من ذلك. قد تكون الاختبارات الأخرى مستمرة، حيث قال آخرون إنهم يريدون الانضمام إليها، وإذا توصل أي شخص إلى نتائج مختلفة، فسوف أقوم بتحديث هذه المقالة…

ومع ذلك، بالنسبة لي، سيكون الأمر كالمعتاد – سأستمر في التوصية بأن تكون الأوصاف التعريفية مدروسة جيدًا، وأن تتضمن على الأقل العبارة الرئيسية الأكثر أهمية لتلك الصفحة، وأن تكون مكتوبة بطريقة تتواصل بتنسيق يمكن للإنسان قراءته، وأن هذا هو يؤدي إلى البحث الذي كنت تبحث عنه. حتى لو اتضح أن شخصًا ما يمكنه التحقق من صحة الاستخدام (بطريقة موثقة يمكن تكرارها)، لدي شعور بأنني لن أحتاج إلى تغيير منهجيتي كثيرًا، هذا إذا كنت بحاجة إلى تغييرها على الإطلاق.