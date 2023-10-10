Rewrite this title: هل تنجح العناوين السلبية؟

ستساعدك المقالة التالية: هل تنجح العناوين السلبية؟

إذا كنت قد انغمست في كتابة النصوص، فإن أول شيء ستتعلم عنه هو قوة السلبية. تعتبر كلمات مثل “لا” أو “توقف” أو “لا” محفزات قوية عند استخدامها بشكل صحيح. ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن تكون مبالغة عندما تكون الرسالة المصممة للاستفزاز تجعل القراء يشعرون بالبرد.

إذا قرأت مشاركة مدونة بعنوان:

قد يثير اهتمامك. لكن قم برمي القليل من السلبية هناك وستحصل على شيء مثل:

أي واحد من المرجح أن تنقر عليه؟

عندما تعمل العناوين السلبية بشكل أفضل

تعمل العناوين السلبية بشكل أفضل عندما تكون تنبيهية وإعلامية. عادةً ما تخبر العناوين الرئيسية الأشخاص أنه يمكنهم أخيرًا التوقف والراحة عند التوصل إلى حل محدد. ومع ذلك، لا ينبغي استخدام العناوين السلبية للإشارة إلى وجود صلة بين الشيء السلبي والشخص الذي يقرأ المقال. على سبيل المثال:

يمكن أن تحصل عناوين مثل هذه على رد فعل معاكس تمامًا من قرائك – في قسم “من تتصل بمرسل البريد العشوائي؟” طريق. سيتم تجاهل بقية هذا العنوان تمامًا.

استخدام السلبية لإثارة الفضول

تعمل العناوين السلبية أيضًا بشكل جيد عند استخدامها لجذب فضول القارئ. بالتأكيد، نحن جميعًا نحب قصص الانتصار والنجاح، ولكن لا شعوريًا، ننجذب أيضًا إلى أنواع عناوين الصحف الشعبية التي تكشف عن الجانب الأكثر غموضًا وسرية في الحياة. مع ما قيل، يمكنك أيضًا استخدام السلبية لإثارة الرغبة في قراءة المزيد، مثل:

الشيء الرئيسي الذي يجب أن تتذكره عند استخدام السلبية في العناوين الرئيسية هو أن أفضل عنوان رئيسي في العالم لن يحفز القارئ على فعل أي شيء إذا كان باقي النص لطيفًا أو مملًا أو غير أصلي. اجعل من مهمتك التركيز على إطلاق العنان لعنوان رئيسي قوي يتم تعزيزه بعد ذلك بفوائد كبيرة تظهر نتائج عدم اتخاذ أي إجراء.

الان حان دورك…

هل استخدمت عناوين سلبية في نسختك؟ ماذا كانت نتائجك؟ هل سبق لك أن قرأت عنوانًا مثيرًا بشكل خاص دفعك إلى معرفة المزيد؟ أخبرني عنها في التعليقات أدناه!