Rewrite this title: هل خبرة المؤلف مهمة لخوارزمية Google؟

ستساعدك المقالة التالية: هل خبرة المؤلف مهمة لخوارزمية Google؟

أجاب جون مولر من Google عما إذا كانت خبرة مؤلف المحتوى مهمة لخوارزمية Google لأن ذلك يلعب دورًا مهمًا في إرشادات تصنيف الجودة. أجاب جون بأنه يفترض أن هناك بعض العمل غير المباشر الذي تم إنجازه بشأن خبرة المؤلف، لكنه أشار إلى أنها كانت “منطقة غامضة”.

EAT وخوارزمية جوجل

لقد ثبت بالفعل أن إرشادات تصنيفات الجودة من Google هي إرشادات لتوحيد كيفية تقييم جهات التقييم الخارجية لنتائج البحث التي يتم اختبارها بواسطة Google.

الغرض من إرشادات مقيمي الجودة هو تحقيق قدر معين من الموضوعية في الحكم على نتائج البحث التي يتم تقييمها من حيث فائدتها.

جون مولر يناقش خبرة المؤلف

لذا، بدلاً من مطالبة المُقيّمين باستخدام حكمهم الخاص، توفر Google لهم إرشادات لاستخدامها من أجل توحيد حكمهم.

أوصت جوجل باستخدام الإرشادات كوسيلة للناشرين ومُحسني محركات البحث للحكم بشكل موضوعي على مواقع الويب، وهو ما اعتبره البعض يعني أن العوامل الموضحة في الوثيقة موجودة في الخوارزمية.

ونتيجة لذلك، يظل السؤال قائمًا ما إذا كانت بعض هذه العوامل التي تم التأكيد عليها على أنها مهمة في إرشادات تصنيف الجودة مهمة أيضًا في خوارزمية Google.

يعد EAT، الذي يعني الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة، أحد العوامل التي يهتم بها مجتمع تحسين محركات البحث (SEO).

خبرة المؤلف وخوارزمية جوجل

يتعلق هذا السؤال المحدد بخبرة مؤلف المحتوى.

سأل السائل السؤال:

“لدي بعض الأسئلة حول EAT.

في المبادئ التوجيهية لمقيمي الجودة، تعتبر خبرة المؤلف مهمة.

فهل تعتقد أنه مهم للخوارزمية الحقيقية؟

وطلب جون مولر توضيحا لما يعنيه.

وأوضح السائل:

“أعني أن تناول الطعام مذكور للتو في إرشادات تصنيف الجودة.

لكنني أريد أن أعرف ما إذا كانت الخوارزميات الحقيقية تهتم أيضًا بعوامل EAT مثل خبرة المؤلف.

النهج غير المباشر لخبرة المؤلف

لم يؤكد جون مولر أن هناك تركيزًا مباشرًا على خبرة المؤلف في الخوارزمية. واكتفى بالقول إنه افترض وجود عمل غير مباشر لتحديد الخبرة.

أجاب جون مولر:

“أفترض أن هناك نوعاً من العمل غير المباشر الذي يتم القيام به لمحاولة القيام بأشياء مماثلة، نعم.

أعني أننا وضعنا هذا في الإرشادات حتى نتمكن من توجيه مختبري الجودة للتحقق مرة أخرى من هذه الأشياء، وإذا اعتقدنا أن هذا شيء مهم، فسأفترض أن الأشخاص في … جانب جودة البحث يعملون أيضًا على محاولة الفهم وذلك بطريقة أكثر خوارزمية.

EAT ليس نتيجة خوارزمية

حذر جون بعد ذلك من التفكير في تناول الطعام كعامل تصنيف أو مقياس.

وتابع مولر:

“لكنني لا أرى أن هناك مثل درجة EAT وعليك الحصول على “5” أو شيء من هذا القبيل عليها.”

الخبرة في المحتوى

عاد مولر بعد ذلك إلى موضوع خبرة المؤلف وقال إن الأمر أشبه بمحاولة فهم كيفية تناسب المحتوى مع بقية الويب.

إن فهم كيفية تناسب شيء ما مع سياق بقية الويب هو أمر ذكره مولر كثيرًا مؤخرًا.

وأوضح مولر:

“إن الأمر أشبه بمحاولة فهم سياق المحتوى الموجود على الويب.

وهذه منطقة غامضة جدًا.

الخبرة في المحتوى

من المثير للاهتمام كيف بدأ مولر إجابته بالحديث عن اكتشاف خبرة المؤلف بشكل غير مباشر ثم انتهى بالحديث عن فكرة الخبرة المتعلقة بالمحتوى نفسه من خلال الإشارة إلى فهم سياق المحتوى على الويب.

ما مدى أهمية خبرة المؤلف؟

ربما ينبغي لنا أن نتساءل، ما الذي يحدد الخبرة، أو أوراق اعتماد المؤلف، أو ما المحتوى الذي ينشرونه؟

على سبيل المثال، دعونا نفكر في حالة افتراضية لموقع ويب مليء بمعلومات طبية خاطئة ينشرها أحد الأطباء.

ما مدى أهمية خبرة الطبيب مقارنة بخبرة وموثوقية وموثوقية المحتوى نفسه؟

من الناحية النظرية، يجب أن يكون المؤلف الخبير قادرًا على كتابة محتوى خبير.

ولكن هل إثبات الخبرة يكون في أوراق اعتماد المؤلف أم أنه نوعية المحتوى نفسه؟

وكما قال جون مولر.

الاقتباس

هل خبرة المؤلف مهمة لخوارزمية Google؟

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