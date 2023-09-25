Rewrite this title: هل سيؤثر استخدام شريط تمرير الأخبار على تحسين موقعي؟ اسأل كبار المسئولين الاقتصاديين

ستساعدك المقالة التالية: هل سيؤثر استخدام شريط تمرير الأخبار على تحسين موقعي؟ اسأل كبار المسئولين الاقتصاديين

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” لهذا الأسبوع من مدينة هرفوجي في أوسييك، كرواتيا، والذي يسأل:

“مرحبًا، نريد إضافة اثنين من أشرطة التمرير في الصفحة الرئيسية لموقعنا للحصول على الأخبار اليومية وتحديث أشرطة التمرير كل يوم.

هل هذا أمر سيء بالنسبة إلى SEO لموقعنا؟

هل هناك أي شيء نحتاج إلى معرفته أو القيام به لتحسين محركات البحث؟ شكرا لمساعدتك.”

أوه، منزلقات الصفحة الرئيسية.

في مرحلة ما من حياتهم المهنية، يتعلم كل خبير في تحسين محركات البحث (SEO) أن يندب هذه الأمور – وعادةً ما يكون ذلك دائمًا لأسباب مختلفة.

لنبدأ بالإجابة الحرفية للسؤال قبل أن نتعمق أكثر في أشرطة التمرير.

لا يوجد شيء ضار بطبيعته لتحسين محركات البحث فيما يتعلق باستخدام شريط تمرير الأخبار على الصفحة الرئيسية.

إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فيمكنهم مساعدة SEO الخاص بك.

ومع ذلك، إذا ارتكبت خطأ، فإنها يمكن أن تسبب صداعًا كبيرًا.

دعونا نتعمق.

اعتبارات شريط تمرير الأخبار لتحسين محركات البحث

يعتمد ما إذا كان شريط التمرير سيساعد أو يضر تحسين محركات البحث لديك أم لا على كيفية ترميزه.

نصائح الترميز للمتزلجون

إذا كنت تستخدم عنصر واجهة مستخدم من نوع ajax لتحميل محتوى الرأس بنقرة أو نوع من التأخير أو التمرير أو إجراء مستخدم آخر، فقد لا يكون مرئيًا لمحرك البحث.

لا تتخذ محركات البحث “إجراءات” مثل النقر أو التمرير، لذلك لن يروا أي محتوى يعتمد عليها.

إذا قام المطور الخاص بك بترميز كل محتوى الرأس في نموذج كائن المستند (DOM)، فلن يمثل ذلك مشكلة لمحركات البحث.

سوف يرون كل محتوى كل شريحة مرة واحدة ويقومون بفهرستها بالشكل الذي يرونه مناسبًا.

هناك العديد من الطرق لترميزها بهذه الطريقة والعديد من المكونات الإضافية التي تقوم بذلك تلقائيًا.

هناك بعض الأشياء الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بشرائح التمرير.

استخدام العناوين في المتزلجون

أحد الأشياء التي تضايقني هو استخدام العناوين فيها.

في كثير من الأحيان، يقوم المطورون أو المكونات الإضافية لشريط التمرير بترميزها بحيث تكسر بنية العنوان لبقية الصفحة، مما يتسبب أحيانًا في حدوث مشكلات في عمليات تدقيق إمكانية الوصول.

في واقع الأمر، هناك العديد من مشكلات إمكانية الوصول المتعلقة بالعناوين والتي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار خارج نطاق هذه المقالة.

سهولة استخدام المنزلق

مشكلتي الكبرى مع أشرطة التمرير هي أن معظم الأشخاص لا يستخدمونها.

لقد أجرينا عددًا لا يحصى من دراسات الخرائط الحرارية ودراسات النقر على مواقع العملاء طوال مسيرتي المهنية.

تظهر دائمًا فكرة واحدة: يتفاعل الأشخاص بشكل كبير جدًا مع أي شريحة افتراضية في شريط التمرير، لكن لا أحد تقريبًا ينقر لتقديم الشرائح أو يتفاعل مع المحتوى خارج الشريحة الأولى.

تمثل أشرطة التمرير حلاً وسطًا سياسيًا رائعًا – فهي تسمح للجميع بوضع معلوماتهم المهمة في نفس المكان – ولكن في الواقع، لا يتفاعل معظم المستخدمين معها.

الآن، لم أقم مطلقًا بإجراء هذه الدراسة لموقع إخباري، فقط المواقع ذات العلامات التجارية. لذا يرجى إجراء الدراسة الخاصة بك.

أتصور أن موقع الأخبار سيحصل على نتائج مختلفة.

أما فيما يتعلق بما إذا كان يجب عليك القلق بشأن تحسين محركات البحث، فإن أفضل نصيحتي هي فقط إدراج مطلب يتضمن كل محتوى شريط التمرير يجب سيتم تحميله في DOM مع الصفحة، وليس تحميله ديناميكيًا بناءً على إجراء المستخدم – وستكون جاهزًا للبدء!

حظ سعيد.

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