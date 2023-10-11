Rewrite this title: هل سيتسبب نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك في حدوث مشكلات في البحث المدفوع؟

ستساعدك المقالة التالية: هل سيتسبب نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك في حدوث مشكلات في البحث المدفوع؟

بالنسبة للعديد من المسوقين المشاركين في تحسين محركات البحث، قد يكون الاختصار CMS المكون من ثلاثة أحرف في بعض الأحيان أشبه بكلمة مكونة من أربعة أحرف. اعتمادًا على نظام إدارة المحتوى والتنفيذ، هناك بعض المشكلات الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك. من المحتوى المكرر إلى عمليات إعادة التوجيه غير الودية إلى الافتقار إلى تحسين المحتوى، يمكن أن تطول القائمة كثيرًا. المفارقة هي أن حزم CMS من المفترض أن تجعل حياتك أسهل (وهذا ما يفعله الكثيرون)، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تؤثر سلبًا على مبادرات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك (وهذا تقليل). هناك أنواع عديدة من أنظمة إدارة المحتوى في السوق. بعضها مصمم خصيصًا لصناعات محددة، والبعض الآخر لإدارة متاجر التجارة الإلكترونية، ومن ثم لديك اللاعبين الرئيسيين الذين يمكنهم تشغيل مواقع ويب قوية وذات حجم كبير. تكون بعض الحزم أكثر مرونة في العمل بها، في حين أن بعضها الآخر له حدود.

لقد ذكرت تحسين محركات البحث عدة مرات بالفعل، ولكن ربما لاحظت أن عنوان رسالتي يركز على ذلك سيم وليس فقط تحسين محركات البحث. هذا لأنني واجهت المزيد والمزيد من الأمور المتعلقة بنظام إدارة المحتوى (CMS). مشاكل SEM مما أود أن. يمكن تجنب بعض المشكلات إذا تمت معالجتها مقدمًا، بينما يصعب معالجة مشكلات أخرى. هدفي هو تزويدك بالمعلومات التي يمكن أن تساعدك في تجنب بعض المشكلات التي رأيتها عند تشغيل حملات التسويق عبر محرك البحث (SEM) أثناء استخدام نظام إدارة المحتوى (CMS) لتشغيل موقع ويب. وكما يعلم الكثير منكم، فإن الجحيم ليس له غضب مثل التسويق عبر محركات البحث (SEM) الذي لا يمكنه تتبع حملاته بشكل صحيح. 🙂 بالمناسبة، أنا لا أقول بأي حال من الأحوال أن حزم CMS بشكل عام تمثل مشكلة لأقسام التسويق. أريد ببساطة أن أشرح مواقف محددة يمكن أن تكون فيها أنظمة إدارة المحتوى بمثابة شوكة في جانب التسويق عبر محركات البحث لديك.

ولكن أليس SEM مستقيمًا للأمام؟

في بعض الأحيان يتم الاستعانة بي لمساعدة الشركات والعملاء في فحص واختيار حزم نظام إدارة المحتوى (CMS) المناسبة. بغض النظر عن حجم العميل، كان معظم التركيز على التأثير المحتمل لتحسين محركات البحث. أعتقد أن العديد من الأشخاص يعتبرون البحث المدفوع أمرًا سهل التنفيذ نسبيًا. على سبيل المثال، اختر كلماتك الرئيسية، وقم بإنشاء الحملات، وقم بتوجيهها إلى موقعك، وستكون جاهزًا للبدء. هذا ليس هو الحال بالضرورة. من المؤكد أن الآثار المترتبة على تحسين محركات البحث (SEO) لاختيار الحزمة الخاطئة لموقفك المحدد قد تكون كارثية، ولكن عندما يتم الحكم على العديد من حملات SEM بشكل كبير على أساس عائد الاستثمار، يجب أن تكون قادرًا على منح نفسك أفضل فرصة للنجاح (وهذا يعني السيطرة). هذا هو المكان الذي يمكن أن تسبب فيه بعض حزم CMS ألمًا في الرقبة.

لقد قمت بتضمين أربع فئات من المشكلات التي قد تواجهها عند تنفيذ حملات التسويق عبر محرك البحث (SEM) أثناء استخدام نظام إدارة المحتوى (CMS). لقد قمت أيضًا بتضمين بعض التوصيات والحلول لاحقًا في هذا المنشور.

تخصيص المحتوى والصفحات المقصودة SEM

تلبية توقعات الزوار في SEM أمر بالغ الأهمية لزيادة التحويل. نظرًا لأنك تنفق x دولارًا لكل نقرة لجذب العملاء المحتملين إلى موقعك، فأنت بالتأكيد تريد تحقيق أقصى استفادة منه. لذا، باعتبارك مسوق بحث ذكي، عليك أن تقرر إنشاء صفحات مقصودة للحملة مصممة خصيصًا لكل شريحة من الزوار. خطوة ذكية، ولكن هل سيتعاون نظام إدارة المحتوى لديك؟ على سبيل المثال، ربما تريد تحديد مقدار التنقل في الصفحات المقصودة الخاصة بالتسويق عبر محرك البحث (SEM) لضمان التركيز على المنتج أو الخدمة المقدمة. لقد واجهت ظروفًا لم يتمكن فيها العملاء من إزالة أجزاء من التنقل (أو التنقل بأكمله إذا كان هذا هو ما يريدون القيام به). من المحتمل أن يحد نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك مما يمكنك تقديمه، مما قد يكون له تأثير كبير على تجربة المستخدم (وعائد الاستثمار). اعتمادًا على حزمة نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاصة بك وتنفيذك، قد يتمكن البعض من إعطائك ما تحتاجه، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى تطوير إضافي. قد لا تتمكن حزم CMS الأصغر الأخرى من الانحناء على الإطلاق.

مثال على تخصيص الصفحة المقصودة للحملة:

قد ترغب أيضًا في تخصيص مناطق المحتوى على الصفحة المقصودة. تستخدم حزم CMS قوالب لعرض تخطيط فئات معينة من الصفحات. إذا لم يكن لديك قوالب محددة تم إنشاؤها لصفحاتك المقصودة التسويقية، فقد تكون محدودًا للغاية بما يمكنك تخصيصه. على سبيل المثال، قد يتم إنشاء جميع صفحات تفاصيل منتجك من قالب واحد. اعتمادًا على مدى تفصيلك أثناء إعداد نظام إدارة المحتوى (CMS)، قد لا تتمكن من إضافة عناصر جديدة بهذه السهولة. أو قد تضطر إلى تقليل متطلباتك وتنفيذ بعض هذه العناصر فقط.

تتبع التحويل

لقد قطعت حزم تحليلات الويب شوطا طويلا على مدى السنوات القليلة الماضية. تمكنك معظم الحزم من تتبع كل من التحويلات الكلية (المبيعات، والتسجيلات، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى التحويلات الصغيرة (تنزيل مستند، ومشاهدة مقطع فيديو، والنقر على عنوان بريد إلكتروني، وما إلى ذلك). ومع ذلك، فإن بعض حزم نظام إدارة المحتوى (CMS) ليست جاهزة لتتبع تتبع التحويلات بالطريقة التي تريدها. الجزء الجميل من نظام إدارة المحتوى هو أنه يمكن أن يسهل تحديث وإدارة المحتوى على موقعك. الجانب السلبي هو أنه قد يحد من مستوى الوظائف التي تريد تنفيذها لتتبع سلوك الزائر.

عادةً ما تتعامل المشكلات التي واجهتها مع التحويلات الجزئية مقابل التحويلات الكلية. على سبيل المثال، طالما أن التحويلات الكلية يتم تشغيلها بطريقة قياسية (مثل إرسال نموذج)، فمن المحتمل ألا تواجه مشكلات في تتبعها في نظام إدارة المحتوى لديك. ومع ذلك، قد يكون تتبع التحويلات الصغيرة في نظام إدارة المحتوى لديك مشكلة. لقد قدمت مثالا سريعا أدناه.

لنفترض أنك اخترت وضع علامة على رابط التنزيل كمشاهدة صفحة لتتبعه كتحويل في Google Analytics. وهذه طريقة سريعة لمعرفة عدد الزائرين من حملة التسويق عبر محرك البحث (SEM) التي وصلت إلى هذا الهدف. لكنك اكتشفت أن نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك لا يسمح بوضع علامات على الروابط (لعدة أسباب). قد يبدو هذا سخيفًا، لكنني واجهت هذه المشكلة عدة مرات. على سبيل المثال، قد لا يُسمح لك بإضافة JavaScript إلى الروابط الموجودة في قالب CMS. مثال آخر سيكون إذا قررت ذلك استخدم تتبع الأحداث لتحليل ملفات فيديو الفلاش الخاصة بك. ربما تريد معرفة عدد زوار الحملة الذين يشاهدون كل فيديو، وما إذا كانوا قد وصلوا إلى نقاط معينة في الفيديو، وما إذا قاموا بالنقر فوق عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في مشغل الفيديو. هذا رائع، ولكن ماذا لو اكتشفت أنه لا يمكنك تضمين التعليمات البرمجية أو الملفات اللازمة لتنفيذ ذلك بشكل صحيح؟ قد يكون الحل الخاص بك هو تطوير آلية تتبع لنظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك، ولكن هذا يكلف أموالاً ويمكن أن يستغرق وقتًا.

عناوين URL المقصودة

إن مشكلات عناوين URL المتعلقة بنظام إدارة المحتوى (CMS) التي رأيتها تشبه إلى حد كبير المشاكل الصغيرة مقابل المشكلات الرئيسية. لكن هذه الكائنات الصغيرة لا تزال قادرة على التسبب في مشاكل كبيرة. في بعض حزم CMS، ترتبط عناوين URL بحقول اسم المنتج أو SKU. لذلك، إذا تغير اسم المنتج أو SKU، يتغير عنوان URL أيضًا. أنا متأكد من أن العديد من مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الذين قرأوا هذا المنشور قد أطلقوا الأدرينالين في عروقهم لأنهم يدركون حجم المشكلة التي يمكن أن تسببها هذه المشكلة تحسين محركات البحث. ولكن قد يكون هذا أيضًا مشكلة كبيرة بنفس القدر بالنسبة إلى SEM. إذا تغير أحد عناوين URL المقصودة ولكن لم يخبرك أحد، فسوف تقوم بتوجيه حركة المرور إلى 404. هذا صحيح، ستظل تنفق المال، ولكن مع عدم وجود أي فرصة على الإطلاق لتحويل الزوار. وذلك حتى تدرك أنت (أو Google) ما يحدث، والذي قد يستغرق ساعات أو أيامًا، اعتمادًا على حجم الحساب. فكر في الأمر، من الممكن أن يكون لديك المئات من المجموعات الإعلانية قيد التشغيل في حساب أكبر. إذا تغير حتى خمسة من عناوين URL المقصودة، فمن المحتمل أن تخسر آلاف الدولارات يوميًا (اعتمادًا على حجم ميزانيتك).

لقد رأيت أيضًا بعض مشكلات التتبع الغريبة المتعلقة بعناوين URL في حزم معينة لنظام إدارة المحتوى (CMS). على سبيل المثال، أحيانًا لا يتم تتبع عناوين URL المقصودة التي تعمل بشكل لا تشوبه شائبة عند النقر فوق إعلاناتك بشكل صحيح في حزمة التحليلات الخاصة بك. لم أر هذه المشكلة بقدر ما ذكرها الآخرون في هذا المنشور، ولكن لا يزال من الممكن أن تكون مشكلة. التأثير الأكثر خطورة هو أنه لا يمكنك تتبع أداء الحملة بشكل فعال إذا لم يتم التقاط عنوان URL المقصود بواسطة حل التحليلات الخاص بك. كانت المشكلات التي واجهتها نتيجة لكيفية تنفيذ نظام إدارة المحتوى (CMS) لإعادة كتابة عنوان URL. على سبيل المثال، قد يحتوي عنوان URL الأصلي على معلمات سلسلة استعلام، ومعرفات المنتج، وما إلى ذلك، ويقوم نظام إدارة المحتوى بإعادة كتابة عنوان URL ليكون وصفيًا. سأضع ذلك في الاعتبار أثناء اختبار حملاتك. لا يعني مجرد عمل الرابط وعرض الصفحة أنه يتم تتبعه بشكل صحيح. تحقق مرة أخرى من تقاريرك للتأكد من أنه يتم تتبع جميع حملاتك ومجموعاتك الإعلانية.

تحسين الصفحة المقصودة

لقد ذكرت سابقًا أن الصفحات المقصودة عبر محرك البحث SEM كانت ذات أهمية بالغة. بمجرد تحديد الصفحات المقصودة لحملتك، يمكنك اختيار استخدام اختبار تقسيم A/B أو اختبار المتغيرات المتعددة لزيادة التحويل. لسوء الحظ، قد تواجه بعض المشكلات أثناء تنفيذ الاختبار باستخدام نظام إدارة المحتوى لديك. لتنفيذ الاختبار، ستحتاج إلى إضافة تعليمات برمجية إلى صفحاتك المقصودة وصفحات التحويل في الاختبار. قد تحتاج أيضًا إلى وضع علامة على “أقسام” صفحتك إذا كنت تريد اختبار إصدارات متعددة من كل عنصر وتأثيرها على التحويل. لفهم ما الذي ينجح وما الذي لا ينجح، قد تحتاج أيضًا إلى وضع علامة على التحويلات الصغيرة كمقاييس نجاحك (كما ذكرنا سابقًا في رسالتي). لسوء الحظ، إذا لم تكن لديك القدرة على إضافة التعليمات البرمجية اللازمة أو وضع علامة على إجراءات معينة كتحويل، فقد تواجه صعوبة في تحسين صفحاتك المقصودة بشكل فعال. من المهم التحدث مع بائع نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك للتأكد من إمكانية تحقيق ذلك قبل إطلاق حملاتك.

هل سيمكّنك نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك من إضافة رمز للاختبار؟

التوصيات والحلول

لقد قدمت بعض التوصيات أدناه التي يمكن أن تساعدك أثناء اختيار حزمة نظام إدارة المحتوى (CMS) المناسبة لموقعك، بالإضافة إلى كيفية إدارة مواقف معينة إذا كان لديك نظام إدارة محتوى (CMS) مطبق بالفعل.

البائعين والحزم البيطرية CMS

التوصية الأولى والأكثر وضوحًا هي إجراء فحص شامل لبائعي وحزم CMS المحتملين. اسأل البائعين عن كل من SEO وSEM، وكيف تصمد حزمهم في ظل الظروف المذكورة في هذا المنشور. اطلب رؤية أمثلة على نظام إدارة المحتوى أثناء العمل فيما يتعلق بالصفحات المقصودة لـ SEM، والاختبار متعدد المتغيرات، والتحليلات والتتبع، وما إلى ذلك. اعرض بعضًا من أحدث التطورات في تحسين محركات البحث والتسويق عبر محرك البحث (SEM) لمعرفة ما إذا كانت الحزمة تدعمها (أو إذا كانت لديها خطط لدعمها) لهم في الإصدارات المستقبلية). اطلب أيضًا التحدث مع عدد قليل من العملاء الذين يستخدمون نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بهم مع البحث المدفوع.

إذا لزم الأمر، خذها خارج نظام إدارة المحتوى (CMS).

إذا كنت تستخدم نظام إدارة المحتوى بالفعل ولا يمكنك تنفيذ الصفحات المقصودة أو تتبع جهود التسويق عبر محركات البحث (SEM) بشكل فعال، فقد ترغب في إنشاء صفحات ثابتة يمكن أن تكون موجودة خارج نظام إدارة المحتوى الخاص بك. بعد ذلك، يمكنك الحصول على مزيد من المرونة في تطوير الصفحات المقصودة المخصصة، وتتبع ما تحتاجه، وإضافة التعليمات البرمجية حيث تحتاج إلى ذلك، وما إلى ذلك. نعم، هذا يتعارض مع غرض نظام إدارة المحتوى، ولكنك ستفعل ذلك فقط لحملات التسويق عبر محرك البحث (SEM). لقد كان لدي العديد من العملاء يسيرون في هذا الطريق بنجاح.

الاختراقات مطلوبة في بعض الأحيان…

إذا كنت مرتبطًا بالفعل بنظام إدارة المحتوى (CMS) ولا يمكنك القيام بما تحتاجه من حيث التسويق عبر محركات البحث (ولا يمكنك إنشاء صفحات خارج نظام إدارة المحتوى)، فقد تضطر إلى استخدام بعض الاختراقات للحصول على ما تريد. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، الاختراق هو مجرد وسيلة لجعل النظام يفعل شيئًا لم يكن من المفترض أن يفعله خارج الصندوق. على سبيل المثال، قد تتمكن من استخدام البحث في الموقع للحصول على المنتجات والمحتوى المناسب على صفحتك المقصودة. قد تتمكن من إخفاء التنقل عبر اختراق CSS أو استخدام عناوين URL المستندة إلى المنتج لأغراض التتبع. تعمل الاختراقات، لكنها عادةً ليست جميلة. سأستخدمهم كملاذ أخير.

الاختبار مهم للغاية

أنشئ نظامًا يمكن من خلاله اختبار الحملات بسهولة ودقة. على سبيل المثال، تأكد من أن حل التحليلات الخاص بك يتتبع الحملات بدقة. تأكد من أن عناوين URL المقصودة تعمل بشكل صحيح. من خلال تحليل المقاييس الرئيسية في تقاريرك، يمكنك التقاط علامات تشير إلى أن المشاكل تلوح في الأفق. على سبيل المثال، إذا أظهر لك AdWords أن مجموعة إعلانية معينة حصلت على 450 نقرة بالأمس، لكن حزمة التحليلات الخاصة بك تعرض جزءًا من ذلك (أو لا تظهر أي نقرة على الإطلاق)، فمن المحتمل أن يكون لديك نظام إدارة المحتوى (CMS)/نظام إدارة محركات البحث (SEM) يسبب مشاكل.

ملخص والوجبات السريعة

آمل أن يكون هذا المنشور قد قدم بعض المشكلات المحتملة المتعلقة بنظام إدارة المحتوى (CMS) والتي قد تمنع نجاح حملاتك على شبكة البحث المدفوعة. في عالم مثالي، يمكنك معالجة هذه المخاوف قبل اختيار الحزمة. ومع ذلك، فالحقيقة هي أن العديد من الشركات قد نفذت بالفعل حزمة CMS وتحتاج إلى تحقيق أقصى استفادة منها. يمكن أن تكون أنظمة إدارة المحتوى قوية للغاية بالنسبة لشركتك، ولكن تأكد فقط من أن النظام الذي تختاره يمكنه تتبع حملاتك التسويقية عبر البحث المدفوع بشكل فعال.

وملاحظة سريعة لبائعي CMS. يمكنك منح نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك ميزة تنافسية جدية إذا كان متوافقًا مع SEM وSEO والتحليلات. لا تتردد في التواصل معي لتزويدي بمعلومات حول نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك إذا كنت تشعر أنه موجود بالفعل. أحب أن ألقي نظرة.