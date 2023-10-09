Rewrite this title: هل سيتم دمج Google TV مع Android؟

ستساعدك المقالة التالية: هل سيتم دمج Google TV مع Android؟

لم يحقق Google TV النجاح المذهل الذي توقعه البعض، بما في ذلك أولئك الموجودون في Google. وقد تنوعت الأسباب المذكورة لهذا الفشل، وشملت التوسع في الخدمات مثل Netflix وارتفاع أسعار الأجهزة. ومع ذلك، فإن أحد الأسباب التي يتفق عليها معظم الخبراء هو البناء غير المتقن أحيانًا لبرنامج Google TV. عديد ذكرت المصادر الآن أن Google ربما تقوم بدمج مشروع Google TV مع نظام التشغيل Android OS 2.4 القادم (Ice Cream / Ice Cream Sandwich).

إذا تم تضمين Google TV في مشروع نظام التشغيل Android، فمن المؤكد أنه سيحظى بمزيد من اهتمام المجتمع وسيتلقى فريقًا متخصصًا أكثر قوة من المطورين. ومع ذلك، أي تفاصيل أو مزايا إضافية – مثل مدى سهولة إتاحة Google TV على smartphones وأجهزة Google اللوحية، أو كيف يمكن لأجهزة Google TV الوصول إلى تطبيق Android Market – غير معروف. بالإضافة إلى ذلك، فإن المصير الدقيق لأجهزة Google TV الحالية غير مؤكد. ومع ذلك، فإن إضافة Google TV إلى Android 2.4 يتماشى نسبيًا مع الميزات الأخرى المتوقعة، والتي تتضمن في المقام الأول إمكانات الوسائط الثقيلة مثل مشغل الموسيقى المتجدد.

ذكرت المصادر المجهولة أيضًا أن خط مشروع Honeycomb (Android OS 3.0، المصمم خصيصًا للأجهزة اللوحية) سيتم دمجه مرة أخرى في خط تطوير نظام التشغيل 2.x. إذا كان هذا دقيقًا، فهذا يعني على الأرجح أن Google واثقة من أن النظامين الأساسيين أصبحا متشابهين بدرجة كافية في الميزات والتنسيق بحيث يمكنهما استخدام نفس نظام التشغيل بشكل فعال.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل نظام التشغيل 2.4 رسميًا في Google I/O، والذي سيعقد يومي 11 و12 مايو. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تصدر جوجل إعلانات أخرى حول المشاريع الصيفية القادمة، والتي قد تشمل نظام التشغيل Chrome، وشبكة جوجل الاجتماعية المشهورة، وغيرها من المشاريع الكبرى.

[via Tom’s Guide, Phandroid, and Google TV Source]