Rewrite this title: هل سيضع جوجل بلس Facebook خارج العمل؟

ستساعدك المقالة التالية: هل سيضع جوجل بلس Facebook خارج العمل؟

مع ما يزيد عن 153 مليون مستخدم فريد شهريًا، صنفت أبحاث Nielsen Google على أنها الوجهة الأولى للإنترنت. Facebook، وهو موقع التواصل الاجتماعي الأكثر زيارة وثاني أكبر وجهة على الإنترنت، استقبل متوسط ​​عدد 137.6 مليون زائر شهريًا. إن الجمع بين المعركة لتكون الوجهة الأولى على الإنترنت أمر لا مفر منه Facebook الاكتتاب العام، والنمو المستمر لـ Google+ من المؤكد أن يؤدي إلى تكثيف Facebook/تنافس جوجل في عام 2012.

وقال محلل الصناعة روب إندرلي للصحفيين مؤخرا أن عام 2012 له أهمية حيوية Facebook’س نجاة:

“هذه معركة من أجل البقاء Facebook – ومدى ملاءمتها لجوجل. إن ما سيحدث في عام 2012 سوف يشكل الفارق بين ما إذا كان هناك Facebook بحلول نهاية العقد وما إذا كان بإمكان Google أن يصبح ذا أهمية حقيقية خارج نطاق البحث.

في حين أن معظم الأفراد يجادلون بذلك Facebook من المرجح أن تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في عام 2012 بدلاً من الاضطرار إلى “الكفاح من أجل البقاء”، فإن النمو المستمر لـ Google+ يمكن أن يؤدي بسهولة إلى Facebookالحصة السوقية بنهاية العام.

قام بول ألين، مؤسس موقع Ancestry.com والمؤلف التقني الموثوق به والذي كان يتابع Google+ عن كثب منذ بدايته، بتدوين أن 24.01% من جميع مستخدمي Google+ قاموا بالتسجيل في ديسمبر. وإذا استمر معدل الاشتراكات في شهر ديسمبر (أي ما يعادل 625 ألف مستخدم جديد يوميًا)، فسوف يصل عدد مستخدمي Google+ إلى 100 مليون مستخدم قبل نهاية شهر فبراير وما يقرب من 300 مليون مستخدم بحلول نهاية العام. ومع ذلك، يتوقع ألين أن تأثير الشبكة سيقود Google+ إلى “عام متميز” وأن الشبكة الاجتماعية الجديدة ستنهي العام بأكثر من 400 مليون مستخدم.

سواء وصل +Google إلى 400 مليون مستخدم في عام 2012 أم لا، فمن المؤكد أن الشبكة الاجتماعية الجديدة قد أثرت Facebook واستراتيجيتها طويلة المدى. من المؤكد أن أحداث العام المقبل ستؤثر على الإستراتيجية طويلة المدى ونجاح Google و+Google و Facebook.

[Sources Include: Computer World & Paul Allen; Image by Paul Allen]