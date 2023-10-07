Rewrite this title: هل سيكون Google موجودًا خلال عامين؟

ستساعدك المقالة التالية: هل سيكون Google موجودًا خلال عامين؟

بدأت مسيرتي المهنية في التسويق عبر البحث في عام 2003، عندما هطلت العلامة الوصفية للكلمة الرئيسية وكانت عمليات إرسال محرك البحث لا تزال تُحسب لشيء ما. في عام 2003، إذا سألني أحدهم ما إذا كان Google سيظهر في غضون عامين، كنت سأضحك. وبالمضي قدمًا إلى اليوم، يتم طرح نفس السؤال، وأتوقف وأفكر في الأمر. هل سيكون جوجل موجودًا خلال عامين؟ هل سيستمر الأشخاص في البحث عن المحتوى من خلال محرك يقوم بالفرز عبر الويب المفهرس؟

روجر ماكنامي يعطي مقنعة تيد الحديث اسمه ست طرق لحفظ الإنترنت. في هذا الحديث يحكي روجر النظرية القائلة بأن البحث في الفهرس آخذ في الانخفاض. وقال إنه نظرًا لأن الإنترنت مليء بالقمامة، فإن الباحثين يبحثون عن محتوى على مواقع الطرف الثالث. الصورة أدناه عبارة عن لقطة شاشة لاتجاه الأشخاص الذين يستخدمون بحث الفهرس مقارنة بأنواع المواقع الأخرى (ويكيبيديا، Twitter، إلخ). أوصي بشدة بتخصيص 20 دقيقة ومشاهدة الفيديو. ويظهر أنه حتى اليوم، فإن عدد الأشخاص الذين يبحثون من خلال محرك يقوم بفهرسة الويب يساوي حجم حجم البحث على مواقع الطرف الثالث (الأخرى).

يذكر روجر أنه بسبب تراجع مؤشر البحث، ستخسر Google إيراداتها، لكنها ستعوض الخسارة في مجالات أخرى. والتأثير المباشر لذلك هو أن جوجل تفقد مكانتها كـ “أكبر لاعب على الإنترنت”. وهذا شيء لن يتمكنوا من استعادة السيطرة عليه.

“هل يحدث هذا؟”، “ما هي الطرق الأخرى التي ستحاول بها Google كسب المال؟” سألت نفسي. بعد التفكير في الأمر توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذا يحدث الآن! تتوسع Google خارج بحث الفهرس وعرض الإعلانات للتعويض عن الخسارة الناتجة عن هذا الاتجاه. إنهم يفعلون ذلك لأنهم يخسرون حصتهم في السوق في عالم البحث.

التغييران الكبيران اللذان لفت انتباهي، وأود أن أعرف ما هو رأيك هنا، هما رسم قدره دولار واحد لكل مكالمة مقابل استخدام أرقام التتبع في ميزة AdWords الجديدة للدفع لكل مكالمة. والثاني هو انتقال Google إلى البيانات المشفرة في Google Analytics، نعم أعتقد أنهم سيبيعونها في نهاية المطاف.

يوضح روجر ماكنامي عدة نقاط قوية توضح التحول في كيفية بحث الأشخاص:

1) يشبه البحث عن الفهرس معالج النصوص، لقد كان في السابق أفضل شيء في العالم، والآن أصبح مجرد شيء آخر نقوم به

2) قدمت Google محتوى قياديًا وتسليعيًا في بداية اللعبة

3) اختار الناس محتوى غير سلعي بكميات هائلة

4) نظرًا لأن الأمور أصبحت متنقلة، يجد الأشخاص المحتوى الخاص بهم من خلال التطبيقات

هل جوجل في تراجع؟ هل يجد الأشخاص المحتوى بطرق أخرى؟ هل غيرت الحركات الاجتماعية والمتنقلة قواعد تحسين محركات البحث؟ نعم!

تعد التصنيفات الأعلى لمحركات البحث أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الأعمال الحديثة. ليس هناك شك في ذهني أن هذا سيظل صحيحا لسنوات قادمة. ومع ذلك، فأنا أزعم أنه يجب علينا كمسوقين تحديد الاتجاهات والتكيف معها. لقد غيرت الحركة الاجتماعية والمتنقلة الطريقة التي يجد بها الأشخاص المحتوى. في بعض الحالات، لا يبحث الأشخاص عن المحتوى الذي يريدونه، بل يعثر عليهم المحتوى. كيف يمكنك التحسين ضد هذا؟