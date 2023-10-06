Rewrite this title: هل شاهدت نظام التعليق الجديد على Google+؟

ستساعدك المقالة التالية: هل شاهدت نظام التعليق الجديد على Google+؟

اليوم هو يوم رائد لمدوني Google. إذا كنت تستخدم +G وتستخدم منصة التدوين من Google، Blogger، فسوف يعجبك هذا التحديث الجديد. اليوم أطلقوا سراحهم نظام التعليق الجديد على Google+.

لقد بدأت مؤخرًا في استخدام مدونة Blogger وعندما سمعت عن نظام التعليقات الجديد سارعت لتفعيله. اسمح لي أن أوضح لك كيف يبدو نظام التعليق ثم أخبرك بكيفية تفعيله بنفسك.

ما رأيكم بذلك؟

أنيق أليس كذلك؟ أعتقد أنه سيجعل إدارة التعليقات أسهل بكثير. أثناء قيامك بفحص بريدك الإلكتروني، ستحصل على تحديثات +G وتحديثات التعليقات. كل ذلك في مكان واحد. أنا أحبه!

الشيء الأخير الذي يجعل هذا التحديث الجديد مذهلاً هو قدرة الأشخاص على اختيار ما إذا كانوا يريدون أن تكون تعليقاتهم عامة أم خاصة أم لا. 🙂

كيف يتم تفعيل التعليقات الجديدة؟

تحتاج أولاً إلى ربط مدونتك بـ G+ وإعلام Google بأنك مساهم في المدونة. ثانيا، تحتاج إلى تحديد الإعدادات. بمجرد دخولك إلى صفحة الإعدادات، سترى علامة التبويب Google+ على الشريط الجانبي الأيسر.

انقر فوق ذلك. هذه الصورة يجب أن تساعدك 🙂

اسمحوا لي أن أعرف إذا كان لديك أي صعوبة في إعداده. أتساءل عما إذا كانوا سيضيفون هذه الميزة إلى الإنترنت بالكامل. سيكون ذلك لطيفًا، أليس كذلك؟