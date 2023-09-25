Rewrite this title: هل عدد الكلمات مهم حقًا لمحتوى SEO؟

ستساعدك المقالة التالية: هل عدد الكلمات مهم حقًا لمحتوى SEO؟

في عالم تحسين محركات البحث (SEO)، تتغير الاستراتيجيات العليا لكتابة الإعلانات باستمرار بينما نتكيف مع تحديثات خوارزمية Google.

ربما تكون قد صادفت خبراء التسويق الرقمي الذين يقدمون إرشادات حول كيفية تحسين مكانك في تصنيفات البحث من خلال اتباع توصياتهم بشأن نطاق عدد الكلمات.

كانت هناك العديد من المناقشات حول ما إذا كان عدد الكلمات مهمًا في تحسين محركات البحث، وحان الوقت للوصول إلى الجزء السفلي من الأمر.

هل عدد الكلمات هو عامل الترتيب؟

أكد جون مولر من Google أن عدد الكلمات ليس عامل تصنيف لخوارزمية البحث.

وعلى وجه التحديد، يذكر أن “مجرد إضافة نص بشكل أعمى إلى الصفحة لا يجعلها أفضل”.

فبدلاً من النظر إلى عدد الكلمات في الصفحة، تبحث خوارزميات Google عن المحتوى ذي الصلة والأصلي وعالي الجودة.

لماذا يميل المحتوى الطويل إلى مرتبة أعلى؟

على الرغم من تأكيد جوجل أن عدد الكلمات لا يؤثر بشكل مباشر على الترتيب، لا يزال بإمكانك العثور على الكثير من المقالات وأدوات الكلمات الرئيسية التي تقترح عددًا أطول من الكلمات.

فلماذا تحب الأدوات زبادي و كليرسكوب تقديم عدد الكلمات الموصى به إذا كانت الأرقام الموجودة في الصفحة لا تؤثر بشكل مباشر على الترتيب؟

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى زيادة عدد الكلمات التي قد تؤدي إلى تحسين تصنيفك بشكل غير مباشر.

تعتمد بعض هذه الأدوات في توصيات عدد الكلمات على التحليل التنافسي.

إن كتابة محتوى أطول يجعل من السهل على خوارزمية Google معرفة موضوع صفحتك.

كما تضعك المقالات الشاملة المكتوبة جيدًا كسلطة في الموضوع وتمكنك من التصنيف حسب متغيرات الكلمات الرئيسية الطويلة.

كيفية تحديد عدد الكلمات المناسب للمحتوى الخاص بك

لا توجد قاعدة أساسية يجب اتباعها فيما يتعلق بالحد الأقصى للكلمات في تحسين محركات البحث.

بدلاً من ذلك، يمكنك إلقاء نظرة على البحث عن الكلمات الرئيسية والمنافسة والأداء السابق لتحديد أفضل نطاق لعدد الكلمات في المحتوى الخاص بك.

ابدأ بإستراتيجية الكلمات الرئيسية الخاصة بك

يمكنك إنشاء جزء جديد من المحتوى مع وضع كلمة رئيسية مستهدفة واحدة في الاعتبار.

لكن أ دراسة بواسطة Ahrefs من المرجح أن يتم تصنيف المحتوى الأطول الذي تم العثور عليه في المراكز العشرة الأولى لكلمات رئيسية متعددة.

من خلال زيادة طول مقالتك، يمكنك تغطية موضوعك الأساسي من زوايا مختلفة، مما يعني أنه يمكنك الترتيب لمزيد من الكلمات الرئيسية.

على وجه الخصوص، تتمتع المقالات الأطول بفرصة أكبر للتصنيف حسب الأشكال الطويلة من كلمتك الرئيسية الأساسية، مع منافسة أقل ومعدلات تحويل أعلى.

على سبيل المثال، قد تتضمن المتغيرات الطويلة لـ “Microsoft Word” “Microsoft Word for Mac” و”قالب السيرة الذاتية لـ Microsoft Word”.

لذا، إذا حددت كلمات رئيسية طويلة المدى تريد استهدافها، ففكر في زيادة عدد الكلمات لمعالجة تلك الاستعلامات الأكثر تحديدًا.

تحقق من المنافسة

يمكنك أيضًا استخدام عدد الكلمات كمقياس مرجعي عند مقارنة المحتوى الخاص بك بالمنافسة.

توفر العديد من أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية وتحسين المحتوى عدد كلمات المقالات ذات الأداء الأفضل لأي كلمة رئيسية معينة.

إذا كنت لا تعرف المدة التي يجب أن تستغرقها المقالة، فإن النظر إلى عدد الكلمات للمقالات ذات الأداء الأفضل حاليًا يعد مكانًا جيدًا للبدء.

انتبه إلى نية البحث

بالإضافة إلى النظر إلى ما يفعله المنافسون، يجب عليك دائمًا الانتباه إلى غرض البحث المرتبط بكلمتك الرئيسية المستهدفة.

ستساعد النية في تحديد ما يجعل المحتوى مفيدًا وذا صلة بالمستخدم.

بمعنى آخر، فكر في ما يريده جمهورك المستهدف عندما يكتبون كلمة رئيسية في شريط البحث.

إذا كانوا يريدون معلومات شاملة، فقد تهدف إلى تلبية عدد الكلمات لدى منافسيك أو تجاوزه.

وعلى العكس من ذلك، يمكنك اختيار إنشاء محتوى أقصر يصل إلى النقطة بشكل أسرع للكلمات الرئيسية التي يريد الجمهور الحصول على إجابات سريعة فيها.

فيما يتعلق بعدد الكلمات، يمكن أن يساعدك هدف البحث في تحديد ما إذا كنت تريد اتباع تقدم المنافسة أو تمييز المحتوى الخاص بك من خلال الطول.

قم بمراجعة أدائك

وأخيرًا، يمكنك إلقاء نظرة على أدائك السابق لاكتشاف طول المحتوى الذي يناسبك بشكل أفضل.

قم بمراجعة أداء تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك بانتظام ومعرفة ما إذا كانت هناك اتجاهات.

هل هناك نقطة جيدة لعدد الكلمات حيث تميل إلى الحصول على مرتبة أعلى؟

أو ربما لديك بعض المقالات الأقصر التي لا تحظى بتصنيف مرتفع كما تريد.

في هذه الحالة، حاول العودة إلى البحث عن الكلمات الرئيسية ومعرفة كيف يمكنك إطالة المحتوى بمعلومات أكثر فائدة وذات صلة.

العوامل الإضافية التي تؤثر على تصنيفك

يمكنك استخدام عدد الكلمات لتحسين البحث عن الكلمات الرئيسية واستراتيجيتك التنافسية، لكنه لن يكون العامل الحاسم النهائي لخوارزميات البحث.

إذا كنت ترغب في تحسين أداء تحسين محركات البحث لديك، فإليك بعض نصائح الكتابة الإضافية التي يجب مراعاتها:

هيكل المحتوى

ينظر Google إلى العناصر الهيكلية، مثل علامات العناوين، كوسيلة لفهم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل وإرسال المستخدمين المناسبين إلى صفحتك.

يؤدي تنسيق المحتوى الخاص بك ببنية واضحة ومنطقية للمحتوى الخاص بك أيضًا إلى تحسين إمكانية القراءة والفائدة للأشخاص الذين يبحثون على Google.

بدلاً من مجرد حشو علامات العناوين الخاصة بك بالكلمات الرئيسية، فكر في أفضل تجربة للقارئ.

استخدم العناوين لتقسيم أجزاء كبيرة من النص وتسهيل على أي شخص العثور على المعلومات التي يريدها.

جودة المعلومات

تظل جودة المعلومات من أهم العوامل المحددة لتصنيفات صفحات نتائج محرك البحث (SERP).

بمعنى آخر، إضافة مجموعة من الإضافات لزيادة إجمالي عدد الكلمات لن يساعدك.

وفق جوجل، فإن خوارزمية البحث تعطي الأولوية للمعلومات والصفحات الموثوقة التي “تُظهر الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة في موضوع معين”.

قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات والمطالبات باستخدام روابط لمصادر البيانات الخارجية ذات الصلة لتحسين جودة المحتوى الخاص بك.

يجب عليك أيضًا التأكد من أن المحتوى الخاص بك أصلي عن طريق إجراء فحوصات الانتحال وتجنب المحتوى المكرر في نطاقك.

الدعم البصري والصور

يمكن أن تساعدك الصور وغيرها من أشكال الدعم المرئي في إثبات مدى صلتها بكلمتك الرئيسية المستهدفة، وهو عامل أساسي آخر تستخدمه الخوارزمية.

على سبيل المثال، إذا كنت تستهدف الكلمة الرئيسية “هاري بوتر”، فسوف يبحث Google عنها إشارات الصلة مثل صور الشخصية أو مقاطع الفيديو المتعلقة بالكتب أو الأفلام.

يمكن أن تؤدي إضافة الوسائط إلى تحسين تجربة المستخدم عن طريق تقسيم كتل كبيرة من النص وتلبية احتياجات المتعلمين البصريين.

تتيح لك الصور الأصلية عالية الجودة أيضًا الترتيب في صور جوجل.

تحسين لكتل ​​المحتوى الخاص

تواصل Google جعل صفحات SERP الخاصة بها أكثر سهولة وقابلية للتصفح من خلال أنواع المحتوى الخاصة والمقتطفات المميزة.

تظهر كتل موارد المحتوى هذه في أعلى صفحات SERP وغالبًا ما تمنح المستخدمين إجابة سريعة على استفساراتهم.

يمكن أن يؤدي تحسين المحتوى الخاص بك للمقتطفات المميزة إلى رفع المحتوى الخاص بك إلى الموضع صفر، فوق كل النتائج الأخرى.

حول 70% من بين جميع المقتطفات المميزة هي أنواع الفقرات، والتي يمكن أن تكون مكانًا ممتازًا لبدء التجربة.

تهدف إلى الإجابة على سؤال الكلمة الرئيسية باستخدام 50-250 حرفًا.

الأفكار النهائية: لماذا يعد عدد الكلمات مهمًا لاستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO)؟

إن تحسين المحتوى لتحسين محركات البحث ليس أمرًا بسيطًا مثل تشغيل قائمة مرجعية من الكلمات الرئيسية وطول المقالة.

في النهاية، عليك أن تفهم جمهور كل كلمة رئيسية وأن تنشر المحتوى الذي يلبي احتياجاتهم على أفضل وجه.

لن يكون عدد الكلمات هو العامل الذي يدفع المحتوى الخاص بك إلى الأعلى، ولكنه يمكن أن يساعدك في تحديد ما هو “ملائم ومفيد” لكلمة رئيسية معينة.

استخدم نصائح الكتابة والأسئلة المذكورة أعلاه للعثور على نقطة البداية المثالية لعدد الكلمات، ولكن ضع في اعتبارك أن كل كلماتك يجب أن توفر قيمة لقرائك.

المزيد من الموارد: