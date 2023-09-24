Rewrite this title: هل عنوان IP هو أحد عوامل التصنيف في Google؟

ستساعدك المقالة التالية: هل عنوان IP هو أحد عوامل التصنيف في Google؟

هل يؤثر عنوان IP الخاص بخادم موقع الويب الخاص بك على تصنيفاتك في نتائج البحث؟ وفقًا لبعض المصادر عبر الإنترنت، فإن عنوان IP الخاص بك هو إشارة تصنيف تستخدمها Google.

ولكن هل يمكن لعنوان IP الخاص بك أن يساعد أو يضر بتصنيفك في البحث؟ تابع القراءة لمعرفة ما إذا كانت عناوين IP هي أحد عوامل التصنيف في Google.

المطالبة: عنوان IP كعامل تصنيف

تزعم المقالات الموجودة على الإنترنت من مواقع التسويق ذات السمعة الطيبة أن Google لديها أكثر من 200 عامل تصنيف “معروف”.

تتضمن هذه القوائم غالبًا عبارات حول عناوين IP التي تم وضع علامة عليها والتي تؤثر على التصنيفات أو الروابط ذات القيمة الأعلى لأنها من عناوين IP منفصلة من الفئة C.

لقطة شاشة من موقع HubSpot.com، يونيو 2022

ولحسن الحظ، أثارت هذه القوائم العديد من المحادثات مع موظفي Google حول صحة عناوين IP كعوامل تصنيف في خوارزمية Google.

الدليل ضد عنوان IP كعامل تصنيف

في 2010، سُئل مات كاتس، الرئيس السابق لفريق البريد العشوائي في Google، عما إذا كان تصنيف موقع الويب الخاص بالعميل سيتأثر بمواقع الويب غير المرغوب فيها الموجودة على نفس الخادم.

رده:

“في قائمة الأشياء التي أقلق بشأنها، لن يكون هذا بالقرب من القمة. لذلك أفهم، وتدرك Google أن استضافة الويب المشتركة تحدث. لا يمكنك حقًا التحكم في الأشخاص الآخرين الموجودين على عنوان IP أو الشبكة الفرعية من الفئة c.”

في النهاية، قررت Google أنها إذا اتخذت إجراءً بشأن عنوان IP أو شبكة فرعية من الفئة C، فسينتقل مرسلي البريد العشوائي إلى عنوان IP آخر. لذلك، لن تكون هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة.

لاحظ كاتس استثناءً محددًا، حيث كان عنوان IP يحتوي على 26000 موقع بريد عشوائي وموقع واحد غير عشوائي مما دعا إلى مزيد من التدقيق ولكنه كرر أن هذا كان استثنائيًا.

في 2011، أشارت تغريدة من Kaspar Szymanski، وهو عضو سابق آخر في فريق البريد العشوائي في Google، إلى أن Google لها الحق في اتخاذ إجراء عندما يتم إرسال بريد عشوائي إلى المضيفين المجانيين على نطاق واسع.

في 2016، أثناء ساعات العمل المركزية لمشرفي المواقع في Google، سُئل جون مولر، محامي البحث في Google، عما إذا كان وجود جميع مواقع الويب الخاصة بالمجموعة على نفس المجموعة من عناوين IP يمثل مشكلة.

أجاب:

“لا، هذا جيد تمامًا. لذلك، هذا ليس شيئًا تحتاج فيه بشكل مصطنع إلى شراء مجموعات عناوين IP لتبديل الأشياء.

وخاصة إذا كنت تستخدم شبكة CDN، فربما ينتهي بك الأمر إلى كتلة عنوان IP التي تستخدمها الشركات الأخرى. أو إذا كنت تستخدم استضافة مشتركة، فستحدث هذه الأشياء. هذا ليس شيئًا تحتاج إلى التحرك بشكل مصطنع.

في مارس 2018، سُئل مولر عما إذا كان تغيير عنوان IP بموقع جغرافي مختلف سيؤثر على تحسين محركات البحث. أجاب:

“إذا انتقلت إلى خادم في موقع مختلف؟ عادة لا. نحصل على معلومات كافية عن الاستهداف الجغرافي بخلاف ذلك، على سبيل المثال، من TLD وإعدادات الاستهداف الجغرافي في Search Console.

بضعة أشهر لاحقاًرد مولر على تغريدة سأل فيها ما إذا كانت جوجل لا تزال تعتبر الأحياء السيئة بمثابة إشارة تصنيف وما إذا كان عنوان IP المخصص ضروريًا.

“عناوين IP المشتركة جيدة للبحث! تستخدمها الكثير من بيئات الاستضافة/CDN.”

في اكتوبر 2018، سُئل مولر عما إذا كان موقع عنوان IP مهمًا لتصنيفات الموقع. وكان رده ببساطة: “كلا”.

وبعد بضع تغريدات في وقت لاحق، داخل نفسه Twitter موضوع، علق مستخدم آخر أن عناوين IP مهمة فيما يتعلق بالروابط الخلفية. رد مولر مرة أخرى بكلمة بسيطة “كلا”.

فى يونيو 2019، تلقى مولر سؤالاً حول عرض Google Search Console لعنوان IP لموقع الويب بدلاً من اسم المجال. جوابه:

“عادةً ما تكون فهرسة عناوين IP الخاصة بك فكرة سيئة. غالبًا ما تكون عناوين IP مؤقتة.

واقترح أن يتأكد المستخدم من أن عنوان IP يعيد التوجيه إلى مجاله.

بضعة أشهر لاحقاًوعندما سُئل عما إذا كانت الروابط من عناوين IP سيئة، غرد مولر:

“الروابط من عناوين IP جيدة تمامًا. في معظم الأحيان، يعني ذلك أن الخادم لم يتم إعداده بشكل جيد (لقد قمنا بتحويله إلى عنوان IP بدلاً من اسم المضيف، ومن السهل إصلاحه باستخدام عمليات إعادة التوجيه وrel=canonical)، ولكن هذه مجرد تفاصيل فنية. هذا لا يعني أنهم سيئون.”

في وقت مبكر 2020، عندما سُئل عن الحصول على روابط من عناوين IP مختلفة، قال مولر إن الجزء السيئ هو أن المستخدم كان يصنع الروابط الخلفية بنفسه – وليس عناوين IP.

ثم في يونيو، سُئل مولر عما يحدث إذا قام موقع ويب على عنوان IP بشراء روابط. هل سيتم اتخاذ إجراء على مستوى IP؟

“إن الاستضافة المشتركة وشبكات CDN على عنوان IP واحد أمر شائع حقًا. إن وجود بعض المواقع السيئة على عنوان IP لا يجعل كل شيء على عنوان IP هذا سيئًا.

في سبتمبر، أثناء مناقشة حول الأحياء السيئة التي تؤثر على تصنيفات البحث، قال مولر:

“لست على علم بأي خوارزمية تصنيف من شأنها أن تأخذ عناوين IP مثل هذه في الاعتبار. أنظر إلى بلوجر. هناك مواقع رائعة تعمل بشكل جيد (مع تجاهل القيود الموجودة على الصفحة، وما إلى ذلك)، وهناك مواقع سيئة مستضافة هناك. إنها نفس البنية التحتية، ونفس عناوين IP.

في شهر نوفمبر، شارك غاري إليس، رئيس قسم Sunshine and Happiness في Google، حقيقة ممتعة.

“حقيقة ممتعة: تغيير البنية التحتية الأساسية للموقع، مثل الخوادم، وعناوين IP، أو ما شئت، يمكن أن يغير مدى سرعة زحف Googlebot من الموقع المذكور وغالبًا ما يتم ذلك. وذلك لأنه يكتشف فعليًا أن شيئًا ما قد تغير، مما يدفعه إلى إعادة تعلم مدى سرعة الزحف وعدد مرات الزحف.

على الرغم من أنها معلومات مثيرة للاهتمام، إلا أنه يبدو أنها تؤثر على الزحف وليس الترتيب. الزحف، بطبيعة الحال، مطلوب للترتيب، ولكن الزحف ليس عاملاً في التصنيف.

في 2021، أ Twitter سأل المستخدم عما إذا كان تحديد IP الأساسي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على تحسين محركات البحث. أجاب مولر:

“ما لم يربط الأشخاص بعنوان IP الخاص بموقعك (وهو أمر غير متوقع)، فلن يكون لهذا أي تأثير على تحسين محركات البحث.”

في وقت لاحق ديسمبر، عندما سئل عما إذا كان عنوان IP بدلاً من اسم المضيف يبدو غير معتاد عندما تقوم Google بتقييم جودة الرابط، قال Meuller، “عناوين IP جيدة. الإنترنت لديه الكثير منهم.

إذا كنت قلقًا بشأن عنوان IP الخاص بك أو الشركة المضيفة، فيبدو أن الإجماع هو: لا تقلق.

حكمنا: عنوان IP لم يعد عامل تصنيف بعد الآن

ربما قامت Google في الماضي بتجربة إجراءات على مستوى IP ضد مواقع الويب غير المرغوب فيها.

ولكن من المؤكد أنها وجدت أن هذا غير فعال لأننا لا نرى أي تأكيد من ممثلي Google بأن عناوين IP والاستضافة المشتركة والأحياء السيئة هي جزء من الخوارزمية.

لذلك، يمكننا أن نستنتج الآن أن عناوين IP ليست عامل تصنيف.