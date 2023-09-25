Rewrite this title: هل فقدت ساعات عمل Google SEO بريقها؟

ستساعدك المقالة التالية: هل فقدت ساعات عمل Google SEO بريقها؟

أجاب جون مولر من Google على سؤال حول الإستراتيجية التي يجب استخدامها لإظهار صفحات معينة كروابط أقسام موقع في نتائج بحث Google.

قدم مولر إجابة تتطابق بشكل ملحوظ مع ما هو موجود في وثائق Google Search Central الرسمية لروابط أقسام الموقع، على الرغم من أنه أضاف فارقًا بسيطًا أكثر قليلاً مما هو موجود في الوثائق الرسمية.

ومع ذلك، فإن تنسيق ساعات عمل تحسين محركات البحث (SEO) الجديد الذي يتم التحكم فيه بإحكام من Google بدأ يظهر بعض القيود.

كيفية جعل الصفحات تظهر كرابط أقسام موقع؟

أراد الشخص الذي يطرح السؤال معرفة طرق التأثير على Google لعرض صفحات معينة في روابط أقسام الموقع.

روابط أقسام الموقع هي روابط إضافية من صفحة ويب تظهر في نتيجة بحث، بحيث تحتوي إحدى نتائج البحث على روابط متعددة.

“هل هناك أي استراتيجية يمكن من خلالها ظهور الصفحات المطلوبة كارتباط أقسام موقع في نتائج بحث Google؟”

أوضح مولر أولاً ما هي روابط أقسام الموقع:

“لذا فإن روابط أقسام الموقع هي النتائج الإضافية التي تظهر أحيانًا أسفل نتيجة البحث، حيث تكون عادةً مجرد رابط من سطر واحد إلى جزء مختلف من موقع الويب.”

بعد ذلك أوضح كيفية إنشاء Google لروابط أقسام الموقع:

“ولا توجد علامة وصفية أو بيانات منظمة يمكنك استخدامها لفرض عرض رابط أقسام الموقع.

والأكثر من ذلك بكثير هو أن أنظمتنا تحاول اكتشاف ما هو في الواقع ذو صلة أو صلة بالمستخدمين عندما ينظرون إلى صفحة الويب هذه أيضًا.

وأخيرًا، يقدم مولر توصية بشأن ما يجب فعله لروابط أقسام الموقع:

“ولهذا السبب، فإن توصيتنا هي في الأساس أن يكون لدينا بنية جيدة لموقع الويب، وأن تكون لدينا روابط داخلية واضحة حتى يسهل علينا التعرف على الصفحات المرتبطة بتلك الصفحات، وأن يكون لدينا عناوين واضحة يمكننا استخدامها ونوع العرض كرابط أقسام موقع.

ومع ذلك، ليس هناك ضمان بأن أيًا من هذا سيتم عرضه بهذه الطريقة.

لكنه يساعدنا نوعًا ما في معرفة ما هو مرتبط.

وإذا كنا نعتقد أنه من المنطقي إظهار رابط أقسام الموقع، فسيكون من الأسهل علينا اختيار رابط بناءً على تلك المعلومات.”

الإجابات مشابهة لوثائق Google الرسمية

في السابق، كان تنسيق ساعات عمل SEO يسمح بالأسئلة والأجوبة المباشرة. لقد ذهب ذلك الآن.

ما تقدمه Google عبارة عن أسئلة تم فرزها مسبقًا مع إجابات تم فرزها مسبقًا.

يمنح التنسيق الجديد مولر وقتًا لاختيار الأسئلة والبحث عن إجابات جيدة مسبقًا.

تعتبر الإجابة التي قدمها مولر جيدة ولكنها تسلط الضوء أيضًا على الجانب السلبي لتنسيق الأسئلة والأجوبة الجديد من Google والذي يبدو مكتوبًا وآمنًا لدرجة أن المعلومات تعكس بشكل وثيق وثائق Google الرسمية.

الجانب السلبي هو أن التنسيق الجديد يشبه قيام مولر بالبحث في Google عن الإجابة ثم إعادة صياغة ما هو موجود على صفحات مطوري Google.

هذا هو ما هو موجود في صفحة بحث Google المركزية:

“نحن نعرض روابط أقسام الموقع للنتائج فقط عندما نعتقد أنها ستكون مفيدة للمستخدم. إذا كانت بنية موقعك لا تسمح للخوارزميات الخاصة بنا بالعثور على روابط أقسام الموقع الجيدة، أو إذا كنا لا نعتقد أن روابط أقسام الموقع الخاصة بموقعك ذات صلة باستعلام المستخدم، فلن نعرضها.

تأكد من أن النص الذي تستخدمه كعناوين لصفحاتك وفي عناوينك غني بالمعلومات وذو صلة ومدمج.

قم بإنشاء بنية موقع منطقية يسهل على المستخدمين التنقل فيها، وتأكد من الارتباط بصفحاتك المهمة من الصفحات الأخرى ذات الصلة.

تأكد من أن النص الأساسي لروابطك الداخلية موجز وذو صلة بالصفحة التي يشيرون إليها.

تجنب التكرار في المحتوى الخاص بك.

الوثائق الخاصة بروابط أقسام الموقع الموجودة في صفحة Google Search Central مطابقة فعليًا للإجابة التي قدمها جون مولر.

لا يُقصد من هذا أن يُفسر على أنه انتقاد للتنسيق الجديد، بل هو مجرد لفت الانتباه إلى أن التنسيق الجديد مطهر إلى حد ما لأنه ليس سؤال وجواب حقيقي.

ما هو مفقود هو المزاح الإنساني بين أعضاء مجتمع البحث وأسئلة المتابعة التي أدت في بعض الأحيان إلى إجابات مفاجئة وعفوية من مولر.

أظهر النمط السابق عفوية الأسئلة غير التقليدية التي لا يمكن بالضرورة العثور عليها دائمًا في وثائق Google الرسمية.

نعم، عانى التنسيق القديم من انتهاك المستخدمين للقواعد التي تحظر الأسئلة حول سبب عدم تصنيف الموقع.

لذا فمن المفهوم سبب رغبة Google في تجربة تنسيق آخر.

ومع ذلك، فإن قدرة مولر على اكتشاف المشكلة الأساسية رفعت سؤال “” إلى شيء كان مفيدًا لمجتمع البحث الأوسع، مما يوفر إجابات مفيدة عن طريق تحويل سؤال يبدو عديم الفائدة إلى شيء يوفر رؤى.

لم تكن المشكلة هي أن الناس ظلوا يتساءلون “ما المشكلة في موقعي؟”

يمكن رؤية المشكلة في التنسيق القديم لأن الأشخاص لم يعرفوا ما هو الخطأ في مواقعهم، لذا لم يعرفوا كيف يسألون. هل كانت المشكلة تقنية؟ هل كانت المشكلة في جودة المحتوى؟

تعامل مولر أحيانًا مع تلك الأسئلة ذات الجودة الرديئة بنصائح عامة كانت لا تزال مفيدة.

هل الشكل الجديد يناسبك؟

الاقتباس

شاهد جون مولر وهو يجيب على السؤال عند الدقيقة 16:01