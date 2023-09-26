Rewrite this title: هل قوائم HTML هي عامل تصنيف جوجل؟

يمكن أن توضح هذه العناصر لـ Google كيفية ارتباط الكلمات والموضوعات ببعضها البعض، وكيفية ارتباط المحتوى في كل قسم بالمحتوى المحيط به.

وبالنظر إلى اهتمام جوجل المتزايد باللغة الطبيعية وما نعرفه الآن عن الرسم البياني المعرفي الخاص بها، فمن المنطقي أن يتم استخدام عناصر الصفحة التي تعمل على تحسين فهمها الدلالي لهذا المحتوى في الخوارزمية.

يمكن أن تساعد القوائم أيضًا في ظهور المحتوى الخاص بك في المقتطفات المميزة أعلى النتائج العضوية.

ردًا على السؤال “كيف يمكنني وضع علامة على صفحتي كمقتطف مميز؟” جوجل يقول،

“لا يمكنك. تحدد أنظمة Google ما إذا كانت الصفحة ستشكل مقتطفًا مميزًا جيدًا لطلب بحث المستخدم، وإذا كان الأمر كذلك، فإنها ترفع مستوى ذلك.”

أحد الأشياء التي تبحث عنها أنظمة Google وستعرضها في مقتطفات Position Zero المرغوبة هو المحتوى من نوع القائمة.

لذلك، بينما لا يمكنك إخبار Google على وجه التحديد، “هذا مقتطف مميز”، يمكنك كتابة المحتوى الخاص بك وتنسيقه بطريقة قد تكون مؤهلة للحصول على مقتطف مميز.

الدليل ضد قوائم HTML كعامل تصنيف

من السهل جدًا التلاعب بالقوائم من تلقاء نفسها بحيث لا يمكن احتسابها ضمن خوارزمية التصنيف. كم سيكون الأمر رائعًا إذا كان بإمكانك فقط إدراج الأشياء التي تريد تصنيفها والارتقاء بها إلى أعلى قائمة نتائج البحث (SERPs)؟

(ليس رائعًا على الإطلاق. سيكون غير مرغوب فيه كالجحيم.)

لهذا السبب أعتقد أن الفائدة الحقيقية والوحيدة التي يجب على منشئي المحتوى ومحترفي تحسين محركات البحث (SEO) التركيز عليها هي الترتيب والبنية التي تجلبها قوائم HTML إلى صفحتك.

توفر القوائم لقرائك نقطة مرجعية سريعة أو إجراء خطوة بخطوة يجب اتخاذه. يسلطون الضوء على أجزاء أساسية من المعلومات. أنها تساعدك على نقل ما هو الأكثر أهمية بسهولة. إنها تساعد الأشخاص الذين يتصفحون الصفحة في تحديد موقع الوجبات السريعة بسرعة.

وكما أوضح روجر مونتي في مقال حديث:

“من وجهة نظري وخبرتي، فإن القائمة المرتبة أو غير المرتبة لا يتم تصنيفها لأنها قوائم مرتبة/غير مرتبة. يتم تصنيفها لأن الأفكار الواردة في المحتوى متماسكة ومنظمة ومنظمة بشكل جيد.

القائمة في حد ذاتها – سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة – لا تعني الكثير بالنسبة لجوجل.

ولكن عندما يتضح لـ Google أن العنوان الفرعي والنص الأصلي المدعوم بمعلومات خبراء حسنة السمعة والمستشهد بها بشكل صحيح، وقائمة مرتبة أو غير مرتبة، وربما مقطع فيديو أو صورة عالية الجودة، كلها تعمل معًا – فهنا يحدث السحر.*

القائمة هي فقط كيفية تقديم المعلومات. إن الجودة والسياق والجدارة بالثقة ودقة تلك المعلومات هي الأكثر أهمية.

قوائم HTML مرتبة أو غير مرتبة كعامل تصنيف: حكمنا

قد تستخدم Google قوائم HTML كإشارة لترتيب البحث. إذا كان الأمر كذلك، فهي ليست إشارة قوية تقريبًا كما كانت عندما كانت HTML والكلمات الموجودة على الصفحة والروابط هي كل ما تحتاج إليه الخوارزمية تقريبًا.

أعتقد أنه يتم استخدامه لمساعدة Google في وضع سياق المعلومات التي تقوم بتقييمها ككل، ولكن وجود قائمة (أو عدم وجودها) لن يحرك الإبرة بالنسبة لك في SERPs العضوية.

ما يمكن أن تفعله القوائم بالتأكيد هو جلب النظام إلى الفوضى والمساعدة في تبسيط الأفكار المعقدة.

ويمكنها مساعدتك في الحصول على نتيجة بحث موسعة وواضحة للغاية في مقتطف مميز.

ويمكن للقوائم تحسين تجربة القارئ، وهو ما يعد فوزًا لتحسين محركات البحث طوال اليوم.