Rewrite this title: هل لا تزال 57% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا الشمالية تفتقر إلى استراتيجية تحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: هل لا تزال 57% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا الشمالية تفتقر إلى استراتيجية تحسين محركات البحث؟

كشفت دراسة حديثة أجريت على 600 من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة وكندا وموظفيهم أن 57% منهم ليس لديهم استراتيجية لتحسين محركات البحث – وأن 23% ليس لديهم خطط لإنشاء واحدة هذا العام.

وجد استطلاع Pollfish بتكليف من UpCity أن 44% فقط من الشركات لديها حاليًا استراتيجية لتحسين محركات البحث، وأن 34% منها جعلت من القيام بذلك أولوية في عام 2022.

تعتبر هذه النتائج مفاجئة بعد ما يقرب من عامين من الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالوباء وعدم اليقين بالنسبة للشركات، على الرغم من أن حجم العينة الصغير نسبيًا جدير بالملاحظة.

نمت حركة المرور على الإنترنت بنسبة 40% عالميًا في عام 2020 حيث تغيرت احتياجات المستهلكين المعلوماتية وسلوكيات التسوق بشكل كبير بسبب عمليات الإغلاق والخوف والقيود المفروضة على الشركات.

ارتفع الاهتمام بالبحث عن تحسين محركات البحث (SEO) في وقت مبكر من الوباء إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث سارعت الشركات ليتم اكتشافها من قبل العملاء الذين يبحثون فجأة عن حلول قريبة لتوصيل الطعام والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومواعيد الرعاية الصحية وأثاث المكاتب المنزلية والمزيد.

ظل الاهتمام بتحسين محركات البحث (SEO) قويًا لأنه لم يظهر كقناة تسويقية قيمة فحسب، بل كمصدر رئيسي لرؤى العملاء في وقت أثبتت فيه البيانات التاريخية عدم جدواها إلى حد كبير أيضًا.

يعمل تحسين محركات البحث (SEO)، والشركات تعرف ذلك.

كشفت دراستنا الخاصة بحالة تحسين محركات البحث لعام 2021 أنه بين منتصف عام 2020 ومنتصف عام 2021، زادت حركة مرور موقع العميل بنسبة 64٪ من محترفي تحسين محركات البحث الذين شملهم الاستطلاع.

وجدت SEJ أيضًا أن 74.3% من ميزانيات تحسين محركات البحث (SEO) إما ظلت ثابتة أو زادت خلال هذا الإطار الزمني.

لذا فإن اكتشاف UpCity أن أغلبية كبيرة من الشركات ليس لديها استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) أمر مثير للقلق – على الأقل بالنسبة للشركات المعنية.

النتائج الرئيسية من تقرير استطلاع SEO للشركات الصغيرة والمتوسطة التابع لشركة UpCity

“لقد اكتشفنا في استفساراتنا أنه في حين أن العديد من المشاركين يستخدمون استراتيجيات تحسين محركات البحث، فإن العديد منهم يجمعون أيضًا بين ممارسات تحسين محركات البحث الخاصة بهم واستراتيجيات الدفع لكل نقرة (PPC) من أجل خلق التآزر بين القناتين التسويقيتين”، كتب مؤلف التقرير ديفيد جيه برين.

في الواقع، 50% من الشركات الصغيرة التي لديها إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) تستثمر أيضًا في إعلانات البحث المدفوعة، وتخطط 30% أخرى للقيام بذلك هذا العام.

منصات الإعلان PPC المفضلة

عندما يتعلق الأمر بالمكان الذي تستثمر فيه هذه الشركات الصغيرة إنفاقها على الدفع لكل نقرة (PPC)، وجدت UpCity ما يلي:

28% يستخدمون إعلانات جوجل

استخدام 17% Facebook إعلانات

14% استخدام Instagram إعلانات

9% استخدام Amazon إعلانات

9% يستخدمون إعلانات LinkedIn

ما هي منصات إعلانات PPC التي تستخدمها؟ – أب سيتي

أدوات تحليلات الأعمال الصغيرة المفضلة

عندما تم سؤال الشركات الصغيرة عن الأدوات التي تستخدمها للتحليلات:

“لقد سألنا المجتمع عما كانوا يستخدمونه لتحليلات تحسين محركات البحث؟” – أب سيتي

أهم أهداف تحسين محركات البحث للشركات الصغيرة لعام 2022

عندما يتعلق الأمر بما تريد الشركات تحقيقه هذا العام في برنامج تحسين محركات البحث (SEO)، وجدت UpCity أن هذه هي الأهداف الأكثر أهمية:

زيادة حركة المرور العضوية.

تحويل المزيد من الزوار العضوية.

تعزيز سلطة المجال.

اربح المزيد من المقتطفات المميزة.

وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

تعزيز استراتيجية الربط الداخلي.

تحسين سرعة الصفحة.

انخفاض معدلات الارتداد والخروج.

إنشاء ملف تعريف ارتباط خلفي أقوى.

تنويع نطاق الصفحات ذات الزيارات العالية.

على الجانب الآخر، يمكنك اختيار النظر إلى الجانب المشرق من بيانات UpCity؛ أن 78% من الشركات تجعل تحسين محركات البحث (SEO) أولوية في عام 2022. وهذه أخبار رائعة بالنسبة لهم.

من المرجح أن يجد الرافضون – أولئك الذين لا يخططون لإنشاء إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) هذا العام أو لم ينفذوا خططهم لتنفيذ واحدة – صعوبة متزايدة في اكتشافهم من قبل عملاء جدد عبر الإنترنت.

عليك أن تبدأ في مكان ما.

اقرأ المزيد عن النتائج التي توصلت إليها UpCity بالكامل.كيف تتعامل الشركات الصغيرة مع تحسين محركات البحث (SEO).‘ تقرير استطلاع.

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