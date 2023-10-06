Rewrite this title: هل لديك استراتيجية تسويق تعتمد على الشاشة؟

ستساعدك المقالة التالية: هل لديك استراتيجية تسويق تعتمد على الشاشة؟

أعلنت Google هذا الأسبوع عما يمكن أن يغير قواعد اللعبة في عالم الإعلانات الرقمية. جديدهم “الحملات المحسنة” لا يمثل فقط بعض التقدم الجاد فيما يتعلق بالتسويق الأكثر ذكاءً وقدرات التتبع المتقدمة، ولكن حقيقة أن الاستغناء عن موقع ويب مُحسّن للجوال لم يعد خيارًا بعد الآن. إن ما كان يعتبر في السابق ميزة تنافسية أصبح الآن متطلبًا تجاريًا بسيطًا لاستراتيجية رقمية ناجحة.

الغرض من الحملات المحسّنة هو تكييف جهود التسويق بشكل فعال مع سلوك البحث من حيث صلته بالجهاز الذي يستخدمه الباحث. من المرجح أن يبحث البحث عن “المطاعم في بورتلاند” الساعة 6 مساءً من جهاز محمول عن رقم هاتف أو معلومات اتصال أو معلومات حجز مقارنةً بالإعلان التقليدي الذي قد يكون أكثر صلة بالباحث في المنزل الذي يتصفح لمعرفة الأجواء يحب. بمعنى آخر، يجب تعديل أهداف التحويل اعتمادًا على الجهاز. الأمر كله يتعلق بوضع الجهاز المستخدم في السياق، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمقدار الوقت المتاح لدينا في هذه اللحظة، أو الهدف، أو موقعنا الحالي.

التغييرات الرئيسية التي ستأتي من الحملات المحسّنة:

إعلانات أكثر ذكاءً : على سبيل المثال، يمكن جدولة إضافات مثل “انقر للاتصال” مسبقًا وتعيينها للعرض فقط في أيام وأوقات معينة.

: على سبيل المثال، يمكن جدولة إضافات مثل “انقر للاتصال” مسبقًا وتعيينها للعرض فقط في أيام وأوقات معينة. العطاءات أكثر قوة : على سبيل المثال، قم بزيادة عروض الأسعار بنسبة 30% لعميل محتمل يبحث عن مطعم يقع حاليًا في الحي. وعلى العكس من ذلك، يمكنك خفض عروض الأسعار من جهاز محمول عندما يكون المطعم مغلقًا.

: على سبيل المثال، قم بزيادة عروض الأسعار بنسبة 30% لعميل محتمل يبحث عن مطعم يقع حاليًا في الحي. وعلى العكس من ذلك، يمكنك خفض عروض الأسعار من جهاز محمول عندما يكون المطعم مغلقًا. التقارير المتقدمة: تتبع التنزيلات الرقمية (بالإضافة إلى قدرتك بالفعل على تتبع تنزيلات التطبيقات، يمكنك الآن إضافة تنزيلات الموسيقى والكتب إلى القائمة)، وتتبع التحويلات في المتجر وعلى الأجهزة (على الرغم من أن هذا سيتم في المستقبل).

يتمثل التحول المركزي في الحملات المحسّنة في أنه ضمن الحملات على شبكة البحث، لن يكون هناك خيار لاستهداف الأجهزة في حملات منفصلة. ما يعنيه هذا بالنسبة للمعلنين هو أنه إذا لم يكن لديك موقع محسّن للجوال، فقد تشهد انخفاضًا في معدلات التحويل وارتفاعًا في معدلات الارتداد على الرغم من أنه يمكنك خفض عروض الأسعار على عمليات البحث على الأجهزة المحمولة. خطوة مفاجئة نظرًا لأن المعلنين قد يواجهون الآن صعوبة أكبر في حماية زوار مواقعهم على الويب من تجربة المستخدم السيئة إذا لم يكن هناك إصدار محمول للموقع حتى الآن. ومع ذلك، فمن الممكن أن تحاول Google “إجبار” الشركات على التكيف لاستيعاب هذا العالم الجديد من سلوك البحث عبر الأجهزة.

فماذا الآن؟ بضعة أشياء:

إذا لم يكن لديك موقع للجوال بالفعل، فاحصل على واحد. استخدم التصميم سريع الاستجابة للحصول على تجربة مستخدم سلسة وتحسين محركات البحث وتوفير المال على المدى الطويل من الاضطرار إلى تحديث تصميم موقعك بشكل منفصل لأجهزة متعددة. كحل قصير المدى أثناء انتظار إطلاق موقع الجوال الخاص بك، تأكد من إنشاء صفحات مقصودة مخصصة للجوال لجذب الزائرين إليها من البحث المدفوع. كن مستعدا! سيتم الإطلاق الرسمي في أوائل شهر فبراير؛ ومع ذلك، ليس من المقرر أن يتم الترحيل التلقائي حتى شهر يونيو. قد يكون من الذكاء أن تتفوق على منافسيك وتبدأ في الاختبار على الفور حتى تتمكن من التعامل مع التغييرات وأي تأثير قد يكون لها على الأداء.

سندان وسائل الإعلام، وشركة

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